Este lunes declararán como testigos el padre --Omar Gallardo--, el tío --Osvaldo Gallardo-- y el hermano --Santiago Daniel Gallardo-- de Paloma Gallardo, la joven de 16 años que fue asesinada junto a su novio Josué Salvatierra de 14 bajo el puente de Bosques, localidad bonaerense de Florencio Varela, el 30 de enero.

El pedido fue hecho por el abogado de la familia Salvatierra, Carlos Diéguez. Si bien en las primeras semanas había un clima de cooperación mutua, el correr del tiempo provocó sospechas. El abogado de la familia Gallardo, Aníbal Osorio, expresó su preocupación por la dinámica de la causa, que llevó a que los abogados de las familias se enfrenten entre sí, en lugar de colaborar en la búsqueda de Justicia para los adolescentes asesinados.

Conocidos de las víctimas comentaron que la relación de los jóvenes era inaceptable desde la perspectiva religiosa de los padres de Paloma --Omar Gallardo y Alicia Pita-- ambos pastores de una iglesia evangelista del barrio.

Si bien el médico forense confirmó que el pastor sólo vio la cara de su hija al reconocerla, Gallardo describió supuestos signos que lo hicieron sospechar de un abuso sexual, del que desliga a Salvatierra, pero que, pese a los peritajes negativos, sigue insistiendo. El perito forense no declaró oficialmente en la causa todavía, pero el padre declaró que le pidió ver los pezones de la hija para detectar alguna actividad sexual.

"En la (pericia) preliminar se descartó el abuso, y después hubo una lipidación que dio negativo. Además, como práctica habitual, sólo muestran la cara y el resto del cuerpo está encapsulado. Yo lo descarto de pleno y le creo al médico", marcó Diéguez.

En la escena del crimen no se encontraron las pertenencias de los jóvenes, incluyendo sus teléfonos celulares, y el martes pasado, una comisión de la Policía Federal viajó a Río Negro porque detectaron un celular con el mismo IMEI --código único de los teléfonos móviles-- del SamsungA2 del adolescente de 14 años.

Se activó con otra línea en General Roca el 11 de febrero, según un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Lo solicitó el fiscal anterior, Hernán Bustos Rivas, antes de alejarse de la causa por presuntas presiones de una de las familias de las víctimas. Actualmente Darío Provisionato, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 de Berazategui, dirige la investigación por los asesinatos de los jóvenes.

El celular estaba en manos de Gonzalo López --de 36 años--, que declaró haber reparado el celular en su local en agosto pasado. La principal hipótesis es que miente y encubre a un tercero, aunque los investigadores no descartan que sea un error.

Otra de las líneas de investigación que se maneja es que el dispositivo estuviese clonado, aunque es una probabilidad muy baja. La comisión de ciberdelito de la PFA se encargará de determinar esto, aunque el abogado de la familia del chico afirmó que el color de la carcaza del dispositivo es distinto.

En esa provincia del sur argentino, también vive la hija no reconocida del padre de Paloma. Durante 24 años, el pastor no la reconoció. "El que me llamó para confirmarme la muerte de Paloma fue mi hermano. Me dijo: 'Bren, los chicos se fueron. Se fueron al cielo'. Y escuchaba los gritos y llantos de todos en la comisaría. Me dijo que encontraron los cuerpos debajo de un puente, siempre hablé con él", contó.

Como parte de la investigación, se allanará el comercio del detenido. Además, el próximo 26 de febrero se hará el peritaje de los celulares incautados, la tablet del joven de 14 años y la PC del hermano de la adolescente de 16.

Además, próximamente los oficiales de la Comisaría 4ta de Bosques declararán sobre los detalles de la búsqueda inicial y la investigación luego de hallarlos muertos.

Las autopsias revelaron que en ambos cadáveres había signos de fractura de cráneo. Según el informe forense, en el caso de Paloma Gallardo, la causa de la muerte es "lesión cerebral" con "fractura de cráneo" y "traumatismo encefalocraneal grave". Estas últimas se repiten en el caso de Josué Salvatierra junto con "hemorragia cerebral". Se sospecha que los golpearon en la nuca con una piedra.