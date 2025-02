La secretaria general de Ademys, Mariana Scayola, le reclamó a las autoridades de la CGT y de la CTA tomar la posta de la lucha de los trabajadores por un salario digno en medio de un paro nacional de docentes en el inicio de clases por el ajuste del Gobierno y las paritarias a la baja decretadas para el sector.



“Creemos que hay que dar una pelea que exceda la lucha docente, porque la motosierra es contra el conjunto de los trabajadores. Exigimos a la CGT y a la CTA que convoquen a un paro general”, dijo en una entrevista con la 750.

Scayola añadió en tono enfático que esto es fundamental “para que esta lucha no quede aislada y para que los trabajadores puedan tener un salario que nos permita llegar a fin de mes”. “Para eso, tenemos que enfrentar la motosierra de Milei”, señaló.



En tanto, sobre la situación particular de los educadores, dijo que “la paritaria viene muy difícil, porque el Gobierno no convocó hasta que no había definida una medida de fuerza y porque fijó una paritaria a la baja, que los gobernadores están cumpliendo a rajatabla”.

En CABA, dijo, por ejemplo, propusieron un 5% en tres cuotas tras un año con pérdida salarial, “con lo cual la situación salarial es crítica”. “Hay docentes con triple cargo e incluso algunos que están saliendo a buscar otro trabajo. Además, falta personal docente debido a las condiciones laborales y los bajos salarios”, relató.

“Ellos buscan el conflicto, pero tampoco es que les resulte tan sencillo. Las dos marchas educativas, el ajuste en educación y el deterioro de la calidad educativa –que tienen que ver con las condiciones de trabajo y la inversión– tuvieron un costo para el Gobierno de Javier Milei”.