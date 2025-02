El mundo cripto volvió a sacudirse ante un nuevo capítulo del fraude de $LIBRA. Una de las "wallet" (billetera virtual) ligada a los estafadores "movió" unos 4,5 millones de dólares a una segunda cuenta, y luego repitió el movimiento hacia una tercera. Fue la primera vez que las "wallet" ligadas Hayden Davis registraron alguna actividad desde que se desató el escándalo. Según los especialistas, se trató de una maniobra tendiente al lavado de parte del dinero que el propio Davis confesó que "le pertenece a la Argentina".

Como siempre sucede en ese tipo de operaciones, los movimientos quedaron registrados en las plataformas de "escaneo". Allí consta que una de las cuatro billeteras vinculadas a Davis transfirió el martes por la tarde unos 4,5 millones de dólares en activos digitales hacia una segunda cuenta, y el miércoles volvió a hacer lo mismo a una tercera.

El movimiento cobra relevancia dado que se trata de la única "wallet" vinculada a los creadores de $LIBRA (son 4 en total) habilitada para transferir el dinero de la estafa promovida por Javier Milei. Las otras tres están blindadas por el código de seguridad que el mundo cripto se conoce como "Multisig", es decir que necesita de la aprobación de terceros para maniobrar.

La operación fue revelada por el ingeniero especializado en sistemas, management y analytics Fernando Molina, quien la publicó en su cuenta de Twitter. De acuerdo al especialista, los estafadores "estuvieron lavando el dinero ganado ganado con $LIBRA y $MELANIA (la memecoin vinculada a Donald Trump)", a través de "operaciones de compra/venta con otras memecoins".

"El movimiento que vimos hoy (por el martes) de una de las billeteras de $LIBRA posiblemente sea parte de una operación más grande para lavar dinero de los insiders", agregó al respecto el especialista, que fue uno de los expositores en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados.

Con "insiders" se refiere a los creadores del proyecto o a aquellos que participaron de la mecánica del fraude (inflar artificialmente el valor del token para luego vender sus posiciones, lo que se conoce como "pump and dump") gracias a su información privilegiada. "No es un casino. Es un juego de suma cero. No se juega contra la banca sino contra otros. Y para que uno gane, otro tiene que perder", había precisado Molina este martes en el Congreso.

"Hace 19 horas, unas de las wallets del equipo asociado al lanzamiento de $LIBRA, movió parte del dinero (4.5 M de dólares) "de la Argentina" a una wallet nueva. Es la primera vez que vemos movimientos desde el 14 de Febrero", fue el primero de los posteos de Molina en Twitter. "Hace dos horas volvieron a mover el dinero de esta nueva billetera asociada al equipo de $LIBRA a otra nueva. Siento que ya nos están tomando el pelo. Si, te estamos viendo...", escribió más tarde, cuando registró el segundo de los movimientos.

El origen del dinero

Pocos días después de consumada la estafa, Hayden Davis, uno de los creadores del Token $Libra que promocionó Milei, reveló tener en su poder 100 millones de dólares producto de la maniobra y dijo que esperaba "instrucciones" del presidente argentino y su equipo para saber qué hacer con ese botín. Esas declaraciones formaron parte luego como prueba de las denuncias penales contra el Presidente radicadas en Comodoro Py.

Entrevistado por el periodista estadounidense Stephen Findeisen (conocido como Coffeezilla), Davis confesó: "Es un plan que salió mal con 100 millones en una cuenta de la que soy custodio. Me encantaría recibir instrucciones sobre qué hacer con él". ¿Esa "instrucción" habrá llegado en estas últimas horas?

Más tarde, en otra entrevista con el influencer cripto Dave Portnoy, Davis aseguró que esa plata "es de Argentina". "La pregunta es qué hacer con el dinero que no es mío", dijo. "Definitivamente no es mío, es... es de Argentina, no lo sé", agregó. Lo que es seguro, por la trazabilidad de las "wallet", es que los 4,5 millones que se movieron desde el martes son parte de ese botín "argentino".

Claramente, a Davis le perturbaba tener encima ese botín. Visiblemente inquieto, había dicho aquella vez que "el hecho de que tenga el control (del dinero) me hace un blanco, pero también me protege porque este es un incidente internacional". "Soy blanco de un gobierno, o potencialmente más, y mi única influencia es que tengo todo ese dinero", había dicho.

En esa misma nota, Davis había confirmado que sus socios en la maniobra fueron Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los lazos de Milei con el mundo cripto y que fueron imputados a fines de la semana pasada por el discal Eduardo Taiano.

En ese marco, el CEO de Kaisler Ventures viene tomando distancia de Milei. Su abogada, Yanina Nicoletti, anunció recientemente en su cuenta de "X" que se presentará "ante la justicia argentina" para denunciar a los "verdaderos responsables" de la estafa, en referencia al Presidente y su círculo más próximo. Días mas tarde, su cuenta apareció hackeada.