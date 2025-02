Tras 23 días preso, la Justicia rionegrina liberó a Nicolás Heredia, el brigadista voluntario detenido por el incendio de Mallín Ahogado. Este viernes, Heredia, acusado de "incendio en grado de tentativa" sin pruebas y encerrado en el penal Nº3 de Bariloche, habló con la 750 sobre lo ocurrido. "Me trataron como un delincuente cuando yo estaba ayudando a la gente", denunció.

Además, contó que fue interceptado por una camioneta en su regreso al camping Los Pozones, en el Bolsón, a donde se disponía a regresar con alimentos y agua. Pero nunca volvió.

"Íbamos subiendo con la camioneta y yo vi la botella de nafta tirada en la calle. Cuando me suben a (el refugio) Wharton me dicen que andaban buscando un sospechoso de camisa, y me dicen: 'eras vos'. Llamaron a la policía y me dijeron que me querían hacer unas preguntas", reveló Heredia.

El joven quedó detenido en la comisaría de El Bolsón, para luego ser trasladado al penal Nº3 de Bariloche. "Vi cosas gravísimas, gente apuñalada, gente pegándose. Me insultaban porque decían que fui yo el que prendió el fuego", contó en comunicación con Escuchá Página/12.

Su madre, Sandra Gramajo, también habló con la 750 sobre lo ocurrido y aseguró que buscarán asesoría legal para rectificar la situación de su hijo: "La Justicia ha sido muy cruel en Río Negro. Esto no puede quedar así porque les puede pasar a otros. Esos fiscales van a seguir estando", alertó la mujer.