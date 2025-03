La senadora bonaerense y secretaria general del Partido Justicialista Nacional, Teresa García, habló con la 750 sobre la amenaza de intervención a la provincia de Buenos Aires que Javier Milei esgrimió este viernes desde sus redes sociales.

"La tapa del New York Times alteró las facultades del Presidente al punto de hacerle escribir lo que escribió. Hay muchísima preocupación en el Gobierno", consideró la legisladora provincial.

Según García, el Ejecutivo recurrió a esto para menoscabar la repercusión en los medios internacionales del escándalo de $LIBRA que ubican al Presidente como participe necesario de una estafa.

"Cada vez que hay una crisis arremete contra las instituciones, ya sea la Cámara de Diputados o la de Senadores o en el día de ayer contra el Gobernador de la Provincia amenazando con una intervención (...). Es una vía de escape, una salida en emergencia por parte del Presidente, sobre todo después de la semana que tuvo", manifestó.

En esa línea, lamentó que el jefe de Estado "se metiera con el dolor" por el asesinato de la niña platense Kim Gómez, quien murió tras ser arrastrada al caerse de su propio auto en un intento de robo en la capital bonaerense. "Encontró, como los caranchos, la manera de picotear, hay cosas con las que no hay que meterse. Yo quiero discutir la cuestión de fondo, habría que ver cómo funciona el gobierno nacional en materia de seguridad e inseguridad. Pero lo que pasó ayer no es la cuestión de fondo", respondió García.

Ola de apoyos

Por otra parte, la senadora destacó el apoyo político a Axel Kicillof, a pesar de que varios sectores del peronismo tuvieron declaraciones cruzadas entre sí en los últimos meses y señaló que fue contundente e inmediato porque "si se permite el avance, aunque sea discursivamente, (la intervención) le puede tocar a cualquiera".

Las declaraciones de la legisladora provincial se dan en el marco de las últimas expresiones públicas que tuvo la diputada nacional Victoria Tolosa Paz respecto de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, expresiones de las que García diferenció al Gobernador y que definió como "declaraciones individuales de dirigentes".

"Yo no comparto y no estoy en el mismo espacio con una dirigente como Tolosa Paz que dice que el tiempo de Cristina terminó, no lo comparto y no soy hipócrita. Me parece que no se puede armar un esquema político por compensaciones y sin mirar la cuestión de fondo y esta es la tarea que tenemos que hacer responsablemente hasta la elección de octubre", argumentó García.

En términos institucionales, subrayó, el espacio al que ella adhiere "nunca hizo crugir la gobernabilidad" del gobierno bonaerense y, por ejemplo, votó en consonancia con lo que el oficialismo provincial propone en términos legislativos. "Si este apoyo va a significar a futuro el fin de las discusiones políticas no lo puedo decir porque ahora hay que empezar a discutir la ingeniería electoral para este año", planteó en comunicación con Toma y daca.

Con miras a 2027, la secretaria general del PJ Nacional, en línea con la máxima autoridad del partido, consideró que para derrotar al oficialismo el peronismo debe "ordenar la casa y luego convocar a un frente más grande".

"Lo que tenemos es una crisis de representación, creo que Cristina tiene claro que el peronismo nacional tiene que ir fortalecido en una única expresión, es la única forma de ganarle a este modelo", concluyó.