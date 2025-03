El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró este sábado que con Estados Unidos siguen siendo "socios estratégicos", pese al duro cruce que protagonizó con el mandatario Donald Trump en la Casa Blanca.



En un mensaje que publicó en sus redes sociales, el ucraniano reiteró su agradecimiento a Estados Unidos por el apoyo recibido y reclamó "garantías" para un eventual alto al fuego.



"Estamos muy agradecidos a Estados Unidos por todo el apoyo. Doy las gracias al presidente Trump, al Congreso por su apoyo bipartidista y al pueblo estadounidense. Los ucranianos siempre han apreciado este apoyo, especialmente durante estos tres años de invasión a gran escala", subrayó Zelenski. Y enfatizó: "A pesar del duro diálogo, seguimos siendo socios estratégicos".



Las imágenes del tenso cruce sin precedentes en la Casa Blanca recorrieron el mundo este viernes.



"Es crucial para nosotros contar con el apoyo del presidente Trump. Él quiere poner fin a la guerra, pero nadie quiere la paz más que nosotros. Somos nosotros los que vivimos esta guerra en Ucrania. Es una lucha por nuestra libertad, por nuestra propia supervivencia", afirmó el presidente de Ucrania.



Según Zelenski, Ucrania no puede "perder su voluntad, su libertad o su gente".

"Nadie quiere otra ola de ocupación", indicó el mandatario ucraniano, luego del episodio de máxima tensión con el presidente de los Estados Unidos, que ahora tuvo su acercamiento con el ruso Vladimir Putin.



La reunión de este viernes en Washington terminó en polémica, en medio de discusiones ante el ojo público.



"No estás siendo nada agradecido. No es algo agradable", le dijo Trump a Zelenski en medio del encuentro. "Va a ser muy difícil" negociar así, agregó el mandatario estadounidense, según citó el portal de noticias DW. Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance, presente en la reunión, acusó a Zelenski de ser "irrespetuoso".