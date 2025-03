A un día de la conmemoración del Paro Internacional de las Mujeres Trabajadoras, en las que se denunciará el vaciamiento de las políticas públicas sociales y económicas para erradicar las violencias machistas de distintos tipo en el país, una denuncia judicial contra una "celebridad" televisiva por intento de femicidio vuelve a poner la lupa sobre la necesidad de un Estado presente y un movimiento feminista más activo que nunca. Durante la mañana de este viernes trascendió que Santiago Martínez, ex participante del reality show Love is Blind Argentina, fue detenido en el marco de la causa que lo investiga "homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa en contexto de violencia de género", "lesiones leves agravadas" y "privación ilegítima de la libertad" contra su ex pareja, Emily Ceco, también ex participante del programa televisivo.

Martínez, quien trascendió públicamente en 2024 tras haber formado parte del show televisivo producido por Netflix, había sido denunciado por violencia de género a mediados de febrero por la joven periodista. El caso está a cargo de la fiscal de Morón María Laura Cristini, quien lo indagará durante el mediodía de este viernes.

La víctima es representada por el abogado Roberto Castillo. Según indica la orden de detención, el ex participante del reality fue acusado de "homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa en contexto de violencia de género, lesiones leves agravadas por tratarse de víctima de una persona con quien se ha mantenido una relación de pareja reiteradas en tres oportunidades, y privación ilegítima de libertad agravada por ser cometida con violencia y contra un cónyuge". La pena prevista para un delito así sería desde los 2 años y seis meses hasta los 15 años.

En su cuenta de Instagram, la modelo y panelista Cinthia Fernández, esposa del letrado, publicó una historia en la que celebra el "allanamiento a Santiago Martínez".

“Allanamiento a Santiago Martínez y como resultado, golpeador preso. Ahora sí está donde tiene que estar. Desfigurar a esta nena no te va a salir gratis. Ojalá caratulen la causa como debe ser y se quede guardadito durante años”, lanzó.



La causa fue directamente derivada a UFI 10 de General Rodríguez, especializada en Violencia Familiar y de Género y a cargo de la fiscal Florencia Toscano. No obstante, como el hecho fue en Ituzaingó, se tomaron las primeras medidas y luego el caso se remitió a la jurisdicción de Morón.



Violencia de género tras las cámaras: cómo fueron los hechos

Emily Ceco se presentó semanas atrás en el programa El ejército de la mañana (por el canal de streaming Bondi Live) para denunciar públicamente las agresiones de su ex pareja, con quien se casó en el reality show, y contar el calvario que vivió en los meses de convivencia lejos de las cámaras. También reveló un moretón que tenía en un ojo, producto de la paliza que le habría dado Martínez.

Según había relatado, la denuncia había sido radicada en la Comisaría de la Mujer de General Rodríguez el pasado 11 de febrero, cuando dio detalles de cómo se desencadenó la discusión que terminó con golpes en diferentes partes del cuerpo.



De acuerdo con el documento de la denuncia, los sucesos habrían ocurrido el pasado 8 de febrero a las 4 de la madrugada, cuando la ex participante de Love is Blind Argentina volvió a su casa, en el partido bonaerense de Ituzaingó, tras una noche con amigas. Cuando entró a la habitación, con la intención de saludar a Santiago, éste comenzó a “referirle insultos y a denigrarla como mujer”.





“Tras esta situación, ella comenzó a juntar su ropa para retirarse de lugar, mientras él seguía denigrándola. La violencia iba escalando al punto que "Martínez comenzó a agredirla con puños en la cabeza”, según figura en el reporte policial.

Frente a esta secuencia, Ceco intentó salir del cuarto, pero su esposo se lo impidió: la empujó sobre la cama, luego él se tiró encima y le puso el brazo sobre su cuello haciendo fuerza.

Mientras Emily intentaba sacarselo de encima, él continuaba gritándole: “Hace 2 horas no pensabas en el pelotudo (por él), no llorabas. No te creo tus lágrimas de cocodrilo, no te victimices”.

Finalmente, la víctima logró correrlo dándole un golpe en su entrepierna e intentó irse de la habitación, pero el denunciado la sujetó con su mano sobre su boca y la arrojó nuevamente a la cama. Este se le avanzó encima suyo y comenzó a propinar golpes de puño en el rostro, dejándole lesiones a la altura de ambos ojos.

Tras la golpiza, el reporte policial dice que Emily se defendió escupiendo al denunciado y que logró alejarse de él para pedir ayuda. Mientras tanto, él seguía manifestándole insultos y denigrándola como mujer.

Martínez y Ceco fueron los protagonistas de Love is Blind Argentina, y habían concluído casados por civil. (Imagen: Redes sociales)

“¿No ves que sos una villera?“, es una de las frases que recordó la participante del reality en su denuncia. También dijo que esa misma noche Santiago le trabó la puerta de la casa para que no pudiera salir, y le dijo que no se viera en el espejo por el hematoma que tenía. “En dos días se te va”, le habría dicho.



Tras el brutal episodio de violencia, tanto física como psicológica, Martínez le habría pedido perdón y le pidió que se acostaran juntos en la cama, relató la joven en la denuncia.

“Ella accedió a recostarse con el denunciado, pero que por temor no durmió. Al día siguiente, en horas de la mañana tras despertar ambos en la habitación, él le rogaba que lo perdone, mencionándole que era la última vez que la iba a maltratar”, consta al final de la denuncia.

Y concluye: “Ella seguía temiendo por su vida y le hizo creer que lo perdonaba. En el horario de las 15:00 hs del domingo, aproximadamente, convenció a Martínez de que ordenara la habitación y ella aprovechó que el denunciado estaba en el cuarto y escapó de la vivienda”.

De acuerdo a su relato, Emily huyó con ayuda de su hermana, a quien había pedido auxilio anteriormente. Tras el episodio, dijo a la Policía que su esposo no la amenazó, aunque sí admitió tener miedo de que se acercara a ella. En consecuencia, pidió una restricción perimetral, que Martínez le devuelva sus pertenencias y que cese su hostigamiento.

Durante el programa de streaming, Ceco reconoció: “Me costó mucho declarar por todo lo que estaba viviendo. Pude hablar hoy porque tomé valor, antes tenía mucho miedo y mucha vergüenza. Tuve mucho miedo de Santiago durante mucho tiempo y lo sigo teniendo, yo llegué a pensar que me iba a matar”.

"Por vergüenza y miedo nunca lo había contado. Me apoyaba en mí misma y me tapaba (las marcas de golpes) con ropa o con maquillaje", reveló.