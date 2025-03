Ante las consecuencias devastadoras que trajo el temporal en Bahía Blanca, el Gobierno ensaya como respuesta reflotar la creación de una "Agencia Nacional de Emergencias", una propuesta que ya había lanzado durante los incendios que azotaron a la Patagonia durante enero y febrero, pero que hasta ahora nunca concretaron. La medida, que apunta a empoderar aún más a Patria Bullrich, saldría vía DNU, y busca emular un organismo similar que ya existe en Estados Unidos para enfrentar las catástrofes climáticas, siguiendo la línea de Milei de copiar todo lo que tenga que ver con el país del Norte. El Presidente, por ahora, no piensa viajar a la ciudad afectada y durante todo el lunes permaneció recluido en la Quinta de Olivos. Si bien en Casa Rosada dicen que crearán una nueva "agencia", desde que asumió la gestión el gobierno de Milei se encargó de recortar o cerrar la gran mayoría de las áreas que trabajan para prevenir y actuar ante este tipo de situaciones.

El anuncio de la nueva "agencia" llegará, además, como complemento de las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien le tiró la pelota de las obras necesarias para reconstruir la ciudad tras el desastre "al sector privado". "El Estado no debe hacerse cargo de las obras", dijo. El jefe de los ministros luego agregó que la reconstrucción de Bahía Blanca “es un tema que tiene que ver con el municipio y con la provincia", y que la nación "colaborará todo lo que pueda". "La política se tiene que acostumbrar a gobernar. Si bien el estado federal puede asistir, la gestión es de cada distrito“, manifestaron cerca de Milei en diálogo con este diario.

Agencia Nacional del Humo

En febrero, junto a su par de Defensa, Luis Petri, Bullrich ya había anunciado la creación de una agencia nacional idéntica, destinada a intervenir en emergencias, que se crearía vía DNU y pasaría a funcionar bajo su ala, en Seguridad. Pero el decreto nunca llegó y, una vez más, ocurrió otra catástrofe sin que el Estado nacional tenga respuestas.

Tal como le gusta a Milei y a sus asesores, esa agencia pretenderá ser una copia a una que existe en Estados Unidos. Se trata de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que depende del Departamento de Seguridad Nacional de ese país (DHS). Lo que omiten en la Casa Rosada es que, tres días antes de las inundaciones en provincia de Buenos Aires, Pettovello desguazó la Dirección Nacional de Emergencias echando o poniendo en disponibilidad a sus 485 empleados, tal como anticipó Página/12. Ese es solo uno de los recortes que la Casa Rosada viene aplicando en distintas áreas vinculadas al tema.

Desde el entorno íntimo del Presidente adelantaron que esa "agencia" dedicada a catástrofes dependerá del Ministerio de Seguridad y será no solo para cuando ocurran inundaciones, sino también terremotos e incendios, entre otros. En ese último caso, el gobierno de Milei ya traspasó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad y lo desfinanció.

Bullrich, durante los últimos días, tomó gran protagonismo. Estuvo en Bahía Blanca y en todos los canales de noticias hablando sobre el tema. En una entrevista televisiva había adelantado que, además, desde el ministerio iba a lanzar "un sistema para que, en todos los teléfonos, salte una alerta y le ofrezca instrucciones a la ciudadanía respecto de qué debe hacer en este tipo de casos". Petovello, sin embargo, está corrida de la escena. Ella no viajó con Bullrich y Petri y los productos que envió desde el ministerio a Bahía Blanca llegaron con las Fuerzas Armadas. "Una cosa es la coordinación y otra cosa es la asistencia social. Por eso está Bullrich y no Pettovello", dicen desde la Casa de Gobierno intentando justificar la ausencia en el territorio de la ministra.

Milei no estuvo durante todo el día en la Casa Rosada y, si bien desde su entorno dijeron que no tiene pensado viajar a Bahía Blanca, lo que sí hizo fue cancelar el viaje que tenía planificado a Chile para participar del seminario de una empresa. Aún no suspendió el viaje a España, que será el 21 de marzo para ir a recibir un premio. Los que sí estuvieron en Balcarce 50 el lunes fueron su hermana, Karina, Francos, los dos Menem --Lule y Martín-- y el secretario del Interior, Lisandro Catalán. Karina y Martín Menem decidieron suspender un acto partidario que tenían en Tucumán.

La disputa por los fondos

Este lunes el gobierno anunció que ya había enviado a la gobernación bonaerense 10 mil millones de pesos para asistir a la población tras las inundaciones, pero el intendente de Bahía Blanca dijo que son necesarios 400 mil millones. Desde el oficialismo responden que esa cifra es "una locura" porque, agregan: "es más que el presupuesto de muchas provincias". Por otro lado, aclaran que no descartan pedir ayuda a organismos multilaterales, aunque aún no hay confirmación de que eso vaya a ocurrir.

El desembolso de los 10 mil millones de pesos se dio después de una conversación que el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, tuvo con el jefe de gabinete Guillermo Francos. Bianco le dijo a Francos que, después de recorrer el territorio, el gobernador le pidió que hable con el gobierno nacional porque la reconstrucción y el ordenamiento de Bahía Blanca post inundación iba a ser "tremendamente complejo y costoso", e iban a necesitar asistencia vía Aportes Nacionales del Tesoro (ATN).

Los ATN, que antes dependían del ministerio del Interior, desde que asumió Milei pasaron a la órbita del ministerio de Economía. Fue por eso que Francos le preguntó a Bianco qué monto creía que era necesario, y luego se comunicó con el ministro de Economía, Luis Caputo. Bianco le transmitió que "como mínimo", se necesitarían 10 mil millones y Caputo dio el okay. La gobernación envió una nota con el pedido de asistencia y los fondos llegaron, aunque reclaman que son insuficientes.

Cerca del Presidente, sin embargo, le pasan la pelota a la gobernación. "La política se tiene que acostumbrar a gobernar. Si bien el estado federal puede asistir, la gestión es de cada distrito“, dijeron. El gobernador Axel Kicillof había pronunciado más temprano que el accionar del gobierno nacional: "Es una enorme, universal, masiva refutación acerca del país que nos quieren vender", y señaló "el valor más importante que tenemos es el de la solidaridad y el amor, no el odio, el insulto y el sálvese quien pueda”. Francos, en declaraciones radiales dejó en clara la postura de la Casa Rosada: "El Presidente fue claro: entiende que el Estado no debe hacerse cargo de las obras, sino los privados. Hay que separar el tema de la tragedia de la obra pública", remarcó.

El costo de pasar la motosierra

Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el gobierno viene recortando en las áreas que tendrían que actuar frente a las catástrofes naturales desde que asumió la gestión. No solo en los días previos a la tormenta el ministerio de Capital Humano decidió disolver la Dirección Nacional de Emergencias, sino que también hubo subejecución presupuestaria y reducción de otras áreas del estado clave para actuar en estos casos.

Allí mencionan que la ejecución del proyecto “Apoyo para la Expansión de Obras de Adaptación a Extremos Climáticos” —enmarcado, en el Presupuesto nacional, dentro del programa de «Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica», dependiente de la Secretaría de Obras Públicas— cayó de $37.155 millones en 2023 a apenas $46,6 millones en 2024. Es decir, una reducción del 99,96% en términos reales. "Esta caída responde a dos factores principales: por un lado, el recorte en el presupuesto vigente del proyecto, que pasó de $37.307 millones a $24.989 millones; y por otro, a la decisión política de ejecutar solo el 0,2% de su presupuesto", señalaron.