A los 63 años de edad falleció el actor británico Simon Fisher-Becker, conocido en el mundo del arte por sus pequeños pero memorables papeles en las franquicias de Harry Potter y Doctor Who.

La noticia fue dada a conocer por su esposo, Anthony Dugdale, a través de las redes sociales. Sin embargo, no precisó los motivos del deceso.

Fisher-Becker tuvo un amplia y versátil trayectoria artística, pasando por el teatro, la televisión y el cine, y se enfocó tanto en comedias como en dramas. Uno de sus papeles más reconocidos fue en la película Harry Potter y la pidra filosofal, estrenada en 2001, cuando interpretó al Fraile Gordo, uno de los alegres fantasmas y residentes de la Casa Hufflepuff que daba la bienvenida a los estudiantes de Howarts.

Pero también fue destacada su labor como Dorium Maldovar, un extraterrestre de piel azul en la serie de ciencia ficción de la BBC Doctor Who, que transformó su carrera, según el propio actor en entrevistas.

“Durante muchos años fui actor por encargo, pero Maldovar lo cambió todo”, afirmó a The Lancashire Telegraph en 2014. “De repente, la gente me preguntaba por mi disponibilidad en lugar de que yo les preguntara por las audiciones”, añadía el artista.



Simon Fisher-Becker nació el 25 de noviembre de 1961 en Londres. De acuerdo con The New York Times, de joven se había interesado por el arte pero desde la música, aunque descubrió su pasión por la actuación después de que lo eligieran para interpretar al Sr. Bumble en una producción escolar para “Oliver Twist”. “Descubrí que disfrutaba del proceso”, había indicado, “y que algunas cosas me resultaban bastante naturales”.

No obstante, empezó a actuar profesionalmente años después, cuando lo echaron de un trabajo y comenzó a tomar clases de teatro. Trabajó como director de teatro y director de recursos humanos mientras estudiaba actuación, según explicó en una entrevista de 2023.





Un robo en una estación de servicio en 2009 marcó un antes y un después en su vida, mencionó en una entrevista con The Lancashire Telegraph. Aquella experiencia lo alejó de la comedia musical y lo puso en marcha para audicionar para Dorium Maldovar en Doctor Who, de la BBC.

El actor había señalado que había crecidop viendo Doctor Who, la cual se empezó a emitir en 1963. "Nunca imaginé que un día estaría en 'Doctor Who'", había afirmado a The Telegraph.

Aunque inicialmente Fisher-Becker fue elegido para aparecer solo en una escena en un episodio, el personaje de Dorium Maldovar se convirtió inmediatamente en un favorito de los fanáticos de la serie, por lo que regresó para aparecer en dos episodios más.

A lo largo de su carrera, Fisher-Becker apareció en numerosas producciones de series o telenovelas y películas, principalmente en papeles más bien chicos. Sus créditos también incluyen Afterlife, un drama sobrenatural británico; Getting On, una comedia británica basada en una sala geriátrica en un hospital del gobierno; Puppy Love, una comedia británica sobre el entrenamiento de perros; y en el elenco de la película Los Miserables para el número “Master of the House”.