Mientras espera por una definición que se viene dilatando desde la Legislatura, Axel Kicillof analiza presentar su propio proyecto para definir el futuro de las PASO en la provincia de Buenos Aires. La reunión convocada para avanzar en las conversaciones con los diferentes bloques terminó en escándalo y en La Plata entienden que ya no hay tiempo que perder.

El gobernador pidió a los legisladores “celeridad” para definir el tema en la apertura de sesiones del 5 de marzo y, sosteniendo la idea de que sea el Legislativo el que termine de darle un cierre a la discusión, ahora no descarta empujar el debate enviando un proyecto desde el Ejecutivo.

La dilación en las definiciones de la Legislatura responden a un mismo pedido por parte de algunos oficialistas y otros opositores: que el gobernador fije el calendario electoral y recién después tomar una definición sobre el destino de las Primarias.

Entre reproches y chicanas, la comisión naufragó

La primera reunión para iniciar el camino de tratamiento del futuro de las PASO en la Legislatura bonaerense no solo fracasó, sino que expuso las grietas entre los espacios políticos y dejó el panorama en un estado de incertidumbre aún mayor, a poco de que el gobernador tenga que dar forma al calendario electoral. Ante este panorama, el Ejecutivo no descarta enviar un proyecto propio.

El presidente de la Comisión de Reforma Política y del Estado, el radical Emiliano Balbín, convocó a un encuentro de carácter informativo en La Plata este jueves, con el fin de exponer los tres expedientes relacionados a las primarias que aloja la comisión y otros dos que podría incorporar por estar relacionados. Al iniciar, el diputado dijo que “es necesaria la definición del gobernador” para “ver cómo podemos hacer de la manera más rápida posible porque nos apremian los tiempos”.

El llamado no fue bien recibido por el oficialismo, especialmente por el sector que responde al gobernador, que lo calificó como "un circo".

La encargada de exponerlo fue la diputada de Ensenada, Susana González, quien recriminó a Balbín haber convocado a un encuentro con el fin de “dilatar la discusión” en medio de un panorama social y político complejo para la Provincia por la emergencia climática de Bahía Blanca y los resultados de la represión a jubilados y militantes en las inmediaciones del Congreso.

“Me llama la atención que te prestes a esta reunión informativa, a este circo. Hay más medios que diputados y asesores. Tuvimos dos reuniones en todo el año pasado y ahora dicen que no queda claro lo que dijo el gobernador, cuando es 13 de marzo. El gobernador fue más que claro; o no tenés comprensión de texto o me tomás el pelo”, lanzó la legisladora, alineada al intendente Mario Secco.

Acto seguido, recriminó a uno de sus pares que “las internas del oficialismo las resolverá el oficialismo”, señalando que no podía ser una excusa válida para no iniciar el tratamiento. “Se demora esto para que el gobernador no tenga tiempo y tenga que convocar. Por propios y ajenos”, dijo.

“A este circo no me voy a prestar. Esto es un chiste. Vemos el sufrimiento de miles y nos convocan a una reunión informativa. No me voy a prestar a esto, cuando me convoques a votar voy a estar acá”, sentenció antes de irse de la sala.

Vía virtual, la diputada de La Cámpora, Micaela Olivetto, señaló no haber viajado a La Plata dado que estaba en viaje hacia Bahía Blanca. “El gobernador fue claro al pedir celeridad. Hay que poner una fecha para decidir. Si quieren citar referentes del tema, que sea rápido y una sola vez, sobre todo porque todos saben lo que representa organizar una elección. Esto hay que resolverlo pronto”, marcó.

Otro de los críticos fue el titular de Unión Renovación y Fe, Gustavo Cuervo, quien calificó como “preocupante” estar en marzo de un año electoral y no tener definiciones. “Creo que tiene que ver con la disputa interna del oficialismo. No me parece razonable que el gobernador saque el cronograma previamente y luego definirlo. No entiendo el alcance de esta reunión de comisión cuando da la sensación que es solo un acting para mostrar que estamos trabajando”, fustigó.

El legislador sostuvo que uno de los frenos para avanzar con la suspensión de las PASO es que “sobrevuela como un buitre el tema de la modificación de las reelecciones” y marcó que el tema “no atraviesa solo al oficialismo, sino también a algún bloque opositor que tiene la misma problemática".

“Lo que pasa es que no se animan a decirlo abiertamente. Nadie quiere pagar el costo de presentar ese proyecto y avanzar. Entonces están buscando las especulaciones a ver por dónde pueden entrar”, agregó.

Al cierre, que quedó abierto y con “compromiso” de Balbín de realizar otra convocatoria, el radical propuso convocar a exponer al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, al presidente de la Junta Electoral bonaerense, Federico Thea; al juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, a los autores de las iniciativas en cuestión y al observatorio electoral de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

“Al circo solo voy los domingos con mi ahijada”, fustigó Bianco ante la consulta de este medio respecto de su presencia en la Legislatura.

Kicillof espera con la lapicera en mano

El tiempo corre y al gobernador se le acercan los plazos para hacer una convocatoria formal.

Mientras tanto, desde un sector del peronismo señalaron a Buenos Aires/12 que las declaraciones del gobernador el día de la apertura de sesiones, cuando pidió “celeridad” para definir sobre el tema, “no alcanza” y que sería “conveniente” que el Poder Ejecutivo envíe su propio proyecto de suspensión de las primarias, en lugar de utilizar el que presentó el massista Ruben Eslaiman, que es uno de los que está en la comisión que se convocó este jueves.

Además, calificaron como “necesario” que haya un encuentro entre Kicillof, Sergio Massa y Cristina Kirchner para definir todo el paquete electoral. El Frente Renovador comparte esa visión.

Con todo, en el Gobierno bonaerense aseguran que esas conversaciones ya existieron y recuerdan que para diciembre, los tres sectores estaban de acuerdo en dar de baja las Primarias para este año. “Al parecer, algo cambió en el medio y ahora hay uno que no quiere”, deslizaron desde la mesa política del gobernador.

Como señala la ley 14.086 de Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas de la provincia de Buenos Aires (EPAOS), en su artículo 2, “el Poder Ejecutivo convocará a elecciones primarias en un plazo no menor de 120 días ni mayor de 150 días anteriores a la fecha de realización de las mismas".

Lo cierto es que el reloj avanza y quienes siguen de cerca el desarrollo del tema, coinciden en que la semana que viene se cumple el tiempo límite que dispuso el Ejecutivo para que el Legislativo defina el tema. "Si no hay definición, el gobernador podría tomar alguna medida al respecto", aseguraron desde la Casa de Gobierno.

Por eso, en Calle 6 no descartan la opción de enviar un proyecto propio, cumpliendo con la demanda de algunos sectores del peronismo, pero también de la oposición.

Con todo, en los pasillos de la Legislatura se especula con una posible sesión el día 20, en el marco de la especial por el Día de la Memoria, con continuidad de una ordinaria ese mismo día donde se podría resolver si las conversaciones se concretan. Todo está en evaluación.