En la estación de Grûnbein, a 10 kilómetros del centro de Bahía Blanca, está estacionado el Tren Sanitario, que desde el jueves brinda atención médica, vacunación y entrega de medicamentos. Después de la inundación, uno de los mayores problemas es la provisión de remedios: muchas personas perdieron los que necesitaban o no tienen recetas para reponerlos.

Desde el MInisterio de Salud de la Provincia de Buenos Aires están en alerta ante las posibles enfermedades que trae el agua. “Hay que estar atentos a los síntomas gastrointestinales, vómitos, diarreas o alguna modificación en la orina (en su coloración, en su olor; la orina oscura es motivo de consulta inmediata)”, explicó Alejandra Mangione, directora social de Región Sanitaria 1. Además, hay que tener en cuenta los signos de deshidratación. “A veces, como llegan un poco más tarde, no se identifica que estamos con algún problema gastrointestinal y llegan las personas deshidratadas. Nos damos cuenta porque no hacemos pis o en los niños, porque no lloran o tienen la lengua y la boca seca”, agregó.

El Tren Sanitario es un trabajo en conjunto entre el gobierno bonaerense con Trenes Argentinos, que depende del gobierno Nacional. Por estos días también se sumó un equipo de médicos y médicas de Emergencias de Neuquén, que previamente estuvieron trabajando en los incendios en la Patagonia.

Otro foco de atención es el de la Salud Mental, un tema que se viene después del shock inicial. “También tenemos equipos de salud mental; tanto desde el ministerio de Salud como desde el municipio, están armando equipos territoriales que acompañan también al tren. No solo para las emergencias, porque hay gente con ataques de pánico o con episodios de crisis que obviamente se derivan al hospital. También estamos haciendo talleres para pensar cómo tramitar estos momentos de sufrimiento y de pérdida. Pensamos hacer talleres en las escuelas para trabajar con las infancias y juventudes que están atravesadas por esta situación”, explicó Sofía Tachela del equipo de Organización Comunitaria en Salud del Ministerio de Salud bonaerense.