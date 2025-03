En las efemérides del 16 de marzo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1892. Nace César Vallejo

Nace quien para muchos es el más grande poeta en lengua castellana del siglo XX: César Vallejo. Llegó al mundo en Santiago de Chuco, Perú. Conmocionó a las letras de su tiempo con sus dos primeros libros: Los heraldos negros y Trilce. Luego publicaría su primer libro en prosa: Escalas y las crónicas de Rusia en 1931. Murió en París en 1938. En forma póstuma aparecieron España, aleja de mí este cáliz y Poemas humanos.

1926. El nacimiento de Jerry Lewis

En Newark, Nueva Jersey, nace Jerry Lewis. Su verdadero nombre era Joseph Levitch. Uno de los más populares comediantes del cine, hizo dupla en los años 50 junto a Dean Martin. Tras la separación del dúo, hizo historia con películas como El botones y El profesor chiflado. Más tarde se lo vio en El rey de la comedia, de Martin Scorsese, junto a Robert De Niro. Durante décadas condujo un maratón solidario por TV para recaudar fondos en la lucha contra la distrofia muscular. Recibió un Oscar por su labor benéfica en 2009 y falleció en 2017.

1938. Nace Carlos Bilardo

Nace Carlos Bilardo. El DT campeón del mundo en 1986 fue jugador de San Lorenzo y Deportivo Español antes de llegar a Estudiantes de La Plata, donde ganó todo. Tras su retiro, dirigió en Colombia y salió campeón con Estudiantes, lo cual le abrió la puerta de la Selección. El combinado nacional se alzó con la Copa del Mundo en México y fue subcampeón en 1990. En el medio, tuvo lugar su sonada polémica con César Luis Menotti. Más tarde dirigió al Sevilla, Boca y Estudiantes.

1968. La Matanza de My Lai

Soldados de Estados Unidos perpetran una masacre que se convierte en símbolo de la locura de la guerra de Vietnam. El teniente William Calley, de 24 años, y sus soldados llegan a un poblado llamado My Lai. Violan a mujeres y niñas, matan al ganado, prenden fuego a las casas de la aldea y, antes de irse, acribillan a todos los pobladores. Se habla de hasta 500 muertos. La masacre fue frenada por un oficial de helicópteros, Hugh Thompson, que desde el aire ordenó disparar a sus propios compañeros para disuadirlos de seguir matando a civiles desarmados. Thompson denunció de inmediato lo que había pasado. Aunque no fue la única matanza de civiles, quedó como símbolo de la barbarie de la guerra y sacudió a la sociedad estadounidense. Calley fue condenado a prisión perpetua por 22 asesinatos. En 1972 recibió el indulto de Richard Nixon.

1978. Fallece Juan Rodolfo Wilcock

En la ciudad italiana de Lubriano, en la provincia de Viterbo, muere el escritor Juan Rodolfo Wilcock. Tenía 58 años y había nacido en Buenos Aires en 1919. Sus primeros libros, al comenzar los años 40, fueron de poesía. Tradujo del inglés La bestia debe morir, de Nicholas Blake, la primera novela que se publicó en la colección de policiales El Séptimo Círculo, a cargo de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares. De 1956 es la obra teatral Los traidores, escrita a cuatro manos junto con Silvina Ocampo. Un año más tarde se instaló en Roma y comenzó a escribir en italiano. Apareció en el film El Evangelio según San Mateo, de Pier Paolo Pasolini. Publicó las novelas El templo etrusco, Los dos indios alegres, El estereoscopio de los solitarios y El ingeniero, así como los volúmenes de cuentos El caos, La sinagoga de los iconoclastas y El libro de los monstruos. Póstumamente se editaron la novela La boda de Hitler y María Antonieta en el infierno y su obra poética.

2003. La muerte de Rachel Corrie

La activista estadounidense Rachel Corrie, de 23 años, es arrollada por un bulldozer del ejército de Israel en la localidad de Rafah, en la Franja de Gaza. La joven muere en el acto. Los testigos afirmaron que fue embestida de manera deliberada. Había viajado para apoyar la causa palestina. Su diario personal, en el que habla de sus experiencias, derivó en la obra teatral My name is Rachel Corrie.

2013. Muere Martínez de Hoz

José Alfredo Martínez de Hoz fallece a los 87 años. Cumplía prisión domiciliaria por el caso Gutheim. Fue el ministro de Economía de la dictadura entre 1976 y 1981, mientras el país era gobernado por Jorge Rafael Videla. Su gestión, al calor del terrorismo de Estado, reconfiguró la Argentina: la economía fue reprimarizada y se acentuó un fuertísimo proceso de desindustrialización. La especulación financiera reemplazó a la producción y la deuda externa creció de 6 mil a 45 mil millones de dólares. Fue indultado por Carlos Menem y en sus últimos años afrontó su responsabilidad en el caso Gutheim, caratulado como de lesa humanidad.

2023. Adiós a Enrique Symns

El periodista y escritor Enrique Symns muere a los 77 años. Creó la revista Cerdos & Peces, una de las publicaciones emblemáticas de la primavera democrática de los 80. Antes había pasado por El Porteño. Trabajó también en el diario Sur y la revista La Maga. Estuvo asociado a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, actuando como monologuista en los shows de la banda. Símbolo de la contracultura, equiparado en el periodismo argentino con Hunter Thompson, reunió parte de sus textos en Invitación al abismo. En 2004 publicó su autobiografía, El señor de los venenos.