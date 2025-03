La noticia se dio en un principio como un anuncio más, al que se le intentó restar importancia. Ya había docentes y grados preparando lo que sería, como todos los años, el acto del 24 de marzo, un momento de conmemoración compartido con las familias, y asumido formalmente como tal. Pero ocurrió en distintas escuelas porteñas: por primera vez desde su instalación de la fecha por ley, se informó que el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia ya no sería conmemorado con un acto. En una en particular, se anunció que tampoco se iba a autorizar a cantar la canción que estaban preparando las y los chicos, tampoco fuera del acto, por considerarla "inadecuada". En esta y otras escuelas -aunque no en todas-, tras el reclamo y el repudio de las familias y la comunidad movilizada, finalmente se revirtió la decisión.

Las conducciones que asumieron esta cancelación del 24 de marzo aducen una "bajada" de la supervisión, o bien del ministerio; también informan erróneamente que es una orden que "está en el nuevo reglamento escolar". Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, aseguran a Página/12 que "el acto del 24 se realizará normalmente" y que "no hubo ninguna indicación para suspender el acto, al contrario". Y más allá de interpretaciones forzadas y erróneas, la fecha en el calendario de actos escolares continúa fijada y expresada igual que en años anteriores.

Te doy una canción

La canción "Pulsión de amor", de Ramiro Abrevaya, fue grabada y luego filmada con la participación de niños y niñas; habla de algo tan duro como lo que ocurrió en la última dictadura cívico militar, incluidos los vuelos de la muerte, pero claramente apuesta, como dice su título, al amor, la esperanza y la construcción colectiva como premisa de futuro. "Es una canción que viene hace un tiempo generando cosas lindas, la pensé desde su origen con un sentido social, la armé dedicada a las Abuelas, sonó varias veces en actos, en el sitio de memoria de la ex Esma, en encuentros de Abuelas, hasta se la canté a Estela y ella se animó a cantar conmigo. Fue un gran honor que la eligieran en una escuela que ni siquiera conozco, y al mismo tiempo me duele y me enoja lo que pasó, me parece un absurdo, algo grave, una señal de alerta", dice el compositor a Página/12.

"Soy papá de dos nenas, estoy en contacto con profes y ellos vienen muy preocupados por la bajada de línea que se percibe en general en las escuelas, de no hablar de ciertas cosas. Esa es la parte más oscura pero por otro lado me enorgullece saber que la canción se abrió este camino, me parece alucinante que algo que grabé con mis hijas y los hijos de amigos (con el asesoramiento de la psicopedagoga Ruth Harf) encuentre estos destinos. Esto fortalece la defensa de la memoria, porque la censura terminó operando al revés: ahora vamos a conmemorar el 24 con más fuerza todavía", evalúa.

Las familias piden no nombrar en este caso a la escuela "para preservar el vínculo con la directora y cuidar a la docente de música", y confirman que "después del gran revuelo que se armó, y de todos los reclamos que elevamos, la escuela revirtió las dos decisiones, la de cancelar el acto y la de censurar la canción. Es una directora que asumió hace muy poco tiempo y preferimos apostar a que todo se va a poder encauzar, asumiendo el error", expresan.

Buscar en las escuelas

Esteban Lisandro Herrera Zimmerman sigue buscando a su hermano o hermana junto a Abuelas de Plaza de Mayo desde que supo, en 2012, que su madre, que continúa desaparecida, fue secuestrada estando embarazada. "Desde Abuelas consideramos que la importancia que tiene el acto del 24 de marzo en las escuelas es enorme. No solamente ayuda a reforzar lo que se pueda trabajar en clase, además es un momento en que se reúne a toda la comunidad educativa de cada escuela, a las familias", advierte.

"Abuelas siempre fue a las escuelas buscando no sólo trasladar la memoria de lo que pasó, sino también la búsqueda. En su momento las Abuelas buscaban a sus propios nietos en las escuelas, ahora estamos hablando de la siguiente generación, y ya que el daño identitario se hereda, los hijos de los nietos que estamos buscando pueden estar en esas escuelas donde se están cancelando los actos. Es importante que los actos tengan vigencia y visibilidad en las escuelas, para que la memoria nos sirva para garantizar un futuro, para que no vuelvan a ocurrir los actos atroces de la dictadura".

Si pasa, pasa

En escuelas como la Rosario Vera Peñaloza del distrito 2, la José Mármol del distrito 15, la Lugones del 16, se anunció que el acto del 24 no se haría con la justificación de que "ya no está incluido en el reglamento escolar". A cambio, se propusieron "actividades de reflexión" puertas adentro de las aulas. El colectivo de familias, docentes y estudiantes "Vacantes para Todxs en las Escuelas Públicas" relevó 6 escuelas de 3 distritos diferentes en las que denunció sendos intentos de prohibición de actos del Día de la Memoria. En la mayoría de los casos relevados, "las familias, en alerta frente a este posicionamiento, rápidamente se organizaron juntando firmas, haciendo públicas las denuncias, logrando revertir la decisión".

"En algunos casos la orden fue dada por parte de las supervisiones a las conducciones escolares, en otros casos, la decisión fue tomada por las conducciones", recavaron. "Como comunidad de escuelas públicas, laicas, gratuitas y estatales llamamos a defender la democracia, el pilar fundamental de una sociedad justa y equitativa, en la que se pueda expresar ideas y defender derechos sin temor a la censura y la represión", instaron desde este colectivo. Repudiaron la censura ocurrida con la canción y reclamaron: "Es nuestro deber recordar y honrar a las víctimas de las atrocidades cometidas en la última dictadura militar cívico eclesiástica de nuestro país, y seguir abogando en comunidad para prevenir que se repita en el futuro".

Desde el ministerio de Educación de la Ciudad aseguraron a Página/12 que "el acto de conmemoración por el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, está incluido en la agenda educativa y se llevará adelante conforme al Artículo 12 del Anexo IV de la Rresolución 2024-2796, Reglamento Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". Se trata de un anexo referido a ceremonial y protocolo de los actos (el tratamiento y uso de la bandera nacional, los momentos de los himnos, etc).

Confirmaron que "no hay cambios, el acto del 24 se realizará normalmente" y que "no hubo ninguna indicación para suspender el acto, al contrario". Negaron también que cualquier modificación del reglamento pudiera haber podido llevar a una interpretación en sentido contrario. Sin embargo, es lo que informan distintas escuelas que cancelaron o intentaron cancelar el acto.

El reglamento es el reglamento

A principios de año, el gobierno porteño tuvo que dar marcha atrás con la parte más escandalosa de su nuevo reglamento escolar, que prohibía a las y los docentes expresarse en relación a temas de género, religión, etnia, sexualidad, política partidaria "u otros de similar relevancia", y además los obligaba a informar a los directivos cada vez que surgiera uno de estos temas en el aula.

"Era persecutorio y no lo dejamos pasar, pero hay distintas maneras de seguir sembrando el miedo, de sembrar un escenario donde es más propicio el silencio que poner palabras", advierte Jorge Godoy, secretario de Derechos Humanos de UTE Ctera, sindicato que intervino ante denuncias de escuelas que intentaron bajar el acto del 24. Rescata que en muchas otras el acto no se puso en duda, y que en los distritos 11, 19 y 21, donde históricamente se hicieron actos distritales para esta fecha, se siguen sosteniendo.

La "bajada" contra el acto del Día de la Memoria partiría de una interpretación forzada del nuevo reglamento, que en rigor sigue diciendo lo mismo con respecto al acto del 24. Pero hay leyes que garantizan su realización: la ley 855 de la Ciudad de Buenos Aires, que en artículo 2 incorpora la fecha dentro del calendario escolar; y sobre todo la ley nacional N° 25.633, que instaura el Día de la Memoria, y la N° 26.085, que la incorpora como feriado nacional. Es evidente, en todo caso, que una ley nacional posee un estatuto jurídico superior a un reglamento escolar, más allá de cualquier interpretación.