Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, mejor conocido en las redes sociales como Fran Fijap, mantuvo un tenso cruce público con el militante ultraderechista Daniel Parisini, también conocido en redes como "Gordo Dan". El motivo fue que el militante de La Libertad Avanza publicó en su cuenta de X un mensaje optimista tras la aprobación en la Cámara de Diputados del DNU de Javier Milei para tomar deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI). A lo que el conductor del canal de streaming Carajo le respondió tajante: "Borrá esto, pelotudo”. Acto seguido, Fijap eliminó su posteo.



“HAY FMI PARA RATO!! VAMOS VLLC!!”, fue el mensaje que Fijap, youtuber con 682 mil suscriptores, posteó en su cuenta de X. El DNU, en rigor, es bochornoso porque escasea de precisiones sobre el monto exacto, la tasa de interés, las fechas de vencimiento y otras condicionalidades acordadas con el organismo internacional.



Cruce entre Fran Fijap y el Gordo Dan. Imagen: redes sociales.

Por algún motivo que no trascendió, el Gordo Dan le respondió a Fijap sin filtro: “Borrá esto, pelotudo” , dejando en evidencia el malestar que el mensaje había generado. El cruce entre ambos se viralizó rápidamente, y llevó al influencer de 22 años a borrar su publicación, pero las capturas de pantalla ya circulaban ampliamente en redes sociales.



No obstante, en la cuenta de Fijap continúa visible el reuit a un posteo del usuario "Intelectual de Miller" que expresa, todo en letras mayúsculas: "Gracias Milei. Está aprobado el desembolso del FMI por un voto. Es el fin de la inflación y del cepo. Lloren kukardos asquerosos".

Las últimas polémicas de los influencers ultraderechistas

Fijap suele destacarse por sus declaraciones provocadoras en las redes sociales y por ser corrido en la calle por manifestantes. En octubre de 2024, cuando se ratificó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el youtuber ultraderechista intentaba grabar un video molestando y agrediendo a los manifestantes, hasta que empezó a ser perseguido. El influencer fue custodiado por un policía hasta un comercio gastronómico de la zona de Congreso, donde se resguardó de los gritos y los empujones.

En otra ocasión, en diciembre último, recibió una paliza de parte del dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, durante una entrevista grabada en el programa de la periodista María Julia Olivan. "Venía bien la charla, al punto de que él me dijo que me iba a invitar a su programa. Cuando terminamos él estaba enojado porque no había podido probar ni decir nada, yo le extendí la mano para dársela, y él me dijo: 'No te voy a dar la mano porque vos sos un viejo pelotudo'", contó el referente de izquierda a la 750 sobre la previa al suceso.

Asimismo, más recientemente, Fijap fue partícipe del escándalo en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, cuando el asesor presidencial Santiago Caputo increpó al diputado nacional por Buenos Aires Facundo Manes , y su custodio lo golpeó, mientras el influencer intentaba impedir que los presentes pudieran filmar el hecho.