Desde este viernes 21 y hasta el domingo 23, Lollapalooza Argentina levantará el telón de una nueva edición. Pero no se tratará de una más, sino de la décima de su historia. Y para celebrar semejante aniversario, se recurrió a una programación que sintetiza lo que ha sido el espíritu del festival a lo largo de este tiempo, reuniendo a artistas icónicos con los noveles referentes generacionales. Y esto decantó en un mejunje de tendencias musicales, lenguajes estéticos y progenies. El festejo arrancó bien arriba el miércoles en C Art Media con el sideshow de la banda australiana de dance alternativo Parcels, una oda al groove, al baile y al desenfreno, al que le secundaron el jueves los recitales de los indie pop angelinos Foster The People (también en la sala de Chacarita) y The Marías (Teatro Vorterix).

Cuando todo apuntaba a que la grilla se mantendría impoluta, el lunes a la noche se conoció la noticia de que Fontaines DC se bajaba de su gira latinoamericana debido a que su cantante, Grian Chatten, padece una hernia discal. Fue un golpe bajo porque el grupo irlandés de post punk era uno de los artistas más esperados, al punto de que las entradas para su sideshow, pautado para el lunes próximo en Niceto Club, se habían agotado en minutos. Su participación en el festival propiamente dicha estaba prevista para el domingo. Aún no se informó qué sucederá con ese bache, lo que sí es seguro que ese lugar no lo ocupará Eladio Carrión, incluido a último momento en la artística. El rapero boricua, figura del festival Buenos Aires Trap en diciembre último, estará el sábado con una performance especial.

Una vez más, el Hipódromo de San Isidro recibirá a un centenar de artistas tanto locales como de diferentes partes del mundo. De hecho, la dupla paraguaya de música urbana Milk Shake se encargará de dar la bienvenida al evento este viernes, a las 13:30, en el Samsung Stage, luego de que se abran las puertas del predio. La jornada inaugural tiene como cabezas de cartel a los veteranos Alanis Morissette y Justin Timberlake. La música canadiense de rock alternativo, con antecedentes en los tablados porteños (su último paso fue por el Luna Park, en 2009), se subirá al Samsung Stage a las 20:45. El icono estadunidense del pop, el R&B y la música dance actuará en el escenario Flow Stage, a las 22:15. Será su debut en el la Argentina, de la mano de su nuevo álbum Everything I Thought It Was (2024).

Así como en las anteriores versiones del encuentro musical, los artistas estarán distribuidos en torno a cuatro escenarios, aparte del Kidzapalooza. El viernes, en el Flow Stage destacan igualmente los shows del grupo mexicano de música tropical Los Ángeles Azules y de Foster The People. En el Samsung Stage estarán Pablopablo (hijo de Jorge Drexler), Parcels y Ca7riel & Paco Amoroso, cuyo recital, si es afín a lo que hicieron en el pasado Cosquín Rock, puede significar su consagración. El Alternative Stage tendrá sabor latino, por cortesía del cantante venezolano de pop Lasso y la música chilena Mon Laferte, que adelantará los temas de su próximo álbum, Femme Fatale. Y nuevamente el Perry Stage pondrá la cuota bailable, con los sets del DJ escocés Barry Can’t Swim y de la DJ canadiense Blond:Ish en plan estelar.

Justin Timberlake.

El fin de semana, las presentaciones arrancarán más temprano, a partir de las 12:45, y la lluvia volverá a hacer de las suyas. Recién será a la noche que se podrán apreciar a los headliners de la segunda fecha de Lollapalooza Argentina. Tool, que desde su anuncio en el evento generó mucha expectativa porque nunca actuó en Sudamérica, se dedicará a repasar esos clásicos que lo convirtieron en emblema del metal alternativo. Los angelinos estarán en el Samsung Stage a las 20:45, después de que por ahí pasen los nacionales Dum Chica y Wos, y otra sensación irlandesa, los indie rock Inhaler. El segundo plato fuerte del sábado es el flamante astro canadiense de la música pop Shawn Mendes, quien actuará en el Flow Stage a las 22:15, a continuación de su compatriota Tate McRae y de The Marías.

Ese día el Alternative Stage se evidencia todavía más variopinto. Además de Sepultura, leyenda brasileña de las tendencias extremas, ese escenario recibirá al dark wave del músico inglés Artemas, de la misma forma que al R&B con aires de música country del estadounidense Teddy Swims y a los indie rockers surcoreanos Wave to Earth (a falta de K-pop este año). El eclecticismo es lo que aúna sin duda a la curaduría del Perry Stage: si el condimento urbano correrá por cuenta de los argentinos Doly Flackko, Ponte Perro y Salastkbron, el cuarteto dirá presente gracias a La K’onga, que reivindicará la hazaña de la Mona Jiménez al reintroducir el género cordobés en el evento. El segmento electrónico tendrá en el dúo canadiense Kasablanca y el DJ neerlandés San Holo a sus representantes.

Amén del patio gastronómico, los puntos de hidratación, los sectores de meditación y descanso, los accesos exclusivos para bicicletas y vehículos, y el espacio de reciclaje Rock & Recycle, este Lollapalooza Argentina tendrá varias sorpresas. Una de ellas es el músico y productor canadiense Caribou, tótem de la música dance de vanguardia y quien vuelve a la ciudad tras romperla en 2022. Él cerrará el domingo el Alternative Stage, que previamente tendrá a la banda venezolana de pop mestizo Rawayana (en febrero ganó el Grammy al “Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo”). En simultáneo, en el Perry Stage sobresalen las performances de los argentinos Central Norte Crew, del DJ norteamericano Disco Lines y su colega británico James Hype, y del rapero estadounidense JPEGMafia.

Olivia Rodrigo.

En la fecha de clausura, la estrella pop estadounidense Olivia Rodrigo se estrenará en la Argentina como cabeza de cartel del festival, en el Flow Stage a las 22, un rato más tarde del show de la indie pop noruega Girl in Red. El otro acto estelar de la jornada será el trío electrónico australiano Rüfus Du Sol, en el Samsung Stage a las 23, antecedido por Tan Biónica, Nathy Peluso y el músico inglés de R&B Michael Kiwanuca. Pero eso no será todo: antes de que deje de funcionar el servicio nocturno de los trenes de la Línea Mitre (de 23:30 a 3 AM), vale la pena darse una vuelta por dos de las propuestas nuevas del evento, ambas dedicadas al arte del DJing. Mientras El Túnel está inspirado en el under berlinés, Las Casitas by Citroën apuesta por la fusión. Otra muestra de que en Lollapalooza Argentina la experiencia es la constante.