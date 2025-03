Pasaron más de dos años desde aquel 18 de diciembre de 2022, pero la coronación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar permanece en la memoria del público francés. Los Galos parecen no poder superar la caída en los penales, que le dio el sueño dorado a la Albiceleste con Lionel Messi a la cabeza. Un ejemplo de ello es la polémica frase que lanzó Patrice Evra, exjugador de la selección francesa, quien aseguró que "todos sabemos que le dieron el Mundial a Messi".

Las declaraciones tuvieron lugar durante una reciente entrevista que brindó el exlateral izquierdo de 43 años, que jugó 81 partidos con la camiseta francesa e integró los planteles de tres Eurocopas y dos Mundiales, al programa "Rothen en llamas", en RMC Sport. Al ser consultado por la actualidad de la selección europea, que no logra el ansiado trofeo desde el Mundial de Rusia 2018, Evra respondió: “Jérome ¿qué eliges? ¿Eliges ganar?”.

A continuación, el periodista resaltó la racha negativa del combinado dirigido por Didier Deschamps y el exjugador del Manchester United arremetió: “Está bien. Sí, no ganamos desde 2018, pero lo siento, todos sabemos que le dieron el Mundial a Messi en 2022. Hasta los franceses, hasta los franceses querían que Messi ganara… Vi la final, pasaron un millón de cosas en la final. El penalti de Dembélé al inicio... ¿cómo se produjo?”.

Lo más llamativo de su declaración es que el exlateral había elogiado a la Pulga por su temple en situaciones límite dentro de esa Copa del Mundo, e incluso lo defendió cuando Leo fue criticado por -el ahora, ex- entrenador de los Países Bajos, Louis van Gaal. En septiembre de 2023, el histórico DT puso bajo la lupa el título de la Scaloneta en Qatar: “Estaba todo premeditado, Messi debía ser campeón del mundo”.

Ante ello, Evra se expresó públicamente y destacó la jerarquía del mejor jugador del mundo y su gran desempeño durante el Mundial. “Messi llevó a Argentina a ganar. La gente dice que no ganó el Mundial porque marcó cinco penales. Yo digo que vayas vos y conviertas esos penales”.

Además, días después de la victoria argentina contra Francia en suelo qatarí, grabó un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram con un tremendo elogio para el bicampeón de América: “La gente habló mucho en la previa diciendo que ‘si gana es el más grande’. Creo que es una falta de respeto. Eres el más grande. Ganando esta Copa del Mundo significa que no vas a vivir más a la sombra de Diego Armando Maradona”.

“Me puse los lentes de sol porque estoy llorando. Lloré toda la noche. ¿Qué te pasa, Messi? ¿Qué te pasa, boludo? Me ganaste tres Champions League, ahora una Copa del Mundo. La c.. de tu... ¡NO!. Tranquilo, papá. Feliz lunes para todos mis hermanos de Argentina. I love this game. ¿Qué te pasa, Messi?, la gente decía ‘¿Where is Messi?’. Messi está con la copa”, concluyó Evra en sus redes sociales.

Con estos antecedentes, la reciente reacción del francés llamó la atención de periodistas y aficionados. Aún no se sabe qué fue lo que lo llevó a cambiar de opinión. Lo único cierto es que primero Argentina, y segundo Francia...