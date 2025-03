La diputada de la Ciudad de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de DDHH en la Legislatura porteña, Victoria Montenegro, contó que se está realizando un encuentro de mujeres lideresas de América Latina por estos días previos al 24 de marzo para “defender los sitios de Memoria” y enfrentar las políticas negacionistas del Gobierno nacional.

En diálogo con la 750, Montenegro señaló que acompañará este viernes en la exESMA a un grupo de mujeres para “compartir nuestra historia, nuestra resistencia, en materia de DDHH e intentar construir juntas mecanismos para enfrentar esta violencia que hoy nos está castigando”.

“Vamos a tener un encuentro hoy por la tarde en la Legislatura porteña para poner en común estos desafíos, no solamente en el ataque a la Memoria, Verdad y Justicia, sino también a las mujeres, diversidades y todo lo que viene sucediendo en todo nuestro bloque”, agregó.

En este contexto, y ante el ataque contínuo del Gobierno a las políticas de derechos Humanos y la desfinanciación de los sitios de memoria, la diputada aseguró que “lo que uno identifica es que hay un nuevo Plan Cóndor, solo que cambió de formas y por eso nos cuesta tanto identificar lo que nos está pasando”.

En el mismo sentido, ante el rumor de que en el Gobierno está preparando un nuevo video con la intención negacionista del del año pasado, en donde el periodista Juan Bautista “Tata” Yofre, actual titular de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), negaba el número de desaparecidos y denostaba la lucha por verdad y justicia de los organismos de derechos humanos, la presidenta de la Comisión de DDHH afirmó: “De esta gente solo espero más crueldad”.



“Lo que necesitamos es pensar estrategias que nos permitan estar unidos y no solo enfrentarlos sino también defender con mucha fuerza no solo los sitios, sino cómo se va a escribir la historia. Ellos no van a parar y nosotros no podemos ceder”, cerró.