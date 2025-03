El intendente de La Plata, Julio Alak, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguraron este martes las obras de restauración y puesta en valor concretadas en Plaza San Martín como parte del Plan de Recuperación del Espacio Público de la Municipalidad.



“Por su inmenso valor histórico, institucional y ambiental, esta plaza es la más importante y de mayor valor institucional de la provincia de Buenos Aires. Además, es parte fundamental del sistema urbano que es el corazón del eje fundacional”, sostuvo el jefe comunal.



“El estado en que se encontraba en los últimos años no puede sino generarnos una profunda vergüenza a los platenses. Lo que había era una verdadera catástrofe urbana, una ofensa para la ciudad y para la memoria del máximo prócer de la Patria”, agregó Alak.



Además, tras agradecer al gobernador Kicillof "por su decisión de financiar esta obra con la tasa de capitalidad", aseguró que "la nueva plaza San Martín es el símbolo de un nuevo amanecer de La Plata que queremos impulsar con la Gobernación".



Y enfatizó: "Esta reinauguración significa poner orden donde había desorden, contribuir a una mayor seguridad en toda esta zona y potenciar la actividad comercial del centro platense y el desarrollo turístico de nuestra ciudad".



Por su parte, Kicillof remarcó: “San Martín tenía la convicción de que nuestro país necesitaba liberarse de cualquier imperio extranjero: no buscó una libertad individual, sino la libertad y la soberanía de un pueblo. Se trata de un valor individual, pero a la vez colectivo: nadie es libre en una patria que depende de potencias extranjeras, de intereses foráneos y organismos internacionales como el FMI. No hay libertad si entregamos nuestra soberanía”.



“Estamos en una plaza que expresa entonces el proyecto de una provincia entera, ya que fue diseñada para ser parte del eje fundacional de nuestra capital. Desde 1914 lleva el nombre de un héroe y patriota argentino como José Francisco de San Martín; más allá de recordar su nombre, lo realmente importante es no olvidar su lucha, su gesta y sus ideas”, continuó el gobernador.



Finalmente, el mandatario afirmó: “Ninguno de nuestros próceres ignoraba la importancia del Estado: comprendían que sin obra pública y sin inversión en infraestructura no hay distribución ni equidad territorial. La Plaza San Martín recobra hoy su esplendor y su grandeza como patrimonio histórico y cultural del pueblo bonaerense”.



Las obras tuvieron como objetivo recuperar el patrimonio del eje fundacional y restablecer el carácter institucional del espacio, aportando un sitio de calidad para los ciudadanos y fortaleciendo la conexión visual y peatonal entre la Legislatura y la Casa de Gobierno.



El acto tuvo lugar frente al monumento central y contó con la participación de autoridades del ejecutivo municipal, legisladores, concejales, miembros de la justicia, referentes de instituciones y vecinos.

La obra de plaza San Martín

El proyecto privilegió la maximización del espacio de la plaza, para lo que se incorporaron las cuatro plazoletas de los vértices. Estas facilitan la percepción de un único espacio y no la suma de partes e incrementan la superficie verde absorbente.

A 110 años de su colocación, también se restauró la escultura del general San Martín y se reparó la glorieta estilo art nouveau con el propósito de recuperar su esencia como Pabellón de la Música.

De igual modo, se propició la conexión visual de los edificios representativos del poder bonaerense, reconvirtiendo la explanada central con el descenso del monumento y creando espacios de estar laterales con bancos e iluminación.

Además, se restableció la conexión con el Pasaje Dardo Rocha y se creará un nuevo Paseo de Arte y Esculturas, estrechamente vinculado con los museos municipales, ampliando así las actividades del centro cultural.

Por otro lado, la iniciativa revitalizó los espacios en torno a las avenidas, restaurando canteros, renovando la forestación e incorporando nuevo mobiliario urbano. Además, incluyó un sistema de riego por aspersión para mantener las áreas verdes.

Obras para la ciudad

En la misma línea, el intendente Alak adelantó que este jueves se pondrá en marcha un nuevo megaplan de obras y mantenimiento urbano que significa una inversión de $100 mil millones y contempla el arreglo de más de 2 mil cuadras en las distintas localidades y el casco entre caminos rurales, calles de tierra, bacheo, carpeta asfáltica y pavimento con cordón cuneta.

Se encuentra en marcha también el Plan de Iluminación, que tiene como objetivo colocar y reemplazar 150 mil luminarias para disminuir el apagado al 5 %, mientras que la semana próxima iniciará el Plan de Semaforización, que cambiará semáforos mecánicos por electrónicos para establecer la “onda verde” en las principales arterias con una inversión de $30 mil millones.

A los tres proyectos, que suman un total de $130 mil millones, se agregará también el Plan Veredas Sanas para el mejoramiento de las veredas de la ciudad, y la inauguración de los trabajos de reconstrucción y puesta en valor de Plaza Rocha el 25 de mayo, de Plaza Italia el 3 de junio y del Pasaje Dardo Rocha el 9 de julio.

En este contexto, la semana anterior la Comuna de La Plata inauguró además el nuevo osario del Cementerio Municipal, que permitió darles un destino digno a los más de 13 mil restos humanos que la administración municipal halló distribuidos irregularmente en bolsas dentro de depósitos del predio al inicio de su gestión.

Simultáneamente, la Provincia está realizando numerosas obras de refacción en cientos de escuelas del partido, la planta potabilizadora, el tendido de redes de agua corriente y también ejecuciones hidráulicas y viales, como la conexión de la Autopista La Plata Buenos Aires con la avenida 520, que será inaugurada el 22 de abril.