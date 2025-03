El rector de la Universidad Católica Argentina (UCA), Miguel Ángel Schiavone, participó este martes del seminario “25 de marzo: Día del niño por nacer. Políticas para cuidar la vida”, que se llevó adelante en el Congreso de la Nación y, durante su intervención, cuestionó "la inserción laboral de la mujer". En su exposición, aseguró que detrás de un aparente éxito, se esconde un gran "fracaso" y culpó a las mujeres del desplome en las tasas de natalidad y fecundidad . Quienes participaron del panel, y su organizadora, la vicepresidenta Victoria Villarruel, buscan arremeter contra la ley que garantiza el acceso público y gratuito a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

"Parecería un éxito, pero en realidad creo que es un fracaso hacernos trabajar día y noche. Esto es más o menos como incorporar a la mujer al tema de la práctica deportiva. Qué hay detrás de todo esto: la venta de botines, la venta de vinchas, hay un gran comercio", profundizó Schiavone respecto al rol de la mujer en el mundo del trabajo y el deporte.



Para el rector de la UCA, la caída del poder adquisitivo, el aumento de la pobreza, y la poca estabilidad y previsibilidad para el futuro, no son motivos suficientes para que las mujeres no deseen maternar. En ese marco, apuntó contra leyes como la IVE y aseguró: "Cuántas mentiras nos han dicho, y cuántas cosas mucha gente ha creído".

Según el análisis de Shiavone, los factores que provocan la baja de la natalidad y la fecundidad serían "la inserción laboral de la mujer", la promoción estatal del control de la natalidad y de los abortos, y la tendencia femenina y masculina al "hiperconsumo". En este sentido, no mencionó las últimas políticas gubernamentales de ajuste, devaluación, toma de deuda y definanciamiento estatal.



In a material world

Schiavone cuestionó en el Senado que los jóvenes consumen "todo el tiempo", porque están en "una sociedad del hiper consumo", y afirmó que eso sería el motivo del "retraso de la edad de la maternidad".



"Las parejas hoy por hoy necesitan primero tener el departamento, después el viaje a Europa, después, si es posible, el viaje a Oceanía", generalizó, molesto por sus propias conjeturas de clase.

Además, criticó que hubiera "menos hogares de estructura conyugal". Quizás olvidó que con la eliminación de Secretaría de Hábitat y Vivienda, el desplome del salario, y el aumento del desempleo, el sueño de la casa propia es, cada vez más, un sueño y no una realidad. "En Puerto Madero estamos viendo proliferar departamentos de uno, dos y tres ambientes como grandes departamentos. Una sociedad que reduce la familia", apuntó.

También criticó que los "jóvenes" disfrutan más "de ir al gimnasio" que de formar una familia. "Yo quiero saber de qué van a disfrutar cuando tengan 65 años y no tengan una", arremetió.

"El pensamiento es 'tengo plata para ir al gimnasio o juntarme con mis amigos, y no para dedicárselo a otra persona'. Una sociedad que fue impulsada hacia el egoísmo. Una sociedad de consumidores y de consumidos", reflexionó.



"Cuando yo era chico, mi padre me decía: 'Los hijos son la jubilación de los viejos'. La jubilación económica, eso que uno cobra a fin de mes, es una jubilación material. La jubilación espiritual es la que dan los hijos", señaló.

Aunque se lamentó de la escasez de alumnos en las aulas de establecimientos privados de educación inicial, considera que no es porque hay gente que no puede "pagar las cuotas", sino porque "no hay niños, no hay nacimientos".



El temor del responsable de una de las universidades privadas más caras y conservadoras del país es que el país se vuelva improductivo, o en sus términos, "extractivos". Esto es: un país con baja población, que no esté educada, y que permita que otros consuman "las riquezas naturales de la Argentina". "Un país productivo no se mide por sus recursos productivos, sino por su población", destacó.



Quién es Miguel Schiavone

Miguel Ángel Schiavone es "el primer Rector laico de la UCA", según define la propia universidad, "después de dos obispos y tres sacerdotes". Es médico recibido de la Universidad de Buenos Aires (UBA) especialista en clínica médica. Además, según sus títulos, especialista en salud pública y doctor en salud pública.

Además de dedicarse a la docencia universitaria y publicar varios libros sobre salud pública, trabajó en ese sector durante varios años: fue subsecretario de salud de la Ciudad de Buenos Aires y tuvo otros cargos en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Salud de la Nación.

Con anterioridad fue decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA, y en su trayectoria recibió premios de la Asociación Médica Argentina y de la Academia Nacional de Medicina, entre otros.

Miguel Ángel Schiavone, rector de la UCA, en el inicio del ciclo lectivo 2025. Imagen: Instagram.

Es, asimismo, uno de los favoritos de la gestión libertaria, junto a Carlos Torrendell, funcionario de la Secretaría de Educación, y también originario de la UCA.



Torrendell fue designado a comienzos del gobierno de La Libertad Avanza como secretario de Educación del superministerio de Capital Humano. Es doctor en Ciencias de la Educación y profesor Titular Ordinario en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y está a cargo de las materias Política, Educativa e Historia de la Educación Argentina en el departamento de Ciencias Sociales.

También es miembro académico del Consejo Nacional de Calidad de la Educación que forma parte del Ministerio de Educación de la Nación, y fue electo por los propios profesores de la UCA como miembro del Consejo Superior de la entidad educativa. Un dato no menor es que el docente es, además, autor de varios libros y ensayos defendiendo el sistema de enseñanza privada. Esta fue una de las insignias de la campaña de Javier Milei, quien auguró el fin de la educación pública a cambio de vouchers.