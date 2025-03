TEATRO

Las cosas que perdimos en el fuego

En las sombras de la ciudad, las historias revelan un trasfondo oscuro y poético. Desde calles desiertas hasta puertas cerradas, cada relato invita a un viaje hacia lo inexplicable, desdibujando los límites entre lo real y lo imaginario. ¿Qué se esconde en lo más profundo de la mente humana? ¿Hasta dónde puede llegar el miedo? ¿Qué sucede cuando lo desconocido se vuelve familiar? Con dirección del brasileño Leonel Schmidt, llega a Buenos Aires por tres funciones esta obra que adapta seis cuentos del libro Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. En el escenario se desplegará un universo donde el horror y lo sobrenatural se mezclan con lo cotidiano.

Hoy a las 20 y a las 22.30, mañana a las 20 en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entradas desde $30000.

Una coreografía para acabar con todo

En el marco del ciclo Instalar Danza, que bajo la curaduría de Maricel Álvarez todos los años regala un puñado de nuevas e interesantísimas obras a la escena de la ciudad, Damiana Poggi estrenó esta pieza multimedial que se propone investigar la violencia física. A partir del uso de dispositivos coreográficos de video, sonido e imagen, Poggi desarrolla una serie de prácticas y estrategias de movimiento para la autodefensa y la redistribución del uso de esa violencia en términos íntimos, institucionales, políticos y colectivos. Cuenta su directora: “Para el desarrollo de este trabajo tomamos como eje conceptual la investigación teórica llevada adelante por la artista trans y activista Jota Mombaca, reunida en su libro No nos van a matar ahora (Caja Negra, 2024) y Defenderse: una filosofía de la violencia, de Elsa Dorlin (Hekht, 2018) en línea con los fundamentos conceptuales y procesuales de mis trabajos previos”.

Jueves a las 20 en Fundación Cazadores, Villarroel 1438. Entrada general con consumición $18000.

MÚSICA

Un último vals

Aunque fue editado en octubre del año pasado, este tema de Joaquín Sabina se actualiza ya que funciona como apertura de los recitales que está realizando actualmente en Buenos Aires. Por ahora son diez las fechas anunciadas –la última es el viernes 18 de abril–, que forman parte de Hola y adiós, la larga gira con la que el cantante de 76 años ha anunciado su retirada de los escenarios. Compuesto junto a sus habituales colaboradores Benjamín Prado y Leiva, “Un último vals” mantiene el tono de orgullo del sobreviviente y humildad del que acepta que se está terminando su noche –un espíritu que tambien sobrevuela el simple previo, “Contra todo pronóstico” (2023), firmado por los mismos autores– y se completa con el video dirigido por Francisco León, por el que desfilan prácticamente todos los amigos y colegas (y también la familia) del cantante en retirada. Un video que se exhibe en Hola y adiós a pantalla completa, para empezar cada noche entre ovaciones.

There Is a Light That Never Goes Out

Nuevo simple de Ryan Adams, que testimonia su costumbre de versionar temas en todos sus recitales. Antes pasto de ediciones piratas, hoy simples online, esas versiones abarcan toda clase de autores y estilos, desde Motorhead o Iron Maiden hasta Johnny Cash o Neil Young, pasando por los Stones u Oasis, autores de su cover más famoso y más emocionante (y quizás el que comenzó esta costumbre), el de “Wonderwall”. Adams hizo propio el tema de los hermanos Gallagher, y algo parecido consigue con esta versión de The Smiths. Que haya aparecido cuando está de gira celebrando el 25° aniversario de su debut como solista, Heartbreaker, resulta más que apropiado, ya que ese disco comienza absurdamente con una discusión alrededor de los simples de Morrissey.

ONLINE

Good American Family

El curioso, extrañísimo y escalofriante caso de Natalia Grace, la niña ucraniana adoptada en 2010 por una pareja de estadounidenses que no era realmente una niña sino una mujer con enanismo –y con varios secretos guardados bajo llave–, se está transformando en un verdadero multiverso audiovisual. A la serie documental disponible en Max, que ya va por su tercera temporada, y al largometraje de ficción La huérfana, del español Jaume Collet-Serra –cuya historia es similar, pero cuyo estreno ocurrió ¡un año antes del inicio del caso real!–, se suma ahora esta serie de Disney+ que intenta reconstruir la situación a partir de múltiples puntos de vista: el de los padres adoptivos, el de la propia Natalia, el de las autoridades competentes. El primer capítulo fue dirigido por la prestigiosa documentalista Liz Garbus (What Happened, Miss Simone?) y la encargada de darle vida a la madre adoptiva es Ellen Pompeo, la actriz de Grey’s Anatomy, la primera que comienza a sospechar que algo no está bien.

La residencia

El whodunit, los relatos en los cuales un o una detective deben descubrir quién es el responsable de un crimen, siguen a la orden del día. El legado de Agatha Christie está vivito y coleando en la nueva serie de Netflix protagonizada por Uzo Aduba. Ella es Cordelia Cupp, una investigadora encargada de desentrañar los pormenores de la extraña muerte del jefe de los empleados de la Casa Blanca, interpretado fugazmente por Giancarlo Esposito. Desde luego, los sospechosos son muchos (todos parecen bastante embroncados con el difunto), pero llegar a saber quién o quiénes y cómo lo mataron requerirá de toda la pericia de la detective y de su desenvolvimiento en esa “casa” con doscientas habitaciones.

CINE

Álbum de familia

El primer documental de Laura Casabé, la directora de Los que vuelven y la aún inédita La virgen de la tosquera, es un sentido homenaje a Claudia Pía Baudracco, la activista trans cuya batalla de décadas terminó dando como resultado la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012, poco después de su temprana muerte. A través del recuerdo de colegas, amigos y compañeras de lucha, la película describe un camino vital no exento de dolores y excesos. En palabras de la realizadora, “Pía fue una visionaria, una fuerza arrasadora en permanente metamorfosis que cambió la vida de su familia, de su colectivo y también la nuestra a lo largo de todo el proceso de rodaje. Pero además era una persona inclasificable, capaz de dar vuelta su vida por completo, movida por un deseo urgente y por la plena conciencia de su propia finitud. Sin tener expectativa de vida para sí misma, trabajó de forma incansable para darle posibilidad de futuro a sus compañeras”. Puede verse exclusivamente en el Cine Gaumont.

Las vidas de Sing Sing

La película de Greg Kwedar (Transpecos) fue uno de los patitos feos de la reciente entrega de los premios Oscar: tres nominaciones y ningún galardón. Ya puede verse en salas de cine esta historia sobre un grupo de presidiarios que participan de un taller de teatro en el cual no sólo deben interpretar diversos papeles sino además escribir la trama de las obras. El hecho de estar protagonizada por expresos reales le aporta al film otra capa de sentido, en el cual el poder sanador del arte ayuda a atravesar situaciones de vida realmente duras. Colman Domingo es uno de los actores profesionales que forman parte del reparto, en el rol de uno de los presos más entusiastas a la hora de ponerse a actuar.

TV

Mr. Loverman

Basada en la novela homónima de Bernardine Evaristo publicada en 2013, la miniserie que estrena Film & Arts cuenta la historia de Barry, un hombre de setenta años oriundo de Antigua y Barbuda que decide mudarse a Londres. Carmel, quien ha sido su esposa por más de cincuenta años, comienza a sospechar que su marido la ha estado engañando con otras mujeres, desconocedora por completo de la verdad detrás de su intuición: un romance secreto y ciertamente apasionado con su mejor amigo, Morris, un vínculo que lleva décadas de existencia. En el camino, la historia, que explora cuestiones ligadas a la paternidad, la culpa, la fidelidad y las expectativas sociales acerca de la orientación sexual y el amor, también describe de soslayo a la comunidad caribeña del Reino Unido, que lleva más de un siglo de existencia. Lennie James, Ariyon Bakare y Sharon D. Clarke son los responsables de darle vida al trío central de personajes, bajo la dirección del camboyano Hong Khaou.

Miércoles a las 23, por Film & Arts.

Un profesor

Dante Balestra, profesor de filosofía del instituto Leonardo Da Vinci en Roma, asombra con sus poco ortodoxas técnicas pedagógicas. En la primera temporada, el docente lograba que las ideas de Sócrates y Nietzsche llegaran a los estudiantes de manera fresca y estimulante, mientras en el ámbito hogareño debía hacerse cargo de un hijo adolescente que comenzaba a descubrir su homosexualidad. En los nuevos capítulos –desde luego protagonizados por Alessandro Gassmann, el hijo del gran Vittorio– Dante conoce a la madre de su alumno favorito, Manuel, por afuera del ámbito educativo, al tiempo que su hijo cae en la cuenta de que se está enamorando precisamente de él.

Miércoles a las 22, por Europa Europa.