Casi dos meses y medio fue el tiempo que tuvo que pasar para que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se anime a hablar para ofrecer disculpas a las personas con discapacidad intelectual a las que el propio gobierno calificó como "idiotas", "débiles mentales", "imbéciles" y "retardados" en una resolución oficial.

En declaraciones radiales, Spagnuolo se refirió al Anexo de la Resolución 187/2025 de la ANDIS publicada el 16 de enero de este año, que tenía como objetivo endurecer los requisitos para el acceso a las pensiones no contributivas. En la misma aparecían los discriminatorios términos "idiota", "imbécil", "retardado" y "débil mental" para describir los distintos grados de discapacidad intelectual de una persona, a fin de clasificarlos y establecer, de esa forma, un supuesto criterio médico para determinar quién debe percibir el beneficio y quien no.

En la Resolución figuraban oraciones como las siguientes:

"Según el CI los grupos son: 0-30 (idiota) : no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero…"

: no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero…" "30-50 (imbécil): no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias.."

no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias.." "50-60 (débil mental profundo) : solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias"

: solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias" "RETARDOS MENTALES: Se trata de un déficit en el crecimiento mental y un trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual".

"Fue un error grave y grosero"

"Pido sinceras disculpas a toda la gente que se pudo sentir afectada, a familiares y sobre todo, a los padres. Soy consciente que hizo mucho daño esa resolución, así que pido disculpas públicas. Es la primera vez que salgo al aire después de eso", comentó el exabogado personal del presidente Javier Millei, haciendo alusión a un posteo publicado por él mismo el 27 de febrero pasado, en el que lo calificó como una "grave equivocación", prometiendo "avanzar con la desvinculación" de los responsables y sin ofrecer ninguna disculpa al respecto.

El titular de la ANDIS intentó desligarse de la responsabilidad al decir que "la gente que me conoce a mí y que conoce a nuestro equipo sabe que nosotros no somos esa clase de personas que tratamos así a personas con discapacidad ni a nadie". Y reconoció: "Yo no tengo los conocimientos médicos como para analizar de forma crítica esa herramienta. Cuando vi los términos pregunté concretamente y me dijeron que estaba desvirtuado y que eran términos médicos. Tengo que confiar en el equipo de médicos que tengo, pero fue un error grave y grosero, por eso las disculpas públicas".

Spagnuolo aprovechó para criticar a la prensa porque "el sentido que se le dio en medios y radios, muchas veces utilizados para atacarnos, no nos representa". "Uno aprende de estas situaciones, sabemos que causó mucho dolor pero nosotros no somos así. La gente que nos conoce lo sabe muy bien, y la que nos quiera conocer, las puertas de mi despacho están abiertas. De hecho aumenté la frecuencia de reuniones que tengo para pedir disculpas por este tema, porque sabemos lo que generó", sentenció.

