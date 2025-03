El pasado miércoles 26 de marzo, en la biblioteca de la Legislatura "Dr. Armando Caro", el Club Atlético Central Norte, motorizado por su Departamento de Historia y Estadísticas, brindó un homenaje en vida al ex jugador y trabajador de la Cámara de Senadores de Salta, Tomás Cuadri.

En dicho homenaje se buscó reconocer la trayectoria deportiva y su testimonio en la construcción de la memoria histórica. Cuadri jugó en la primera división de Central Norte en la década de 1950 y luego trabajó en el Senado de la provincia, donde entabló amistad con Enrique Pfister Frías, que fue ministro de Gobierno de la gestión de Miguel Ragone.

Es por ello que este homenaje, enmarcado en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, reconoce a Cuadri no solo como exjugador y empleado legislativo, sino también como testigo fundamental perseguido por la última dictadura militar.

Tomás y su familia fueron víctimas de atentados y amenazas durante la última dictadura, cuando tuvo que soportar detenciones ilegales a lo largo de tres años, y tuvo que exiliarse de la provincia de Salta para resguardar a su familia.

Su testimonio fue fundamental para lograr otra condena a las cúpulas policiales que encabezaron un gran número de violaciones de los derechos humanos durante la época del terrorismo estatal.





El homenaje

Con una nutrida concurrencia, de autoridades gubernamentales, hinchas, socios y dirigentes de Central Norte, así como también integrantes de organismos de derechos humanos, Cuadri relató sus vivencias en un estado de profunda emoción.

“Este homenaje es un reconocimiento a toda la vida que he tenido en Central Norte. Tengo la dicha de decir que jugué en primera a los 15 años”, comentó Cuadri haciendo eje en la práctica del fútbol para luego agregar: “yo he sido uno de los tantos perseguidos de la Policía… Estoy contento y agradecido por todo lo que está pasando acá”.

Enmarcando el surgimiento de la jornada, Fernando Gordillo, referente del área de historia de Central relató: “En este proceso que estamos llevando a cabo con el Departamento de Historia, empezamos a indagar no solo sobre la parte deportiva del Club, sino también sobre la parte social y sobre todo lo que implica la institución más allá de su sede, más allá de un espacio físico”.

“Así como nos acercan fotografías, recuerdos, nombres, se acercó una persona y nos comentó sobre este dato de Tomás Ricardo Cuadri. Entonces alguien se acordó que había jugado en Central Norte y empezamos el proceso de indagar y pudimos llegar a su familia, que nos abrió las puertas. Tuvimos algunos encuentros, una entrevista bastante prolongada y quedó de nuestra parte invitarlo a un homenaje para jugadores que estamos haciendo partido de por medio cada vez que juega Central Norte”, rememoró Gordillo.

Sin embargo, la historia de Cuadri no resultaba una más. “A partir de una fecha tan sensible como es el 24 de marzo, día de la memoria, por la verdad y la justicia, también surgió del mismo seno de grupo la idea de homenajearlo, de reivindicarlo como parte de nuestra institución, porque nosotros creemos que alguien que pasa por Central Norte sigue estando más allá de que deportivamente o institucionalmente no esté dentro de Club, esa persona sigue estando dentro de lo que es el espectro y el recuerdo y la memoria de Central Norte”.





Uno de los primeros en tomar el micrófono fue el vicegobernador Antonio Marocco, quien conoce a Cuadri desde sus jóvenes años de militancia. “En los años 70 lo conozco no solamente por ser un prestigioso deportista del Club de mis amores, al cual presidí, que es Central Norte, sino también como un militante de la política”, contó.

Marocco destacó el deseo de justicia perseguido por Cuadri. “La cúpula policial que Tomás denunció con mucha valentía en su época de dirigente y militante del justicialismo. Un compañero destacado (…), y la contestación fue la represión, la persecución, la encarcelación, el exilio”.

Otro de los participantes del emotivo encuentro fue Fernando Pequeño, nieto del ex gobernador desaparecido Miguel Ragone. “Escuchaba al vicegobernador de la provincia contar cómo ellos que habían actuado en ese gobierno de Miguel Ragone, que también era un jugador de fútbol y que llegó a ser gobernador. Contar cómo creyeron en la institución y metieron presos a quienes habían sido represores de la Policía allá por el año 72, 73, y cuando se produce la intervención del gobierno a esa institucionalidad que ellos habían creado y a la ley que habían hecho cumplir, le responden con represión”.

“Lo que escuché acá me ha parecido muy profundo”, remarcó Fernando, “porque une vidas de quienes aparentemente han sentido que no tenían nada que ver con el proceso de la represión, con el corazón de quienes han vivido la represión. Creo que lo que he visto en este proceso es muy parecido porque hay gente que cree que ha vivido historias al margen, historias que como no son historias del dolor corporal y del dolor del desaparecido, no son historias importantes para que como sociedad podamos dimensionar lo que ha sido el dispositivo desaparecedor”, explicó.

“Y eso tiene que ver”, reforzó el nieto de Ragone, “con un montón de gente que transita por los clubes sociales que son muchas veces los deportistas como Cuadri que homenajeamos acá, pero que son también un montón de familiares cuyaas casas han sido allanadas, hijos de deportistas como Cuadri que han vivido el ingreso a sus casas de los grupos de tareas policiales para sembrar el miedo, a muchos los han secuestrado y los han desaparecido y creen que eso no tiene importancia de ser contado”.

Cuadri junto a Fernando Pequeño





“El fútbol es una herramienta muy importante, no solo para la contención o para la diversión, sino para este tipo de cosas también, para la concientización de este tipo de fecha, de este tipo de casos, para la concientización sobre los derechos. El fútbol siempre y cuando se lo tome para bien, abre conciencias, teniendo en cuenta la memoria y buscando sobre todo el bienestar y lo mejor para la sociedad”, reflexionó Fernando Gordillo.

Coincidiendo en esta línea, Fernando Pequeño resaltó: “Yo creo que el fútbol y la vida de los jugadores ligados al fútbol que han pasado esos procesos, nos entreteje en la trama del terror que sembró el mecanismo de la desaparición de personas en los años 70, y hoy lo podemos hacer presente a partir de un montón de personas que estamos acá homenajeando a Cuadri, homenajeando la resistencia; la resistencia de seguir narrando, la resistencia de seguir poniendo el cuerpo, la resistencia de haber seguido jugando, la resistencia de seguir homenajeando al fútbol como un deporte popular. En este acto se vivió profundamente el sentido de lo popular que está en el fútbol”.