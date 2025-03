El mundo era un lugar radicalmente distinto en 1999. Y el cine, en tanto prolongación de él, también. La oferta de estrenos era variada, las películas se veían en pocas salas, en rollos de fílmico y con subtítulos, los videoclubes reventaban los fines de semana, Netflix enviaba DVD a domicilio en Estados Unidos y el cable abría una pequeña ventana al mundo. Fue en ese contexto que el 1º de abril se encendieron los proyectores del primer Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, al que por entonces nadie llamaba por su acrónimo, Bafici. El calendario gregoriano hará que la 26º edición comience exactamente 26 años después de aquel debut, aunque ya no como una cuestión exclusiva de cinéfilos, sino como uno de los eventos más relevantes de la agenda cultural porteña, con alrededor de cien mil espectadores el año pasado.

En aquella época, además, había un Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales dedicándose a cumplir su función de apoyar al quehacer audiovisual. Hoy, en cambio, el organismo está virtualmente paralizado, sentado sobre el dinero del Fondo de Fomento Cinematográfico y anunciando convocatorias para jurados de concursos (ad honorem, desde ya) de los que nadie sabe nada con imágenes hechas con Inteligencia Artificial. Con el pilar fundamental del cine argentino en Narnia y un nuevo norte curatorial en el Festival de Mar del Plata, es probable que el Bafici 2025 adquiera mayor relevancia y sea “un espacio de resistencia de la cultura y el cine”, tal como señaló su director artístico, Javier Porta Fouz, durante la presentación de la programación realizada hace diez días.

Es así que el Bafici sumará un nuevo día y se llevará adelante entre el 1º y 13 de abril en trece salas de la zona céntrica, con el Teatro San Martín operando como punto de encuentro y sede de las charlas, paneles y presentaciones que conforman la oferta de las actividades paralelas. Además de la Sala Lugones, el parque de exhibición estará integrado por dos pantallas del Centro Cultural San Martín, las cuatro del Cinépolis Plaza Houssay, las tres del Cine Arte Cacodelphia, una del Gaumont y, flamante incorporación, el Cine Teatro Presidente Alvear. Allí se llevarán adelante 641 funciones en las que se proyectarán casi 300 películas de todas las duraciones y provenientes de 44 países. El catálogo y la grilla de horarios ya están disponibles en Bafici.org, donde también adquirirse las entradas a un precio de 3000 la general y 2000 para estudiantes y jubilados.

El cine argentino…

Como ocurre desde 1999, el cine argentino tendrá un rol central, con 116 películas (61 largos, dos mediometrajes y 53 cortos) distribuidas en todas y cada una de las secciones de una programación que no presentará modificaciones sustanciales respecto al año pasado. Se mantienen sus tres competencias (Internacional, Argentina, Vanguardia y género) y las habituales secciones paralelas (Noches Especiales, Baficito, Artes y oficios, Cine sobre cine, Comedias, Familias, Hacerse grande, Lugares, Música, Óperas primas, Nocturna, Pasiones, Políticas, Romances y Rescates).

La representación local desfilará por las pantallas desde el día uno, ya que la apertura estará a cargo de UPA!, una primavera en Atenas, cuarta entrega (o quinta, si se tiene en cuenta que la tercera tuvo dos partes) de la saga creada y protagonizada por Camila Toker, Tamae Garateguy y Santiago Giralt en 2007, quienes en esta ocasión viajan a Grecia para buscar financiación para su nuevo proyecto. Todas las películas anteriores de UPA! se exhibirán en el marco de una de las retrospectivas, mientras que el broche de oro lo pondrá el documental sobre Quino Quinografía, de Mariano Donoso y Federico Cardone, elegido para la clausura.

En la Competencia Internacional habrá 29 títulos, entre cortos y largos. El cine local tendrá de ambos. A los primeros pertenecen Cal, de Santiago Dulce; El día interrumpido, de María Villar; Hatker, de Alejandro Ariel Martín, y Parado mirando, de Renzo Cozza. El segundo se llama Gatillero, lo dirige Cris Tapia Marchiori y se presenta como “un thriller contado en tiempo real, una historia cruda de tragedia y redención presentada a través de un único plano secuencia”. En Vanguardia y género, por su parte, habrá dos cortos y tres largos nacionales: Campana, de FRAD, y Solear, de Hernán Khourian son unos; Antes del cuerpo, de Carina Piazza y Lucía Bracelis, Río, luego existo, de Tetsuo Lumiere, y Tortuga persigue a tortuga, de Víctor González, los otros.

La zurda.

Pero el grueso local estará en la Competencia Argentina, integrada por treinta títulos que cumplen con la tradición de entreverar nombres novedosos con otros con varias películas encima. Entre los largos sobresalen, por ejemplo, la ópera prima de la reputada directora de casting María Laura Berch, en codirección con Laura Chiabrando y con el protagónico de Natalia Oreiro, llamada La noche sin mí. También La virgen de la tosquera, basada en dos cuentos de Mariana Enríquez y dirigida por Laura Casabé, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance, y Suerte de pinos, el regreso de Lorena Muñoz (codirectora de Yo no sé qué me han hecho tus ojos y responsable de Los próximos pasados) al terreno documental, centrado en un doble femicidio ocurrido en España hace siete décadas.

Hace unos quince años surgió un incipiente polo audiovisual en Córdoba que hizo de la producción mediterránea de una de las más interesantes, variadas y voluminosas de todo el país. Entre los primeros referentes de esa nueva ola estaba Rosendo Ruiz con De caravana, quien ahora vuelve a los primeros planos con La zurda, otra historia noctámbula y de fuerte arraigo social acerca de dos jóvenes laburantes que sueñan con triunfar con su banda de cuarteto, pero terminan en medio de una pesadilla luego de quedar atrapados en un crimen que no cometieron. También desde la tierra de la Mona Jiménez vendrá Lo deseado, de Darío Mascambroni, cuya sinopsis preanuncia “un asesinato en medio de las montañas, un amuleto aborigen con poderes mágicos y dos personas desesperadas por recuperar el tiempo perdido”. Misma procedencia de Una casa con dos perros, de Matías Ferreyra, que narra las vivencias de una familia que, en plena crisis de 2001, debe mudarse a la casa de la abuela.

El resto de los largometrajes serán L’addio, de Toia Bonino; La mujer del río, de Néstor Mazzini; Todas las fuerzas, de Luciana Piantanida; LS83, de Herman Szwarcbart; Presente continuo, de Ulises Rosell; Tesis sobre una domesticación, de Javier Van de Couter; y los flamantes trabajos de dos directores que filman como si no hubiera mañana: Matías Szulanski (Las reglas del juego) y Lucía Seles (The bewilderment of Chile). Uno y la otra tendrán, a falta de uno, dos estrenos: del primero se verá En el cine en la sección Cine sobre cine y de la segunda, Avenida Saenz 1073 -video dedicado a la enfermedad de mi padre- en el apartado Lugares.

…y todo lo demás

Pero no sólo de cine local vive el Bafici, que había calentado la previa adelantando treinta de las casi 300 películas de su programación. El anuncio incluyó títulos del canadiense Denis Côté (Paul), Lois Patiño (Ariel), Marco Tullio Giordana (La vita accanto), Alexander Kluge (Primitive Diversity), James Benning (Little Boy) y Albert Serra (Tardes de soledad, premiada con la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián), Julie Delpy (Les Barbares) y Jia Zhang-ke (Caught by the Tides). La mayoría de ellas se verán en la sección Trayectorias, que reúne los últimos trabajos de aquellos directores y directoras de buena reputación internacional, como Radu Jude (Kontinental '25) y el surcoreano Hong Sang-soo (What Does That Nature Say to You).

Tardes de soledad.

En la sección Rescates habrá películas recuperadas y restauradas por la Cinemateca Nacional de Chile, en lo que es el debut de una subsección que en los próximos años destacará el acervo de otras entidades dedicadas a la preservación y conservación. Es, también, una buena forma de recordar que la creación de una Cinemateca está sancionada por ley desde 1999 y nunca nadie puso ni un ladrillo. Los focos, por su parte, estarán dedicados a directores contemporáneos como Bogdan Mureşanu (Rumania), Ion de Sosa (España) y Antonin Peretjatko (Francia), quienes visitarán Buenos Aires para presentar las funciones.

Por su parte, el habitual foco Britannia Lado B tiene como subtítulo “We Will Rock You” (ver nota aparte), pues propondrá “un paseo por grandes éxitos que el rock británico supo conseguir (o ignorar) en la pantalla”, según adelanta el catálogo. “Todos suenan: de David Bowie tocando en el Glastonbury registrado por Julian Temple a la historia de The Slits (contada por una visitante al Bafici: la periodista e investigadora Zoë Howe), de la gigante Poly Styrene al britpop, de The Jesus and Mary Chain a Gorillaz, pasando siempre por Santa Vivienne Westwood”, se lee. Habrá que ir al Bafici. Para elegir hay bastante.

Direcciones

Cine Teatro Alvear: Av. Corrientes 1659

Sala Lugones: Av. Corrientes 1530

Cultural San Martín: Paraná 310

Sala Leonardo Favio: Espacio Incaa Gaumont, Av. Rivadavia 1635

Cinépolis Plaza Houssay: Av. Córdoba 2135

Cacodelphia: Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150