Lali Espósito comenzó la cuenta regresiva de su nuevo álbum. Luego de semanas de expectativas y varios shows agotados, finalmente la cantante anunció el nombre de su nuevo trabajo, la lista completa de canciones y la fecha exacta en que verá la luz. ¿Cuándo sale a la venta?

A través de una publicación de Instagram, la compositora fue clara y sencilla: el álbum se llamará “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA” —en mayúsculas— y estará disponible en plataformas y en disquerías físicas el próximo 29 de abril.

Como ya se sabía, contendrá los tres sencillos que ya fueron lanzados: “No Me Importa”, “Mejor Que Vos” con Miranda!, y “Fanático”, la canción que se convirtió en un himno de aquellos que se manifiestan en contra de las medidas ultraderechistas de Javier Milei.

La publicación de la cantante reveló los títulos de las canciones inéditas: “Popstar”, “Lokura”, “Tu Novia II”, “Morir De Amor”, “No Hay Héroes”, “Sensacional Éxito”, “Sexy”, “Perdedor”, “33”, “Pendeja” y “Fin De Transmisión”.

La salida de este trabajo de la también actriz se da luego de convertirse en uno de los “targets” del presidente Milei, a la hora de amedrentar y atacar a la cultura. Sorpresivamente, el mandatario no repara en agresiones hacia artistas femeninas en comparación con los referentes masculinos. Recientemente, Espósito fue contundente y sostuvo: “Tal vez represento todo eso que en algún punto detestan: soy mina, soy exitosa, y ese éxito lo tienen que bastardear con alguna mentira”.

En ese sentido, resaltó que Milei tuvo expresiones despectivas hacia ella y hacia María Becerra, pero nunca mencionó a artistas varones que también han cuestionado su gestión.

“Evidentemente, parte de lo que le molesta es que soy una mina que se expresa”, afirmó la cantante. En ese mismo sentido, sumó: “Hubo un montón de compañeros, artistas varones que se han expresado y él ahí mucho no dice”.

Lali señaló que ella opina desde su lugar de ciudadana y no desde un lugar partidario. “Ellos no pueden creer que haya una persona que opine que esas formas en un mandatario que nos tiene que representar a todos son una m... Que yo ponga que un tipo que se expresa así me parece peligroso y me parece triste, no me vuelve ni una persona ultrakirchnerista, ni... pero entiendo por qué necesitan pensar que sí lo soy, que necesitan binarizar la discusión”, sentenció.

Los shows de Lali: 24 y 25 de mayo ya están agotados





Además del lanzamiento de su nuevo álbum, Lali Espósito se prepara para su regreso a los escenarios con tres presentaciones en el Estadio Vélez Sarsfield. Las fechas del 24 y 25 de mayo ya se encuentran agotadas, mientras que aún quedan entradas para la función del 6 de septiembre.

Las entradas están disponibles en el sitio www.enigmatickets.com. Además, para aquellos clientes del Banco Galicia y Galicia Más, con tarjetas VISA podrán adquirir los tickets en 6 cuotas sin interés.

Campo delantero: $75.000 + costo de servicio

$75.000 + costo de servicio Platea preferencial: $70.000 + costo de servicio

$70.000 + costo de servicio Platea: $55.000 + costo de servicio

$55.000 + costo de servicio Platea alta: $45.000 + costo de servicio

$45.000 + costo de servicio Campo general con acceso a tribuna: $35.000 + costo de servicio

