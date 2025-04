5 - UNA PELÍCULA DE MINECRAFT

(A Minecraft Movie, Estados Unidos, 2025)

Dirección: Jared Hess

Guion: Chris Bowman, Hubbel Palmer y Neil Widener

Duración: 101 minutos

Intérpretes: Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen y Jennifer Coolidge

Estreno exclusivo en salas

El éxito de Súper Mario Bros: la película y de las tres películas de Sonic, así como también la buena cosecha en materia de audiencia y críticas de la serie The Last of Us, entre otros ejemplos recientes, validan una hipótesis que circula entre varios de los principales analistas de Hollywood a partir de que las salas recuperaron su dinámica habitual luego del parate pandémico. Según ellos, ante el inexorable agotamiento del cine de superhéroes, que no logra recuperarse del cierre de Avengers ni de los bamboleos empresariales de Warner/DC, el principal motor de la venta de entradas recaerá en las adaptaciones de videojuegos. Si el 91 por ciento de los hombres de la Generación Z, el 84 por ciento de los millennials juegan con regularidad y la industria gamer movió más de 300 mil millones de dólares en 2024, tiene lógica que los principales estudios busquen en esos universos virtuales una nueva materia prima para insuflarle vida a la taquilla. Habrá que ver qué ocurre a partir de hoy con Una película de Minecraft, flamante eslabón del universo bit en la pantalla grande.

“Bienvenidos al mundo de Minecraft, donde la creatividad no sólo ayuda a crear, sino que es esencial para la supervivencia”, reza, repetición de palabras incluida, el comienzo de la sinopsis oficial de la adaptación de un juego que registra más de 300 millones de usuarios a lo largo y ancho del mundo. Lo cierto, sin embargo, es que no hay demasiada creatividad en un relato que como disparador recurre al muy original truco narrativo de incluir un portal de ingreso a esa realidad paralela, llamada “Mundo exterior” y hecha de figuras cúbicas, donde transcurre buena parte de la acción. Ese portal se abre una vez que se acciona el cubo azul brilloso encontrado de manera casual por la calle por Steve, un Jack Black con barba estilo Papa Noel muy parecida a la usó en la muy recomendable Querido Santa, de Bobby Farrelly. No irá sólo, pues junto a él viajarán Garrett (Jason Momoa), Henry (Sebastian Hansen), Natalie (Emma Myers) y Dawn (Danielle Brooks). Para sorpresa de nadie, y más allá de los inevitables villanos de turno con ideas mesiánicas y ambición de destrucción, varios de ellos están bastante más cómodos allí que en el mundo real.

Con la película ocurre lo contrario. Todo luce impersonal, demasiado digital y automático en el terreno virtual, como si fuera un refrito de otras tantas películas de aventuras, la mayoría mejores que ésta: así como el modo de ingreso recuerda al de la nueva Jumanji, en uno de los puntos culminantes hay una persecución por un carrito sobre rieles en el interior de una montaña que “homenajea” a Indiana Jones y el templo de la perdición. En el real, en cambio, asoman vestigios de la comedia sobre un grupo de descastados que podría haber sido, si no hubiera priorizado la fábula fácil y ya gastada sobre lo hermoso que es la vida. Allí está, por ejemplo, la profe a cargo de Jennifer Coolidge, que desde White Lotus encontró un nuevo aire para su carrera. O algunas interacciones entre Black y Momoa, pura chispa y timing al servicio de una película que les queda chica.