Irónico, filoso y divertido, Víctor Hugo Morales volvió a cargar contra el Gobierno de Javier Milei luego de que el Presidente dijera en el acto por el aniversario de la guerra de Malvinas que el paquete de reformas económicas que impulsa en la Argentina haría que los isleños eligieran considerarse argentinos en lugar de británicos, e hiciera suyo el argumento del Reino Unido sobre la soberanía de las Malvinas y el derecho a la autodeterminación de los kelpers, lo que viola resoluciones de las Naciones Unidas y la propia Constitución argentina.

El editorial de Víctor Hugo Morales en la 750

La idea de Milei, entonces, es que el tema de la soberanía lo resuelvan los amables vecinos de las islas. Para dejar de usurpar una tierra, los británicos dejan de ser británicos y se convierten en argentinos. Los habitantes de Malvinas son la ocupación y la "explicación" del Reino Unido. El mismo número de militares sería muy costoso. Entonces, los okupas, que eso son los kelpers, son lo mejor.



Imaginemos lo que propone Milei en su fabulosa traición. Un día, los pobladores de las Islas empiezan a ver la maravilla argentina generada por esta criatura del gobierno argentino. En los bares, en las reuniones familiares, los kelpers empiezan a correr la idea de no ser más lo que son. Lo que el Reino Unido invierte en tenerlos allí les empieza a parecer poco. Piden aumentos. No se los dan. Pero son planeros caros, de muy buen vivir. Y de reojo miran al continente y ven el paraíso construido por Milei. Forcejean con el Primer Ministro y este no cede. Entonces, deciden ir a elecciones para elegir su nacionalidad. El gobierno inglés les dice que, bueno, que si eso es lo que quieren, que se den el gusto. OK, man.

¿Sería así lo que nos pretende decir Milei?

La perfecta deslealtad de Milei, ese cipayismo insoportable, fue manifestado en un discurso que un autómata hubiera leído mejor. Si pensamos en todo lo que nos abochorna de Milei, empezaríamos por ahí. Pero luego está el contenido: la ausencia de los veteranos, el rostro de los propios militares demudados ante la afrenta. Hubiéramos empezado por ahí, pensaban. ¿Para qué llevar a nuestros muchachos a morir allí, si este lo arregla así, de taquito, con una elección?

Y después, la represión de la tarde. Ver a los policías de Bullrich arremeter contra los jubilados, armados hasta los dientes y súper profesionales de la represión, resultó una paradoja insoportable para un 2 de abril. Qué orden, cuánta disciplina, qué firmeza. Los jubilados corrían para aquí y para allá, pero qué bien los controlaban. Qué manejo de las motos, cuánto dominio de la calle. Qué victoria del sistema. "Corranse, o los parto al medio". Y le pasaron nomás por encima al periodista Diego Gómez.



El discurso de la mañana, la violencia de la tarde, el viaje a los brazos de Trump, el ruego al FMI, son poca cosa comparado con el anuncio del préstamo desde Washington, gritando: "¡Viva la libertad, idiotas!".