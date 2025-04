El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, reflexionó en su editorial sobre lo que dejó la declaración del expresidente alemán Christian Wulff respecto del avance de las derechas y la memoria del Holocausto y aseguró que la derecha siempre tiene una carga de odio y muerte. En Argentina, sostuvo, figuras como Milei y Villarruel encarnan ese desprecio por los vulnerables, mientras los medios desvían la atención hacia conflictos menores.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Presté atención al expresidente alemán, Christian Wulff, que viendo el desastre actual del corrimiento global a la derecha, dijo el domingo que puede entender mejor Buchenwald, al cabo de 80 años. Buchenwald fue un campo de concentración al que enviaron a casi 300 mil judíos.

La expresión del expresidente de Alemania sirve también para entender los crímenes de la dictadura argentina. Viendo a Victoria Villarruel, Milei y cada uno de esos personajes extravagantes del neoliberalismo, de la derecha que siempre es ultra —pero lo es como nunca ahora—, se alcanza a comprender mejor el desvarío del asesinato en masa de aquellos alevosos asesinos.

En Alemania también la derecha se expresa de tal modo que permite inferir, con mucha certeza, qué impulsó a las bestias del Holocausto. Las derechas son siempre asesinas. Hay una pulsión de muerte en el odio que las caracteriza.

Quienes han podido tener delante de sus ojos las miradas, los gestos de desprecio, el vómito que les salta a la garganta y a los ojos, saben hasta dónde toda esa gente quisiera matar. Pero cuando eso no les es posible, votan por los que llevan a los hechos el impulso criminal que tienen pegado a la piel por el lado de adentro.

La ruina del mundo vuelve a ser la derecha. La derecha es guerra, hambre, injusticia, demencia. Esta guerra de Trump, la de Milei contra los argentinos —aun los que tienen discapacidades—, la de Pettovello escondiendo los alimentos, la de Macri diciendo que mueran los que tienen que morir, pero cuidemos la economía, dejará millones de heridos en el campo de una batalla en la que los que nunca pierden.

Cuando la crisis del 2008, la Argentina apenas si se despeinó. En vez de salir a pasar la gorra, a rogar la clemencia de los usureros, les pagó y los echó. Y no pasó nada. Vinieron años de crecimiento, se triplicó la clase media, la indigencia declinó como nunca. Jubilaron, industrializaron, hicieron escuelas y hospitales, ofrecieron aquella dignidad contra la que protestaba González Fraga en su famoso se creían.

Y la derecha jugó todas las cartas fake de su guerra contra el pueblo. Si ustedes miran la web ahora mismo, la portada, lo más importante no es el descalabro del planeta, no es Trump borracho de poder, no es Milei, ese hombrecito escondido en algún lugar tirándole huesitos a Conan: el sesenta por ciento de la mafia se emplea en el conflicto de los peronistas.

Si se miran al espejo, son tan iguales a lo que estremeció al expresidente alemán, que se asustarían de sí mismos. Esa es la derecha que hambrea, que está promoviendo una guerra económica, pero no se sabe qué tipo de guerra a continuación. La que día a día se desentiende de todos los necesitados del mundo hijos de un capitalismo salvaje de derecha.