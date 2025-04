El ex vicepresidente del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger en los años del macrismo, Lucas Llach, armó un revuelo horas atrás cuando deslizó que desde el lunes podría haber una devaluación en Argentina. La situación desató la furia de su ex jefe y hoy ministro de Desregulación: desde su entorno fueron categóricos y explicaron a Página I12 que "Llach habla de temas en X y la gente lo toma como declaraciones de un asesor, cosa que no es".

¿Cómo empezó la historia? Llach respondió una encuesta en redes del sitio FocusFinanzas. Allí se planteó, con errores de redacción y un lenguaje apurado de los mercados, la pregunta de si "mañana sería reunión de Board formal para aprobar Arg. Lunes 14 abr viene secretario tesoro usa. Si fondo ok formal mañana , lunes nuevo régimen cambiario o no?". Llach contestó que "diría que sí, si todo eso va bien", confirmando la devaluación. Consultado sobre el tema, el economista atinó a decir que "sólo contesté una encuesta en redes".