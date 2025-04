Un grupo de senadores de Unión por la Patria presentó este martes un proyecto de ley en la cámara alta bonaerense para modificar la ley que limita las reelecciones indefinidas. La norma no alcanza a los intendentes, sino a los legisladores provinciales y municipales, ya que varios de ellos se verían afectados para poder presentarse este año por otro periodo.

El texto que ingresó apenas terminada la sesión especial donde se avanzó con la suspensión de las PASO, es de autoría del senador Luis Vivona, que logró el acompañamiento de sus pares Gustavo Soos, Teresa García, Walter Torchio, Amira Curi, Bali Bucca, Male Deffunchio, María Rosa Martínez, Emmanuel González Santalla, Daniela Viera, Laura Clark y Adrián Santarelli.

Además de exigir la derogación de la ley que limita los mandatos a dos periodos, el texto propone modificar el artículo 3 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para garantizar que los concejales puedan ser reelectos. A la vez, pide reformar el artículo 13 bis de la ley 5.109, para que los diputados y senadores provinciales puedan volver a presentarse a elecciones.

En otro punto, el articulado propone modificar también el artículo 148 de la Ley de Educación, con el fin de que los consejeros escolares tampoco queden limitados a dos periodos como establece la normativa vigente.

En su argumentación, el autor del texto recuerda que “la voluntad de las y los Constituyentes a instancias de reformar nuestra Carta Magna provincial en 1994 fue la de no limitar la continuidad para estos cargos electivos”.

“Esto no puede interpretarse como una omisión involuntaria, dado que expresamente incorporaron la limitación al ejercicio del Poder ejecutivo provincial en el artículo 123. De haber querido establecer iguales condiciones para los legisladores provinciales hubieran optado en aquella instancia por incorporar idéntica fórmula”, señaló Vivona.

En ese plano, marcó que el texto constitucional vigente “indica lo contrario”, dado que “hasta el día de hoy la Constitución de la provincia de Buenos Aires no impone restricciones para las sucesivas elecciones de Diputados (art. 70) ni de Senadores (art. 78)”.

“A pesar de ello, se sancionaron las leyes mencionadas que en cierta medida han modificado el espíritu del texto constitucional provincial avanzando sobre la restricción de la reelección y es precisamente lo que se pretende resolver con la aprobación de esta iniciativa”, sentenció.

Vale recordar que la ley en cuestión fue sancionada en 2016 por impulso del Frente Renovador y Cambiemos. Para finales de 2021, ya bajo la administración de Axel Kicillof, se puso en debate y se reformó a partir de una iniciativa que permitió a varios alcaldes y legisladores volver a presentarse en 2023.

Como dio cuenta este medio, en la Legislatura hay opiniones dispares sobre el tema. Por caso, desde los bloques del PRO, de La Libertad Avanza y de Unión, Renovación y Fe señalaron estar en contra de una posible modificación de la norma. “Es una burla para toda la sociedad que, en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país, la dirigencia quiera enquistarse en el poder y perpetuar sus privilegios”, manifestaron desde el espacio dialoguista que comanda Gustavo Cuervo.

En el Frente Renovador, espacio autor de la norma, ya dejaron postura sentada: los diputados y diputadas se van a sentar en sus bancas si el texto llegase al recinto, pero votarán en contra.

“Es poner a todos en la línea de tiro mediática, yo no sé si no lo entienden o no les importa”, se quejó a este medio un experimentado hombre de la política y que conoce bien el paño. “Varios especulan con negociar con algún sector de los radicales y que haya ausencias que ayuden con el quórum. No, basta, acepten que la política necesita renovación”, agregaron desde la trinchera massista.