Hay candidatos que, como en el dicho, van hacia donde sopla el viento. Ese parecería ser el caso de dos de las principales figuras de las próximas elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, que el próximo 18 de mayo no podrán votarse a sí mismos por no estar en el padrón local.



Esa es la decepción que deben haber llevado los diputados de la Provincia de Buenos Aires Silvia Lospennato y Hernán Lombardi, cabezas de listas del PRO, que ahora van por la Ciudad de Buenos Aires, pero que en 2021 y en 2023 figuraron entre los candidatos bonaerenses. De hecho, no tienen domicilio en la Ciudad, por lo que incluso no podrán votarse a sí mismos en las elecciones legislativas del 18 de mayo.

Izq: boleta PBA 2021. Der: boleta PBA 2023

Tal como se puede ver, Lombardi fue en el lugar número 11 en las elecciones del 2021 como parte de la lista encabezada por Diego Santilli, que hasta el año de su asunción fue vicejefe de Gobierno porteño. Lospennato, por su lado, ocupó el cuarto lugar en la lista de Cristian Ritondo, que pegó el salto a provincia en 2015.



Esto a simple vista muestra, al menos, una inconsistencia, más teniendo en cuenta que los puestos a los que apunta son de legisladores porteños, es decir, para ocupar una banca en el espacio que determinará el futuro de los asuntos exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires.

Escenario que lleva a la paradoja total de que haya candidatos –y más, cabezas de lista– que no puedan votarse a sí mismos por no tener (no haber realizado un cambio de) domicilio en la región a la que le están pidiendo a los vecinos su voto.

La información surge de manera lineal, cuando se busca sus datos en el padrón electoral en el que todos los porteños y porteñas pueden acceder para saber dónde votan.



En la lista de los candidatos a legisladores porteños también están la vocera porteña Laura Alonso; el desplazado exministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff; y Darío Nieto, Victoria Morales Gorleri, Rocío Figueroa, Lautaro García Batallán, Lucía Braccia, Ezequiel Jarvis, Pilar Brown y Sergio Iacovino, que también tuvo un paso por la gestión bonaerense en Tres de Febrero.