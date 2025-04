El Superclásico se desarrollará el fin de semana próximo, y Boca arribará como el equipo de mayor puntaje en el año, después del triunfo ante Estudiantes. El enfrentamiento volverá a ser una prueba para el plantel y para el técnico, después de la frustración en la Copa Libertadores.

Boca comenzó el encuentro ante los de La Plata a puro desconcierto. El equipo de Domínguez era el que controlaba la pelota y tenía la iniciativa del juego. El visitante adelantaba sus líneas y no dejaba que el local pudiera salir desde su campo con comodidad.

El desarrollo era en las cercanías del área de Marchesín. Los volantes de Estudiantes, entre los que se encontraba el exBoca Cristian Medina, eran los que trasladaban la pelota hacia ambos costados en la búsqueda de los hombres más adelantados.

La primera opción llegó rápido, cuando apenas habían pasado cinco minutos: Marchesín salvó muy bien ante un cabezazo de Carrillo, que recibió la pelota desde la izquierda. La insistencia de Estudiantes no mermó, y Advíncula se esforzó para salvar casi en la línea un toque de Medina que tenía destino de gol.

La reacción de Boca no llegaba y el equipo no podía ni siquiera acercarse al área de Mansilla. El encargado de armar juego ofensivo, Carlos Palacios, no tenía contacto con la pelota, y ningún otro podía ocupar ese rol para abastecer a los delanteros.

El local no lograba rematar al arco de Estudiantes, y lo hizo cuando el árbitro Arasa cobró penal por una infracción sobre Cavani, a los 39 minutos. El uruguayo se encargó de ejecutarlo pero volvió a fallar, de la misma manera que lo hizo ante Newell's.

Boca cambió su postura en el segundo tiempo, y salió con otra actitud a jugar el partido. El local se adelantó y obligó a Estudiantes a retrasarse, algo que no había ocurrido en toda la primera parte.

La modificación dio resultado y a los dos minutos el chileno Palacios marcó el primer gol con un derechazo, luego de recibir la pelota de Merentiel. Boca siguió buscando en el campo rival, y el que fue perdiendo incidencia fue Estudiantes. Los mediocampistas visitantes ya no podían tener la posesión de la pelota, y fueron perdiendo protagonismo.

La victoria se terminó de confirmar cuando Merentiel probó desde afuera del área, y ubicó la pelota al lado del palo, después de una habilitación de Cavani. El delirio era total, y todo le apuntaba a su próximo rival.

