A lo largo de su historia, el cine ha intentado revelar los misterios detrás de las paredes del Vaticano, un espacio que combina lo espiritual con lo político y protocolario. Cónclave, el último intento por dramatizar la elección de un nuevo Papa, dirigido por Edward Berger y basado en la novela de Robert Harris, suma una nueva capa a esta narrativa. Sin embargo, más allá de su éxito en taquilla y su atención a ciertos aspectos del protocolo eclesiástico, la película ha generado controversia por una serie de errores que afectan su credibilidad.

Errores clave en Cónclave

La trama de Cónclave inicia con la llegada de un supuesto cardenal "in pectore", Vincent Benítez, detonante principal de la historia. En la realidad, un cardenal "in pectore" es un nombramiento secreto que el Papa puede mantener oculto por seguridad, pero debe ser revelado por él mismo antes de su muerte. La película muestra a Benítez no solo participando en el cónclave, sino incluso siendo elegido Papa, algo que contradice las normas actuales de la Iglesia y altera la trama original de la novela.

Además de este error central, existen otras inexactitudes menores que reducen el rigor del filme. Por ejemplo, la elección de los colores de las vestimentas cardenalicias no coincide con las normativas establecidas después del Concilio Vaticano II. Esta decisión fue artística, pero generó críticas sobre la autenticidad de ciertos detalles visuales.

La importancia simbólica y narrativa de un cónclave

Representar cinematográficamente un evento tan simbólico como un cónclave papal no es tarea fácil. Cada escena debería reflejar la solemnidad y el equilibrio entre lo espiritual y lo humano que define una elección papal. La película intenta capturar esta esencia, pero frecuentemente recurre a los giros típicos del thriller político, sacrificando profundidad religiosa por un ritmo acelerado. Así, el conflicto exagerado entre facciones simplifica las complejidades reales de la Iglesia Católica, donde las posturas y sensibilidades son más diversas de lo que se muestra.

El impacto de Cónclave en la percepción pública

A pesar de sus debilidades, la película tuvo una buena recepción en taquilla y su presencia en las nominaciones al Oscar refuerza su relevancia cultural. La actuación de Ralph Fiennes como el cardenal decano aporta profundidad emocional a la narrativa, mostrando el conflicto interno de una figura religiosa ante presiones externas. Esto ha motivado a muchos espectadores a investigar más sobre las verdaderas dinámicas de una elección papal.

Si bien Cónclave busca ofrecer una mirada detrás de cámaras de la Santa Sede, su efecto en el público debe analizarse con cuidado. Al simplificar las complejidades del proceso, la cinta corre el riesgo de reforzar estereotipos y narrativas incorrectas sobre la Iglesia. Las escenas impactantes y las actuaciones destacadas mantienen el interés, pero es esencial que tanto creadores como audiencia diferencien entre ficción y realidad.