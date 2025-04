Mamá se levantaba bien temprano, mucho antes de que los benteveo se pusieran a hacer ruido contra la ventana. Tomaba mate, escuchaba la radio y después salía a caminar un rato antes de que mis dos hermanos y yo nos levantáramos. Solía seguir un mismo recorrido a pie, pero ese día prefirió la bicicleta. En su mp3 sonaba alguna canción dosmilera cuando, llegando a la bicicletería de Osvaldo, vio que el perro de la vecina, un doberman pinscher negro y muy poco amigable, sacudía entre los dientes una gran bola blanca de algodón. Pocos segundos tardó mamá en darse cuenta de que aquello no era una rata sino un conejo, y a los gritos pidió ayuda a un vecino que barría la vereda. Resultaba ser que la dueña de una casa más allá de la nuestra había comprado en un criadero conejos para llevar al campo y los tenía en tránsito hasta el fin de semana.

Ese ya lejano día, mamá volvió a casa con una bola pálida y peluda entre los brazos. Papá no quería saber nada porque decía que esos bichos tienen muchas crías, pero nosotros tres, ya despiertos por el alboroto, necesitábamos saberlo todo. Mi hermano Gabriel quería nombrarlo Bugs Bunny sólo porque era un conejo, pero al final le pusimos Corazón, nombre que elegí yo no recuerdo bien por qué. Corazón tenía unos tímidos ojos rojos como brotados en sangre y era blanco como las nubes. Mamá compró alimento, le armó una camita en una caja de cartón y lo bajó de sus brazos en la sala, donde lo vimos correr alrededor de la mesa redonda y nos pusimos a perseguirlo. Esos son más o menos los recuerdos que tengo de mi primera y única mascota, y si los escribo es porque Corazón vivió con nosotros sólo un par de días.

Una mañana nos levantamos a buscarlo y mamá nos dijo que Corazón se había ido a vivir al campo con su verdadera familia. Yo me pregunté quiénes serían y cómo nos habían encontrado, pero quién me iba a decir. Muchos años después supimos la verdad: no pude decirles que se había muerto, dijo mamá, ustedes no vieron con qué felicidad iban a buscarlo cuando apenas despertaban y corrían hacia la caja de cartón.

Para olvidar hay que volverse metódico, porque la enfermedad del desamor sólo se combate con rutina. Por eso, cuando mi ex me dijo que ya no me quería empecé a ir seguido a la casa de mi amiga Malena, para que me enseñara a tejer y así ocupar la mente. Nuestra rutina era así: comprar lanas los sábados a la mañana en el barrio de Villa Crespo y juntarnos durante la semana por las noches, ella para tejer uno de sus tantos pedidos, y yo para llorar y hablar del tipo que me había roto el corazón.

Y sucedió que por aquel tiempo un par de veces Malena tuvo que salir de la ciudad y me dejó al cuidado de su más preciado afecto, Olimpia, una gatita carey que tenía de simpática lo que yo tengo de astronauta y que miraba desconfiada cómo yo me movía por su casa con toda libertad. Me juzgaba, con esos ojos de un amarillo verdoso me decía yo sé que vos nunca tuviste gato, me doy cuenta por cómo cambiás las piedritas. No me quería, y eso era porque Olimpia no quería mucho a nadie, pero a mí no me importaba, ya lo había asumido. Debía ir, alimentarla, pasar un rato con ella, juntar las cosas e irme, pero sucedió que por entonces yo escribía un cuento sobre un gato que llega a una familia para tapar el vacío de una desaparición, y de pronto empecé a pasar las horas en aquella casa para analizar cada comportamiento de la gatita, mi nuevo personaje, mi placebo.

Cuestión que mi ex me dejó pero para mi sorpresa Olimpia empezaba a quererme de una extraña forma: se acercaba al sillón, se subía encima mío y hasta me dejaba acariciarla. Yo estaba triste y ella lo sabía: me tenía pena, pero algo de mi dolor se apaciguaba con los ronroneos que le provocaban mis caricias en el cogote.

Olimpia tenía puntos estratégicos y otros prohibidos: si le tocabas las patas se enojaba, pero tocarle el lomo la hacía ronronear. Ni hablar de poder alzarla: eso no existía, era un deseo imposible. Mi sueño es alzarla, le decía yo a Malena, así como hacés vos. Yo soy la mamá, me decía ella y me mostraba cómo la cargaba y le daba besos sobre esa fastidiosa cara negra y marrón. Yo le decía vas a ver que ya te voy a alzar, pero eso nunca pasó.

Como en los peores vínculos tóxicos, el tiempo de cariño lo marcaba ella y si uno quería recibir algo de eso a cambio tenía que saber respetarlo. Esos días se volvieron semanas que pasaron rápido, y como en las mejores películas el tiempo y el tejido se llevaron los recuerdos indecorosos.

No quedaba mucho de aquella incierta tristeza de saberse no correspondido, pero sí muchos gorros y bufandas que tejí para mis amigos más cercanos. Aquellos encuentros fueron bautizados como la época de la tristeza productiva.

Ahora yo estaba bien y la gatita lo sabía porque cuando decidimos dar cierre a la temporada, después de arduas clases, varios errores y muchísimas películas de terror como sonido ambiente, me escuchó reír a carcajadas y me mordió fuerte por primera vez, como si dijera yo estuve cuando me necesitaste pero acordate de que soy esto.

El cuento estaba escrito y mi vínculo con Olimpia era, esto lo digo con orgullo, el de una tía favorita a la que los sobrinos corren a recibir. Cada vez que Malena se iba yo me ofrecía a cuidar a la gata y en aquel departamento de la calle Charcas, Olimpia y yo veíamos series, dormíamos la siesta, leíamos alguna novela o matábamos el tiempo hasta que volviera mi amiga. Lo que más me gustaba de Olimpia era cuando le abría la puerta corrediza del balcón y ella salía a tomar aire. No hacía nada, se quedaba parada un buen rato mirando vaya a saber qué, quizás pensando en las épocas en las que le daba el cuerpo para tirarse.

Tomaba un aire reflexivo y, tranquila, volvía en silencio a la habitación, donde acostada en la cama esperaba que se hiciese de noche. Yo la veía pasar y le gritaba, como si fuese un perro, para que viniera y se subiera conmigo al sillón, pero ella me miraba como diciendo hasta acá llegamos.

Nadie se gusta en las fotografías, es una premisa irrefutable de mis amigos, aunque según ellos yo suelo salir bien y por eso puedo ser la excepción. Yo les digo que sí y busco en alguno de los álbumes familiares algún registro de Corazón, porque necesito ver ese cariño del que hablaba mamá y no lo encuentro.

No sacaron fotos, y sin embargo en mi celular tengo un extenso registro de la gatita carey. La tristeza me llega más tarde, por las muchas otras fotos que me envía Malena con su mensaje que dice: ella te quería mucho.

Mi pelo marca el paso del tiempo mientras Olimpia y yo tejemos en el sillón mi primer sweater negro, un gorro gris para Gabriel y una bufanda verde para Francisco, un cuello gris para alguien que no recuerdo y un chaleco marrón que ya le regalaré a alguien en la calle.

Otra premisa irrefutable de mis amigos es que hay que desconfiar de las personas a las que no les gustan los animales.