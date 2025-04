El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, aseguró que el video en donde supuestamente pidió una coima es "una cama" de gente que lo quiere ensuciar y que llevará el tema a la Justicia para aclarar la situación.

"Claramente me quisieron hacer una cama. Hay gente que me quiere ensuciar, no voy a decir quiénes son pero quieren manchar mi imagen y ya los voy a agarrar", expresó el presidente del club de Boedo en una entrevista con la señal de cable TyC Sports.

"Nunca recibí una coima y no me interesa. Yo recibí una donación y ese video está editado. Hay una mala leche y una mala intención para el presidente de San Lorenzo", aseguró Moretti refiriéndose a sí mismo en tercera persona.





A su vez, el mandatario expresó que quisieron hacerle un golpe de Estado que falló en diciembre de 2024 y ahora le pusieron "esto", para bajarlo.

"Me dijeron que iba a ser una donación. No es una coima porque la plata ingresó al club", remarcó. Y añadió: "La mujer me reconoció que fue una donación, no una coima, por lo que está registrado que fue eso".

Moretti también aseguró que no era para fichar a un jugador y que le "pidieron dinero".

"Yo nunca le dijo a los entrenadores que tiene que jugar tal jugador. Nunca recibí una coima ni hice eso con los técnicos. Ese dinero entró al club, a tesorería", objetó, con nerviosismo, el presidente del club de Boedo.





Aseguró que no vio el video, pero recordó el momento y detalló su punto de vista. Además, sostuvo que no va a mancharse por 25 mil dólares y que "nadie" va a voltearlo.

"Estamos más unidos que nunca. Toda la oposición está en mi contra, me extorsiona y me quieren sacar con amenazas", afirmó. "Todos los miembros del bloque sabían del dinero, de la donación y de las extorsiones. Yo les dije que no me iba a manchar, tengo todo para demostrarlo", expresó enérgico.

Según Moretti, la donación fue en dos partes porque la madre, María José Scotini, quería que jugara en San Lorenzo cuando, supuestamente, estaba en Lanús. Este relato de Moretti fue descrito en una nota del diario Hoy de La Plata, propiedad de Scotini.