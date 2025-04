Desde Roma

Francisco quiso ser enterrado como un hombre simple, como un simple pastor de la Iglesia, no como un príncipe ni como un rey, como quisieron ser tratados otros pontífices de la Iglesia en la larga historia del catolicismo. Por eso su tumba, en la basílica de Santa María Mayor, será sin decoraciones, solo con su nombre en latín, “Franciscus”. Y desde que llegó su humilde féretro de madera a la Basílica de San Pedro en la mañana del miércoles y quedó a la vista de los fieles que quieren darle su saludo final, se pudo entender que tampoco quiso estar vestido con ropas papales de especial valor. En efecto, tiene solo un manto rojo que lo cubre y que algunos dicen que es usado, no nuevo, y una mitra blanca en la cabeza, muy sencilla también. Según algunas fuentes vaticanas, en la mano lleva un anillo que se trajo de Argentina y no el anillo papal que, según el protocolo vaticano, le fue extraído de la mano ayer y destruido por el camarlengo, el cardenal irlandés Kevin Farrell. También Tiene entre manos un rosario.

Miles de personas, de múltiples países, se dieron cita este miércoles en las zonas cercanas del Vaticano porque a partir de las 11 de la mañana podían entrar a la Basílica y visitar al Pontífice. Las colas eran larguísimas, de varios cientos de metros. Se calcula que más de 20.000 personas entraron a la basílica este miércoles mientras unos 2.200 periodistas de distintos países fueron acreditados en estos días por la sala de prensa vaticana para cubrir los eventos.

De todo el mundo

Algunos de los fieles que visitaron la basílica tuvieron que esperar hasta cinco horas en la fila, como contó a Página/12 Míriam, una señora de México. “Tuve la oportunidad de arrodillarme frente a él, frente al féretro. En general no dejaban que la gente lo hiciera. Pero yo lo logré. Yo iba rezando cuando entré a la basílica, pidiendo por el eterno descanso del Papa. Verlo fue una sensación muy emocionante, pese a que tuvimos que esperar cinco horas en la fila”. La visita dentro de la Iglesia era muy breve para todos, según las normas establecidas por el Vaticano.

Para Vanesa, también mexicana, “fue un oportunidad única poder ver al Papa. Estamos de vacaciones y nos tocó estar aquí en este momento. No quisimos perder la oportunidad de venir a verlo porque el Papa para los mexicanos es importante”.

David Chen, su esposa Amy, que es católica, y su hija Christie, todos originarios de Taiwan pero que viven en Nueva York, también entraron a visitar a Francisco. “Llegamos esta mañana de Nueva York. Estábamos cansados pero no podíamos dejar de venir. Además porque el Vaticano es el único país del mundo que tiene relaciones diplomáticas con Taiwan”, contó David. Mientras su hija Christie, refiriéndose al Papa Francisco dijo que “tenía una actitud muy inclusiva hacia todos, lo que le dio un gran prestigio en el mundo. Y también era muy amigable y respetuoso de las otras religiones”.

El sol brillaba sobre la Plaza de San Pedro y hacía calor, en esta primavera europea que recién se está despertando porque ha tenido muchos altibajos de temperaturas, lluvias, inundaciones, derrumbes, desastres en varias zonas de Italia. A punto tal que a causa de las lluvias, casi todas las celebraciones de la Semana Santa tuvieron que hacerse dentro de la Basílica vaticana y no en la Plaza como generalmente se hace.

Políticos saludan al Papa

Dentro de la basílica, visitando el féretro papal, fueron vistos algunos políticos italianos como Matteo Renzi, ex primer ministro de Italia y actual diputado del partido progresista Italia Viva, y el presidente de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana del partido derechista La Liga.

Renzi se encontró varias veces con el Papa Francisco en estos años “No es de izquierda ni de derecha. Me impresionó su sentido de humanidad”, declaró recordando esas audiencias en la que hablaron sobre temas internacionales, la fe y la plegaria, la escuelas de los jóvenes, los migrantes , Europa, las uniones civiles y la política. “Gracias Papa Francisco de parte de toda mi familia”, escribió Renzi en Instagram. Y además, Renzi rindió su homenaje al Papa con un discurso ante la Cámara de Diputados de Italia.

También fue visto Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia argentina.

Cuando Bergoglio fue elegido Papa en 2013, Lorenzetti declaró “que era una persona absolutamente inocente” y que no era sospechoso de complicidad con la dictadura como había sido acusado por algunos en Argentina.

Más argentinos

Josefina y Federico son argentinos. Ella vive en Buenos Aires, él desde hace seis años en Alemania. En la plaza de San Pedro ella llevaba consigo una bandera argentina que se ponía en la espalda para mostrarla a todos los peregrinos que invadían la zona. Hicieron unas dos horas de fila para entrar y contaron que por suerte, como hacía calor, el Vaticano les repartió botellitas de agua.

“Verlo al Papa en su féretro fue muy impresionante, sobre todo porque lo había visto el domingo vivo, yo estaba a unos 20 metros de él cuando pasó con el papamóvil entre la gente -contó Josefina-. Verlo hoy fue sentir la sensación de que se nos murió lo más importante que nos podía dar un país. Además porque fue un Papa que dijo ‘Bueno, voy a cambiar la Iglesia, voy a cambiar el Vaticano’, incluyó a las mujeres, le abrió las puertas de la Iglesia a todos. Creo que hemos perdido a alguien muy valioso. Espero que el nuevo Papa sea uno con posturas similares a Francisco porque los cambios que hizo fueron muy importantes”.

Federico por su parte dijo que se sentía privilegiado porque pudo venir de Alemania y “representar de corazón ante el Papa, a los amigos, a su familia y a todos los que hubieran querido venir. Cuando lo vi, sentí algo que iba más allá de la vida y la muerte, más trascendental. Y después de verlo me empezaron a temblar las piernas. Alguien dijo que hubo un temblor. Pero no sé si fue cierto. Mis piernas temblaban, eso sí. Fue muy emocionante y hoy estoy mucho más orgulloso de ser católico. Esperemos que el próximo Papa siga la línea de Francisco”.

Jyoti, musulmana originaria de Bangladesh, vive en Londres. Trabaja en la Universidad de Londres y vino a Milán por unos eventos. “Ahí supe la noticia de que el Papa había muerto y me dije voy a Roma. Para mí este Pontífice era una gran figura. Yo lo respetaba mucho por todo lo que decía sobre Gaza y porque él hablaba del conflicto entre Gaza e Israel, cuando otros preferían estar callados. Por eso siempre lo respeté mucho”, contó a Página 12 mientras caminaba junto a las columnas de la Plaza de San Pedro con sus cabellos cubiertos, como usan muchas mujeres musulmanas.

El sacerdote

Antonio Pelayo, sacerdote del clero diocesano de Valladolid, en España, desde hace años vive en Roma, es un experto vaticanista y trabaja también como periodista. “Este Papa deja cosas inéditas en comparación con todos los Papas: la cercanía, la cercanía a la persona, independientemente de que sea mujer, hombre, niño, homosexual, enfermo, heterosexual. Era un hombre que buscaba la cercanía. ¿Por qué la buscaba? Porque él creía que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, como dijo en su encíclica “Fratelli tutti”. No tenemos que hacer ninguna discriminación ni emitir ningún juicio. Por eso dijo una vez una frase que se hizo famosa: “¿Quién soy yo para juzgar a un homosexual que busca a Dios?”. Ese don de la cercanía lo expresaba sin ninguna barrera. Trataba a las personas como hermanos. Creo que eso era algo único en este Papa”, comentó Pelayo a Página/12 mientras caminaba por la Plaza de San Pedro.

¿Quien podría ser el próximo Papa? “Eso es como una lotería aunque son pocas las posibilidades. Creo que el cardenal Pietro Parolin (actual secretario de estado vaticano) tiene bastantes posibilidades en este momento histórico”, dijo Pelayo refiriéndose a las cualidades diplomáticas que ha desarrollado Parolin. “Creo que también hay una posibilidad de que el elegido sea un Papa asiático, de Filipinas, de Corea del Sur, de Vietnam, de China. Asiático porque la Iglesia está creciendo ahí. Además sería como volver a la historia, porque San Pedro era asiático. Sería volver a la tradición. Y eso permitiría continuar también con lo que hizo Francisco. No va a haber una contrareforma, o una reforma de las reformas, en mi opinión, con el nuevo Papa. Habrá detalles, como todos los Papas hará sus retoques especiales pero no va a haber una contrareforma”, concluyó.