El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, busqué en los periódicos alguna noticia de broma. No encontré nada. Es una costumbre que se ha ido perdiendo. Lo cierto es que tiene un problema: nos cuesta identificarlas. Pasamos el año con noticias, qué digo noticias, portadas inventadas que nos tenemos que tomar en serio, y lo que es peor, que se hacen en serio. Pero sí hay una noticia que se podría haber publicado perfectamente en el Día de los Inocentes es esta: “Se pagan 25.000 dólares para jugar de titular en las divisiones inferiores de San Lorenzo”. ¿Hay alguien ahí?

Lucky Luciano decía que en cualquier negocio lo primero que hay que procurar es no ser el muerto. Y de eso algo sabía. Para la mayoría de nosotros, la verdadera vida es la que no vamos a vivir. Sin embargo, a Marcelo Moretti, le acaban de fabricar -en modo video- un final largo y estrecho como un ataúd. Se nota que es buena persona. No se dignó a contar delante de la dama ni un solo billete del “mordisco” que se estaba llevando. “¿No lo contás?”, le dice la mujer. ”No, no...está bien”. Una limpieza en las formas que sugiere al que lo observa de una pulcritud de carácter moral. Se trata de una estética que, como la de los buenos detergentes, sirve para todos los casos. Todo funciona a la perfección; la cercanía, la familiaridad, el juego de manos, la mirada, el habla. mientras el fajo de billetes desaparece en un visto no visto, y aquí no ha pasado nada. Todo funciona, ante la atenta mirada de Francisco Sánchez Gamino, funcionario (hoy ya cesado) de la Subsecretaria de Asuntos Estratégicos, que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Los videos fueron publicados por el programa Telenueve Denuncia.

Del cerebro destacamos su plasticidad, que es la capacidad de ser moldeado, de adaptarse a diversas formas, de modo que uno puede ser un día empresario gastronómico y al siguiente presidente “coimero” de San Lorenzo. La coima glorifica la imposición violenta de una forma de ser, de pensar y de vivir. Forma parte de nuestra dieta, y es la razón del enriquecimiento ilícito, en pos de una satisfacción siempre postergada. Así, el deseo a poseer, exhausto y empachado, acaba siendo omnipresente. El “mordisco” se alimenta de carne humana y, como sabemos, es insaciable.

Ahora, María José Scottini, la mujer que pagó los 25 mil dólares a Moretti, asegura que el dinero “fue una donación”. “Hice una donación antes, hice esa y voy a hacer otra”, anticipó. Tal vez en un futuro funde la ONG SISF, en ayuda a los “Suplentes de Inferiores Sin Frontera”. Tendemos a creer que el mundo es esta cotidianidad en la que vivimos, pero en esa normalidad se esconden las peores pesadillas, más, cuando se mezcla la falta de ética con la estupidez, campo en que la irrupción de Milei ha provocado indudables avances.

El sistema persigue que todos seamos el mismo producto, y busquemos diferenciarnos en la similitud. Nunca hemos querido ser tan diferentes, pero quizás nunca hemos sido tan iguales. Mismos teléfonos, mismos muebles, mismas series, mismas tiendas, mismas coimas. Una sociedad obsesionada con el dinero y la apariencia de éxito. Las causas de todas nuestras desdichas.

(*) Periodista, ex jugador de Vélez, clubes de España y campeón mundial 1979