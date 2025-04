En este nuevo proceso, en el que Weinstein está acusado de abusos sexuales y violación en tercer grado por parte de tres mujeres, la Elizabeth Entin, cuyo testimonio fue clave para que Harvey Weinstein fuera condenado en 2020 a 23 años de cárcel por violación y abusos sexuales, reafirmó su versión. Antes de su declaración, la fiscalía exhibió fotos del acusado con grnades personalidades mundiales para mostrarle al jurado lo poderoso que era el exproductor y en qué ambientes se movía.

Entin era en 2006 compañera de piso de Miriam Haley --la asistente de producción que trabajó con el magnate audiovisual en el reality 'Project Runway' y quien asegura haber sido violada por él en 2006-- y mantuvo hoy haber presenciado el impacto de aquella "violación" en su también amiga, a la que instó que denunciara.

"¿Sabes cuando alguien te mira pero no te está haciendo caso realmente? Parecía conmocionada (...) Me contó que Harvey Weinstein le había puesto sus genitales en la boca por la fuerza (...) Yo le dije que eso parecía una violación y que debía llamar a un abogado", detalló Entin ante las preguntas de la Fiscalía y miró durante unos segundos al cofundador de la productora Miramax. Sentado en su silla de ruedas y con su brazo derecho acomodado sobre el respaldo de la misma, el productor de cintas como 'Shakespeare in Love' le mantuvo la mirada.

Miriam Haley, cuyo apellido original es Haleyi pero se lo cambió para evitar ser relacionada con este caso de por vida, denunció en su momento que invitó a Weinstein el 10 de julio de 2006 a su apartamento del vecindario de SoHo (Nueva York) y que allí éste se abalanzó sobre ella y le obligó a hacerle una felación.

Weinstein, que espoleó la creación del movimiento internacional #MeToo a raíz de las denuncias en su contra, fue sentenciado en 2020 a 23 años de prisión, por la denuncia de Haley y de la actriz Jessica Mann, a las que habría agredido entre 2006 y 2013, pero esa condena fue revocada el año pasado por el Tribunal de Apelaciones debido a un error procesal.

Entin es autora de libros sobre espiritualidad y ecologismo, entre otros temas, y creadora del podcast 'WTF Just Happened?!'. En ambos formatos se ha prodigado dando su visión acerca de Weinstein, su relación con Haley y su sensación testificando en el anterior juicio.

La defensa de Weinstein interrogó este jueves a Entin con preguntas enfocadas en tratar de evidenciar un supuesto interés de la mujer en ganar fama, salir en la prensa y vender más libros o conseguir más oyentes tras el caso Weinstein.

Al comenzar la audiencia, la fiscalía exhibió de Harvey Weinstein con personalidades de todos los ámbitos, desde el expresidente de EE.UU. Bill Clinton hasta la reina Isabel II, para persuadir al jurado de "la influencia" del otrora productor cinematográfico. La fiscal adjunta Shannon Lucey enseñó hasta 26 imágenes con las que pretende reforzar su teoría de que el productor de filmes como Pulp fiction "se aprovechó de su poder" para agredir a las víctimas.

La fiscal adjunta trajo a colación estas imágenes, tomadas desde 2002 a 2014, mientras interrogaba a una testigo que trabajó como editora durante las dos últimas décadas en la agencia Getty Images y que aportó la información de quiénes, cuándo y dónde habían sido tomadas esas instantáneas de su empresa.

Fiestas de estreno de películas en Nueva York en las que Weinstein aparecía con figuras como Bill Clinton, Hillary Clinton o Michael Bloomberg; una recepción oficial en Buckingham Palace con la reina Isabel II; alfombras rojas, ceremonias de premios y cenas en restaurantes de lujo en Nueva York y Los Ángeles completaron la selección.

Entre las celebridades que figuraban en esas fotografías estaban también los actores Gwyneth Paltrow, Penélope Cruz, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett; los cineastas Martin Scorsese, Kevin Smith y la cantante Alicia Keys, entre otros.

Lucey se refirió el jueves a Weinstein como "guardián de Hollywood" con "poder ilimitado" durante más de tres décadas gracias a sus contactos "desde Londres a Los Ángeles, pasando por Nueva York" y que "se aprovechó de los sueños de mujeres" para su beneficio personal.

De hecho, en la parte final de estas 26 fotografías se mostró a Kaja Sokola, la tercera mujer que se ha sumado a esta causa contra Weinstein alegando que fue abusada cuando tan solo tenía 16 años y se acababa de mudar a Nueva York.

Lucey proyectó la fotografía de una joven Sokola modelando en un desfile de la Semana de la Moda de Nueva York y años después haciendo lo propio para la marca Tommy Hilfiger desde el Bryant Park, en el centro de la Gran Manzana.