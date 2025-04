La discusión sobre los precios es siempre una conversación acalorada y extensa que expone a la polémica a las distintas bibliotecas económicas. Lecturas que, en muchos casos, ponderan razones monocausales o simplistas del fenómeno inflacionario, incluso en lo que respecta a los precios de productos locales.

"Muchas veces ves productos en Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile producidos en Argentina que valen prácticamente la mitad o menos que acá", explicó Miguel Calvete, presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo (INDECOM).

Para el también vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina (CCySRA), el fenómeno de disparidad se da por una gran distorsión fiscal y tributaria que se cristaliza en una variedad de impuestos federales, provinciales (como Ingresos Brutos) y municipales (como la Tasa de Seguridad e Higiene) .

"Muchas veces, el producto tiene destino a Brasil, Uruguay, Chile o Bolivia, pero nunca llegan, tienen destino de exportación y se comercializan localmente. Esto constituye una infracción al código aduanero. Pero el tema de fondo detrás de ese fenómeno es que tenemos muchísimos impuestos", analizó el titular del Indecom.

La discusión sobre quitar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los alimentos, algo que se intentó sin éxito durante el gobierno de Mauricio Macri, siempre resurge si de discutir los precios se trata. "No sirvió de nada porque no hay monitoreo del Estado en los alimentos esenciales, alimentos y medicamentos. En la cuna del liberalismo, que es Gran Bretaña, en Francia y en Estados Unidos, el Estado monitorea los costos de alimentos y medicamentos. No interviene, pero sí pregunta mucho y no se puede joder con eso", subrayó Calvete.

Otro fenómeno que se da a nivel local y que tiene un impacto directo sobre los precios tiene que ver con los insumos que se utilizan en la producción nacional. Un caso con el que ejemplificó el vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios de la República Argentina es el de la hojalata que se usa en la elaboración de duraznos enlatados en Mendoza. "La hojalata se produce en Argentina, hay dos grandes empresas, Techint y Acindar, ese commoditie se está pagando entre un 18 y un 22 por ciento más caro de lo que vale a nivel internacional. Nos decían que conviene importarla de China, que les sale un 20 por ciento o de Ucrania en guerra, que sale un 17 por ciento menos que en Argentina", ilustró Calvete.

De igual modo sucede con el plástico, donde el 90 por ciento del mercado es de la Dow Chemical Company, una empresa norteamericana, y con el envase larga vida Tetra Brik, producido por la compañía sueca Tetra Pak, una multinacional dueña del 85 por ciento del mercado.



"No es de este gobierno. Cuando estaba Guillermo Moreno en la secretaría de Comercio había una gran compañía de pan lactal que ocupaba casi el 90 por ciento del mercado: estaban Fargo, Bimbo y Sacaan. El Estado, a través de la comisión de Defensa de la competencia, dijo que tenía que desinvertir", recordó el titular de Indacom. "Pero ¿cuál de las propuestas de desinversión pensás que el gobierno le aprobó a Bimbo? ¿La de Sacaan, que era el 5 por ciento de todo ese paquete, Fargo que era el 35 por ciento o Bimbo que era casi el 50 por ciento? Le aprobaron Sacaan, o sea pasaron del 90 por ciento al 85", agregó.

La Ley de Defensa de la Competencia a la que hace referencia Calvete "prohíbe las prácticas anticompetitivas que tienen por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyen abuso de una posición dominante en un mercado", una ley que fue comparada por Calvete con la Ley antimonopólica de Estados Unidos y que en Argentina fue impulsada por Hécor Polino, según recordó el titular de Indecom.

"El gran desafío hoy es ver a las grandes corporaciones que hoy tienen posición dominante del mercado. Las corporaciones le hacen bien a todo el país, pero tienen que respetar las regulaciones", concluyó.