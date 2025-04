Las tres bancas que Alejandra “Locomotora” Oliveras obtuvo en las elecciones del domingo 13 de abril para la convención que reformará la Constitución provincial son observadas con agrado por el oficialismo provincial. La tercera de la lista del Frente de la Esperanza, Caren Früh, es una licenciada en nutrición nacida en San Cristóbal, el pago chico del senador de la UCR Felipe Michlig y padrino político del gobernador Maximiliano Pullaro, quien necesita al menos dos votos más para conseguir su objetivo: la reelección. Desde 2015, además de su actividad privada, Früh se desempeña como empleada de la Cámara alta santafesina. Aunque Michlig, que es uno de sus 32 seguidores en la red social X, asegura que no tienen ningún vínculo con ella, desde distintas fuerzas y visiones políticas afirman que la nómina que lideró la ex boxeadora fue, en realidad, una colectora de Unidos.

Dos semanas antes de las elecciones del 13 de abril, Oliveras se pronunció a favor de modificar la Constitución provincial e incluir la reelección del gobernador, hasta ahora vedada en el texto magno. “Si hablamos de igualdad ante la ley, el presidente tiene reelección, en todas las provincias hay reelección menos en Santa Fe y Mendoza. ¿Cuál es el problema de una reelección? Si tiene proyectos, déjenselos terminar, después el pueblo elige sí o si no”, dijo la seis veces campeona mundial de box.

Una semana después de esos comicios, cuando se reunió con el gobernador en el marco de las rondas de diálogos sobre la reforma, “Locomotora” fue la única en coincidir con Unidos en que la convención debe sesionar este año, entre los dos turnos electorales pendientes: las locales del 29 de junio y las nacionales de octubre. “¿Por qué vamos a esperar un año más para hacer la reforma, si ya esperamos 63? Se tiene que hacer ya. Le dije al gobernador que tiene que hacerse lo antes posible”, dijo la convencional reformadora al salir de la reunión con el mandatario.

El viernes último, cuando anunció que contra el planteo de toda la oposición -que pedía hacer la convención constituyente en 2026 para alejarla de los procesos electorales de este año- el debate se realizará a partir del 14 de julio, Pullaro explicó que uno de los argumentos que lo convenció fue el de Oliveras: “Hubo algo que a mí me dio mucha claridad, lo que dijo Alejandro Olivera: esperaron 62 años con esta Constitución y quieren esperar un año más”. Para el gobernador, “la Constitución tiene que ser ahora, no hay tiempo para reformar, hay cosas importantes que tenemos que cambiar”.

La multipartidaria

Nacida y criada en la pobreza extrema en la localidad El Carmen, de Jujuy, “Locomotora” se afincó hace unos años en Santo Tomé, al lado de la capital santafesina. Es entrenadora, influencer y dueña de una singular energía que la convierte en una motivadora natural. Su biografía no emula, justamente, a un camino cubierto por un lecho de rosas. Antes de los comicios para convencionales constituyentes del 13 de abril, realizó una experiencia electoral como candidata a diputada nacional por Unite, en 2021, ocasión en la que reunió 70 mil votos.

Ahora, según contó, estaba grabando para la plataforma Netflix una serie que dirige Sebastián Ortega, cuando recibió una llamada telefónica mediante el cual le propusieron que lidere una lista.

El “cerebro” del Frente de Esperanza es quien ocupó el segundo lugar en la lista de convencionales: Ariel Sclafani. Es director de partidos de la Liga Profesional, una suerte de delegado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Santa Fe y amigo del titular de esa organización, Claudia “Chiqui” Tapia.

La tercera de la lista es la nutricionista radical Früh. La propia Oliveras contó que una de las cosas que la animó a postularse es que la nómina del Frente de la Esperanza está integrada por representantes de diversas expresiones políticas. Sclafani es peronista, Früh radical, “el cuarto es un remisero socialista y también hay de La Libertad Avanza”, contó “Locomotora” sobre el carácter ecuménico de la nómina que le dio tres bancas en la convención constituyente.

La colectora

La referente de la Coalición Cívica en Santa Fe y convencional electa, Lucila Lehmann, dijo a Rosario/12 que “sin lugar a dudas la lista de la ‘Locomotora’ Oliveras actuó como una colectora funcional al gobernador Pullaro. Está integrada por asesores que responden directamente a él y a sus senadores. ¿Qué duda puede quedar?”.

La ex diputada provincial afirmó que “usaron su figura como un caballo de Troya para meter candidatos alineados con el oficialismo. No tengo ninguna duda: van a respaldar la reforma constitucional de Pullaro”.

En esa línea, Lehmann señaló que “apenas terminó la elección, Oliveras salió a apoyar la reelección” y consideró que ese “no fue un gesto ingenuo”. En rigor, “Locomotora” ya se había pronunciado antes en el mismo sentido. La referente de la Coalición Cívica, que en los comicios del 13 de abril selló un acuerdo electoral con Somos Vida y Libertad, de Amalia Granata, cree que “este tipo de maniobra, a la que ya nos tienen acostumbrados, no es una picardía política, es una estafa al electorado”.

Al igual que otro convencional, el libertario Nicolás Mayoraz, Lehmann está convencida que “la reforma ya está escrita, la tienen lista. Por eso quieren imponerla con un tratamiento exprés, anticipado y a espaldas de la sociedad, como vienen haciendo desde que impulsaron la ‘necesidad de la reforma’”.

Boxeadores

Desde otra óptica política, la diputada provincial y convencional electa, Lucila De Ponti (Movimiento Evita), coincide con que el Frente de la Esperanza operó como colectora del oficialismo. ¿En qué se basa? “En sus propias declaraciones, tanto las de Oliveras como las del oficialismo. Coinciden en todos los aspectos centrales, incluso es la única que acompañó la decisión del gobernador de realizar la convención en julio”, dijo a Rosario/12.

“A nadie escapa que al gobernador le faltan entre 2 y 3 votos para tener la mayoría, y esa es la cantidad de convencionales del bloque de Oliveras, y además muchos miembros de la lista, incluso algunos electos, están vinculados a legisladores de Unidos”, abundó De Ponti.

En ese punto, hizo una aclaración: “Considero que es importante que toda la sociedad esté representada en la Convención y me parece muy valioso que personas que no vienen de la política, como Oliveras, puedan ejercer el lugar que el pueblo les dio y representarlo fielmente. Lo importante es que no sean vehículos para los intereses de otros, en este caso del gobernador”.

Tras la decisión anunciada el viernes por Pullaro acerca de que la convención sesionará a partir del 14 de julio, el reformador que encabezó la lista de Más por Santa Fe, Juan Monteverde, señaló que “la convocatoria a la oposición finalmente fue un simulacro”. El concejal rosarino agregó en su cuenta de X que “el gobernador perdió la oportunidad de inaugurar un nuevo tiempo de diálogo y consenso político”, como le habían planteado las oposiciones, para permitir la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los debates previos a la reforma.

“Demostró que no escucha a nadie”, dijo Monteverde, para agregar que “puede que consiga los votos en la convención para su reelección, lo que no va a conseguir es el apoyo de la gente cuando se presente”.

De Ponti reposteó ese tuit e hizo referencia, sin mezquinar ironía, a la afición por el box del mandatario provincial y la disciplina deportiva que hizo conocida a Oliveras: “Por este camino a la Constitución la van a terminar acordando entre boxeadores”.