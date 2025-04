Es una postal cada vez más frecuente: autos, motos y otros vehículos que circulan sin la chapa patente y en cambio recurren a una identificación de papel o una patente "provisoria". La situación se agravó en los últimos meses y los expertos aseguran que el faltante trepa a 180 mil, mientras que los trabajadores de la Casa de la Moneda argumentan que la escasez es producto del plan de vaciamiento que el Gobierno de Javier Milei ha puesto en marcha en ese organismo, que hasta hace poco tiempo tenía a su cargo la producción de las chapas.

La escasez comenzó a ser más notoria desde el inicio de 2025, aunque ya en el tramo final del año pasado era un problema. De acuerdo con expertos en gestoría del automotor, en la Argentina faltan alrededor de 180 mil patentes debido a que los registros no tienen la chapa metálica para los vehículos 0 kilómetro, que salen a las calles con placas provisorias. Sin embargo, no todos los autos y motos las tienen visibles.

Pero el trasfondo está directamente vinculado al plan de ajuste que ha puesto en marcha la administración libertaria. Según dijo el delegado de ATE de la Casa de Moneda Sebastián Bravo en diálogo con la 750 la escasez de chapas se da debido a que "cerraron la mitad de la Casa de Moneda, que era la planta Torcuato, encargada de realizar las patentes”.

Bravo aclaró que hay giros más complejos detrás de la falta de patentes. “El trabajo lo trajeron acá (en referencia a una sede en la Ciudad). En una semana, después de seis meses de atraso, no solo nos pusimos al día, sino que lo perfeccionamos. Porque habrán notado que el laminado saltaba”.

Pero, tras advertir al proveedor de las fallas y poner en marcha todo el proceso de fabricación atrasada, los autos siguen circulando con los papeles pegados al vidrio como en una metáfora endeble sobre lo provisorio.

“Pese a eso, se almacenaron las patentes producidas para la asociación de concesionarios, pero no las entregaron y demonizaron a Casa de Moneda, haciéndola parecer que no funciona”, explicó.

El cambio de un proveedor para reemplazar a la Casa de la Moneda afectó el proceso, en un contexto donde además se registró un crecimiento en las ventas de vehículos 0 kilómetro, según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). El Gobierno indicó que la licitación para "terminar con el monopolio de la Casa de la Moneda", que quedará en manos de la firma Tonnjes Sudamericana SA.

Para Bravo, la falta de patentes no puede separarse de los constantes ataques del Gobierno de Milei a la Casa de Moneda, sobre la que “ya tiene planeado” un decreto de necesidad y urgencia para “su disolución”, según temen los trabajadores. “Quieren transformar la Casa de la Moneda en una sociedad anónima unipersonal. Pero no entendemos cómo lograron hacerlo, porque para inscribirlo en la IGJ hay que presentar balances, y no los presentaron”, explicó.

Y añadió: “No entendemos cómo se aprobó este trámite sin esa presentación. Por eso denunciamos que buscan llevarlo a la quiebra. Y Casa de Moneda fue creada por ley, así que no entiendo cómo un decreto puede tener más validez que una ley”.

Finalmente, en medio de las amenazas de la gestión libertaria, afirmó: “Están en riesgo 900 puestos de trabajo, más la gente tercerizada y los proveedores. Y está en juego la soberanía nacional”.



Informe: Emanuel Herrera para la 750.