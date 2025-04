El relator y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, analizó este martes por la 750 la salida de Fernando Gago como director técnico de Boca y explicó cuáles cree que son los motivos detrás de esta decisión.



En la apertura del programa, Víctor Hugo reaccionó al despido de Gago y consideró que su salida fue "demasiado pronto".

“Es un técnico con prestigio. Ya no te da amparo ni el hecho de haber sido un gran jugador. Todo lo que hizo como técnico fue siempre para llegar a Boca. Era su meta en lo local”, afirmó, a la par que aseguró que “en lo internacional”, sospechó que el objetivo podría ser el Real Madrid, donde también tuvo un marcado paso.

“A Gago siempre lo mencionaron entre los que aman el buen fútbol, que significa ir al ataque siempre. Y terminó su tarea por haber puesto una línea de cinco que equivocadamente está asociada a la idea de un criterio defensivo, estas cosas raras que pasan con el fútbol”, afirmó.

De esta manera, Víctor Hugo puso un manto de duda sobre aquellos que cuestionan a Gago por haber hecho un planteo supuestamente demasiado defensivo para jugar el superclásico contra River el domingo pasado y haber perdido 2 a 1.

Las críticas, advirtió, no tienen que ver con el planteo táctico, sino con lo que hay detrás: “Le toca a Gago, como al que venga, un tiempo difícil para Boca por el ataque constante de los medios”.

“Yo ya no veo nada, pero sé lo que ocurre. Le viven pegando por Riquelme para que vuelva Macri. Y terminás siendo víctima de que los diarios digan todos los días que Boca no le gana a nadie. Y va primero y ganó torneos desde que asumió Riquelme”, sostuvo.

Y añadió: “Así no se puede vivir. Si no le das un poco de tiempo… los hinchas también tienen su responsabilidad. Gago no tiene nada que demostrar como DT. Dale tiempo, dale jugadores. Está en cambio. Este Boca es otro”.

Finalmente, aseguró que incluso si se analiza el planteo táctico contra River, fue correcto: “La idea de ponerlo a Blanco como supuesto lateral ofensivo, que ese es el criterio con línea de cinco, es buena. Mastantuono le dio la razón. Lo que pasa es que es brillante. Esta seguramente fue la idea. Porque el partido era por ese lado”.

“La idea estaba bien, era aceptable. Y cuando tenés la pelota, los laterales se convierten en delanteros. ¿Por qué no lo llamamos línea de tres y los ponemos a los dos laterales como mediocampo?”, finalizó el periodista.