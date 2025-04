En un emotivo editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, repasó por la 750 los motivos por los que este miércoles de 30 abril se debe salir a marchar en la previa al Día del Trabajador y explicó: “Marcha contra el ajuste, marcha contra la dependencia colonial, marcha por la dignidad. Del brazo y por la calle, la voz en cuello de consignas”.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Hoy marchan los obreros. Habrá un sol de otoño que habla bien de la vida, pero cada paso de los laburantes recordará que no alcanza con el sol.

Ayer, una máquina de una empresa de Rappallini, el presidente de la UIA, mató a un trabajador. Los jerárquicos no querían parar la planta para que la producción continuase.

Sus compañeros armaron la huelga. Rappallini tiene otros accidentes laborales en la planta de José C. Paz, según los operarios. Mientras tanto, en la planta donde se produjo la muerte espantosa de ayer, se produjeron al menos tres hechos denunciados antes del episodio dramático.

Los jefes no querían parar. ¿Qué importa una muerte más o menos si tenemos que llegar a la cuota que nos fijamos a la mañana? El número de planilla tal, que para ellos no es más que eso, se tacha y seguimos. El obrero Reyes no cuenta, sigamos.



La crueldad es un fenómeno destacado de la época. Tiene el sello mileísta de los que piensan: "Bueno, el obrero ya se murió. ¿Qué hacemos, paramos el mundo por esto? Todos los días muere alguien, sigan trabajando y paren de protestar".

Por eso también hay que ir. Marcha por los que no son respetados nunca, por los que no se jubilan más, marcha por los salarios de hoy, por las condiciones de trabajo de hoy. Marcha contra el ajuste, marcha contra la dependencia colonial, marcha por la dignidad. Del brazo y por la calle, la voz en cuello de consignas.

Los jubilados al Congreso y los trabajadores frente al monumento del trabajador, "el trabajo es sagrado": ese es el grito frente a ese monumento de catorce figuras de bronce, arrastrando una piedra que simboliza la búsqueda de un progreso que, si no es para todos, no es justo para nadie.