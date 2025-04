"Preocupados y alertas ante un Gobierno Nacional que no atiende reclamos, no escucha y no dialoga, a la par que implementa un grave ajuste, cuyo costo lo están pagando las y los trabajadores activos y pasivos con el deterioro de sus ingresos. Paralelamente, en contraste, el sector financiero capitaliza ventajas y multiplica obscenamente sus ganancias", dice el documento que esta tarde la CGT dará a conocer durante la movilización que realizará a partir de las 15 por el día de las trabajadoras y trabajadores.

La CGT marchará desde avenida Independencia y Lima hasta el Monumento al Trabajo sobre la avenida Paseo Colón. También participan las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), otras organizaciones sociales, políticas, jubilados y gobernadores peronistas como el bonaerense Axel Kicillof.

"Las trabajadoras y los trabajadores conmemoramos este 1° de mayo nuestro día a lo largo y ancho de todo el mundo", dice el texto que elaboró la central obrera. "Este constituye --dice la CGT-- siempre una oportunidad para reafirmar nuestros derechos y compromiso solidario, sin embargo, hoy nos encuentra preocupados y alertas por al situación social, económica y laboral que estamos atravesando".

En otro tramo, la central sindical advierte que "una perspectiva estrictamente monetaria de la gestión pública, acrecienta día a día la deuda social, debilita el federalismo desfinanciando a las provincias y deteriorando aún más las economías regionales". Es más, destaca que las "metas fiscales que pierden de vista el rostro humano de esas decisiones, degradan la calidad de vida de nuestros compatriotas y posterga un horizonte de democracia moderna y de desarrollo nacional".

Los gremialistas advierten que el desmantelamiento del Estado que implementa el gobierno de Javier Milei a partir del cierre o debilitamiento de "sus organismos de control, de sus empresas y el abandono de la obra pública, los despidos masivos más el desfinanciamiento de la educación y la salud pública, agravan el escenario de desempleo, desigualdad y el riesgo social".

En ese sentido la CGT afirma que "los dólares que ingresan al país son fundamentalmente de deuda, lo que agrava la hipoteca del pueblo argentino, su futuro y la soberanía de sus decisiones" y agregan que provoca "alarma la sostenida caída en los niveles de consumo durante varios meses consecutivos, el incremento de los índices de inflación y el consiguiente agravamiento de los niveles obscenos de pobreza y marginalidad".

Por último, el documento de la CGT reclama la implementación de "paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, actualización y aumento de emergencia para todas las jubilaciones, políticas activas para la generación de empleo y poner fin a la represión salvaje e injustificada de la protesta, que viola leyes y acuerdos institucionales".

En esa línea la central obrera "rechaza la privatización del Banco Nación —y el cierre de sus sucursales—, de Aerolíneas Argentinas y de todas las empresas y organismos públicos amenazados. Reclamamos una política exterior convergente con los intereses nacionales, la defensa irrestricta de nuestro territorio y riquezas naturales, reivindicando la autoridad argentina sobre las Islas Malvinas".

