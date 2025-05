DOMINGO 4

ARTE

Geonnitus Proyecto Eco Eco y Ruido presentan el estreno de la versión expandida de Geonnitus: una instalación audiovisual sobre el fracking, realizada por Cecilia Castro, Julián D’Angiolillo, Leonello Zambon, Javier Areal Vélez y Florencia Curci. La obra incorpora elementos escénicos, escultóricos y audiovisuales. Realizada a partir de viajes de investigación en Vaca Muerta, esta versión incluye imágenes y sonidos capturados en el territorio además de composiciones para cuarteto y maquinarias sonoras: por ejemplo, estructuras de andamios devenidas en órganos de viento industriales, motores que golpean elementos del entorno y circuitos de agua.

A las 20, en Investigaciones del Futuro, Boers 937, Villa Lynch. Gratis.

TEATRO

Manuelita La obra es el relato de un adolescente que lucha con sus propios pensamientos e ideas, desarmando esquemas ajenos y escupiendo intenciones intrusas. Es un relato humano sobre la amistad, el amor y la "hombría". En él, el espectador será arrastrado a sus sueños, a la humedad de los vestuarios, a la cancha de fútbol y a los recuerdos dolorosos de la infancia al igual que a la fiesta de la juventud y su ternura. Con Alejo Echeverría Bo y Joaquín Álvarez de Toledo. Dirige Alejo Sulleiro.

A las 18.30, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $6000.

Flores muertas Se estrena la obra escrita y dirigida por Natalia Villamil, con Matilde Campilongo, Yanina Gruden, Aldana Illán, Sergio Mayorquín, Juan Tupac Soler, Liliana Weimer. En la ciudad de Barcelona, madre e hijo se debaten entre la nostalgia y la vida. Mientras tanto, en Buenos Aires .una muerte inesperada reúne a toda la familia en un tragicómico ritual velatorio. Flores muertas es un drama vincular. Un poema almodovariano de amor y de ausencias. Un gran duelo que se entreteje como flores en una corona.

A las 21, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $12000.

CINE

El silencio de los hombres Como parte del ciclo que reúne películas de directoras argentinas, se proyectará el debut cinematográfico de Lucía Lubarsky. Un padre y un hijo atravesados por mandatos familiares deciden finalmente hablar. Bicho, Emma y Andrés ponen en crisis lo que se espera de ellos. La directora parte de los hombres de su familia para llegar a desconocidos. Indaga en los miedos, complicidades, contradicciones y violencias que viven como varones. ¿Qué ocultan en el silencio? Actúan Marcelo Lubarsky, Valentín Lubarsky, Andrés Beil, Gabriel Camacho y Emmanuel Valentino Fernández.

A las 19, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Cabezones Entrado el nuevo milenio, hubo una camada de jóvenes que no quería tener nada que ver con el rock callejero que había reinado durante la segunda mitad de los ‘90. Era una camada de bandas como Catupecu Machu, Carajo, Raíz, Totus Toss o Santos Inocentes. Bandas que tenían otra filosofía, otro lenguaje. Cabezones fue uno de los grandes nombres de ese nuevo rock argentino. Jardín de extremidad fue el despegue definitivo de Cabezones con temas sonando en los medios más importantes y la banda tocando ante mucho público. Esta noche festejan los 20 años de aquel disco y lo festejan con amor, música y mucha pasión.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $15000.

LUNES 5

CINE

Buenas noches La película de Matías Szulanski se sumerge en una historia nocturna en Buenos Aires. Con un elenco encabezado por Rebeca Rossato, el film explora la incertidumbre en una ciudad que nunca duerme. Buenas noches participó en la Competencia Argentina del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 2024 y recibió una Mención al guion y a la protagonista en el 25º Buenos Aires Rojo Sangre. Laura viaja desde Río de Janeiro a Buenos Aires para visitar a su tía. Sin embargo, tras sufrir un malentendido, deberá pasar la noche sola hasta la mañana siguiente, enfrentando un recorrido inesperado por la ciudad.

A las 20.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2800.

CINE

Amor sin tiempo Puede verse en salas el último largometraje del francés Bertrand Bonello. Hay una amenaza sin nombre, una ominosa catástrofe que persigue a través de distintas épocas a la protagonista femenina de esta alambicada fantasía romántica que tiene en la actriz Léa Seydoux su primer motor y casi su entera razón de ser. Todo un signo de época, el protagonista masculino es convertido en una mujer, Gabrielle Monnier (Seydoux). No es una casualidad que la película se inicie con ella en un escenario completamente despojado, una pantalla monocromática verde donde Gabrielle/Seydoux (el personaje, pero también la actriz) deberá imaginar una “bestia” de la que tendrá que defenderse con todas sus fuerzas.

A las 20.40, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2038. Entrada: $2050.

ARTE

Valentina Quintero Un día en la vida es la nueva muestra de la artista visual, performer y cantante mendocina. La transversalidad de su actividad artística revela también su indagación sobre la identidad a partir del desborde de las disciplinas. En el tránsito del escenario a la pintura y viceversa, y a través de la exploración de un perfil de celebridad del teatro y la televisión, construye un relato de “artista revelación” del arte contemporáneo. En esta exposición, Valentina presentará su más reciente producción pictórica sobre papeles de gran formato. En estas obras ensaya la traslación a la pintura de la memoria corporal de su propia acción performática en escena. Así construye estudios de la anatomía en escala uno a uno. Curaduría: Raúl Flores.

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19, sábados y domingos de 11 a 20, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $2500.

Guillermo Mena Notas para una coreografía del cielo es la nueva exhibición individual de este artista, curada por Carlos Gutiérrez. La muestra recorre trabajos realizados en los últimos años donde el artista estudia el comportamiento del viento, el movimiento de las nubes y los posibles vínculos con su historia personal, dando como resultado una nueva geografía blanda, generativa e infinita.

De lunes a viernes de 14 a 19 y los sábados de 15 a 19, en Gachi Prieto, Uriarte 1373. Gratis.

Guillermo Kuitca Esta muestra propone un enfoque en profundidad sobre una etapa crucial de la labor de Kuitca, en el marco del aniversario 50 de la primera exposición que realizó en la galería Lirolay en 1974, a sus 13 años. Ante la oportunidad de recuperar la dimensión experimental de sus obras iniciales, reúne de manera inédita un conjunto de pinturas y series icónicas como Nadie olvida nada, El mar dulce y Siete últimas canciones, junto a una selección de dibujos y documentos.

Lunes y jueves a domingo de 12 a 20 y miércoles de 11 a 20, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $4000.

MARTES 6

ARTE

Júpiter de Gauchópolis Se exhibe la sexta exposición del Teatrito Rioplatense de Entidades en Galería Mar Dulce. Se trata de un colectivo de creadores que se ocupa de repoetizar la percepción argentina de la historia y su inclinación por el mito. Júpiter de Gauchópolis es el apóstrofe con el que el cordobés Deodoro Roca rebautizó a su comprovinciano Leopoldo Lugones allá por 1918. El poeta había endiosado al gaucho al punto de creerlo descendiente del “linaje de Hércules”. Una imagen forzada que buscaba complacer la autoestima de la aristocracia criolla, (aquella misma que había colaborado con la desaparición del gaucho), y en detrimento de la inmigración, llamada por Lugones “la plebe ultramarina”. Los colaboradores para esta exposición son: Mila, Ral Veroni, Cintia Vietto, Inês Melo, Carlos Bernabei, Ana Vivas, Ieie & Franco Milonga, Hernán Ramos, Gustavo Ibarra, Roberto Cubillas y Gerardo Dell’Oro.

De martes a sábado de 16 a 19, en Galería Mar Dulce, Uriarte 1490. Gratis.

CINE

Misericordia Se estrena la nueva película de Alain Guiraudie. Jérémie regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de su antiguo jefe, el panadero del pueblo. Decide quedarse unos días con Martine, su viuda. Una misteriosa desaparición, un vecino amenazador y un cura con extrañas intenciones hacen que la corta estancia de Jérémie en el pueblo de un giro inesperado. Desde sus primeros cortos en los ‘90, Guiraudie se ha dedicado a sorprender y provocar. Vínculos humanos, peripecias del deseo, raptos de humor y absurdo irrumpiendo en las situaciones y los ambientes más diversos campearon en películas como Ese viejo sueño que se mueve y El rey de la evasión. Su nuevo film, que ahora se podrá ver en nuestro país, tuvo su estreno en el Festival de Cannes.

A las 19, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $4500.

¡Caigan las rosas blancas! Continúa en cartel la nueva película de Albertina Carri. Violeta es una joven directora de cine que alguna vez hizo, junto a un grupo de amigas, una película amateur de porno lésbico. Debido a aquel éxito, ahora es contratada para hacer una porno mainstream. Pero sus ideas sobre los sistemas de géneros –cinematográficos y sexuados– no le permiten llevar adelante la filmación y huye. Desde la austral Buenos Aires parte con sus actrices hacia la cálida San Pablo y va encontrando a su paso nuevas formas del relato. El grupo de viajeras va mutando según las geografías y sus estados de ánimo, hasta que el océano atlántico, rodeado de mata, se impone sobre toda extravagancia mundana.

A las 22, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $6000.

CINE

Por tu culpa El Gaumont celebra el mes del cine nacional y ofrece la proyección de una de las grandes películas de Anahí Berneri. Por tu culpa es una de las contadas películas que no sólo no pretenden dar un punto de vista definitivo sobre lo que narran, sino que hasta parecerían no tener las respuestas. Presentada con considerable repercusión crítica en la edición de la Berlinale en 2010 y protagonizada por Érica Rivas, antes que proponer o suponer, el largometraje se limita a exponer una situación que, como suele suceder en la vida corriente, no es de interpretación fácil o unívoca. El sentido de lo que narra la película –de sedimentación prolongada– es, a la larga, responsabilidad de cada uno.

A las 20.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2800.

MIÉRCOLES 7

CINE

El testigo Se presenta este documental de conversaciones con Osvaldo Bayer, dirigido por Norma Fernández. A lo largo de 168 minutos, el film enhebra imágenes mundiales con cuatro capítulos de una larga conversación filmada a través de treinta años de amistad entre la realizadora y el entrañable intelectual argentino-alemán. Estos capítulos abordan el fracaso del capitalismo y el socialismo soviético, la obsesión de Bayer por la Patagonia y los anarquistas e incluso, un balance y despedida del historiador, fallecido en 2018 a los 91 años. La actividad está organizada por Usina Luminton en el marco del Mes del Trabajador.

A las 21, en el Cine York, Juan B. Alberdi 895, Olivos. Gratis, por orden de llegada.

ARTE

Porter + Camnitzer Curada por Silvia Dolinko, la exposición repasa una etapa clave de referentes del arte conceptual latinoamericano. La muestra se centra en las trayectorias de la argentina Liliana Porter y el uruguayo Luis Camnitzer, referentes del arte conceptual latinoamericano. Para la edición argentina de la muestra, se suman dos núcleos: uno que desarrolla la participación de los artistas en la exposición Experiencias 69, en el Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires ese mismo año, y otro que reúne estampas producidas por Marta Minujín y Luis Felipe Noé.

De martes a viernes, de 11 a 19.30, y los sábados y domingos, de 10 a 19.30, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

Laura Códega Se encuentra inaugurada la muestra Un perfume de amor, sangre y nervios, con la curaduría de Carla Barbero. Códega despliega un lenguaje visual desarrollado durante más de dos décadas en el que atraviesa diversos medios como la pintura, el video, la escultura, el grabado, la música y la escritura. Su obra, de fuerte impronta material, revisita las narrativas históricas para desafiar las formas hegemónicas de representación. Con un interés particular en las tradiciones populares y los relatos periféricos, la artista recupera figuras y temas olvidados o marginales, proponiendo una mirada crítica sobre imaginarios despreciados, tales como los paganos y antimodernos.

De martes a viernes de 12 a 21, y sábados, domingos y feriados de 11 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Mujeres en el diseño Esta muestra recorre 120 años de historia del diseño a través de más de 500 piezas, destacando el trabajo de alrededor de ochenta diseñadoras internacionales. Las mujeres han jugado un papel fundamental en el desarrollo del diseño moderno, sin embargo, las publicaciones a menudo han omitido su contribución. La exposición busca rectificar ese desequilibrio presentando a las creadoras más destacadas de los últimos 120 años para reescribir su papel en el marco de la igualdad de derechos y el reconocimiento.

De miércoles a domingo de 12 a 19, en Fundación Proa, Pedro de Mendoza 1929. Entrada: desde $2000.

MÚSICA

Jorge Retamoza Con nueve lanzamientos discográficos como líder, el saxofonista y compositor Jorge Retamoza explora formas innovadoras del tango en el siglo XXI, con piezas que combinan la música estrictamente escrita con la improvisación, con los sonidos de un tango interpelado por la música de cámara y los gestos del jazz. Esta noche presenta los temas de su nuevo disco Por dos milongas. Todas las piezas que lo integran son obras originales del saxofonista, continuando con el perfil de tango-jazz, tango contemporáneo que el músico ha iniciado a mitad de los años 90.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: $11000.

CINE

Yo, la peor de todas A 35 años de su estreno, el ciclo Homenajes del Gaumont presenta el clásico de María Luisa Bemberg. La proyección también rinde tributo a esta gran directora del cine nacional, en la fecha en que se cumplen 30 años de su fallecimiento. Protagonizada por Assumpta Serna, Dominique Sanda, Héctor Alterio, Lautaro Murúa y Gerardo Romano. En plena dictadura, Bemberg fue una de las fundadoras de la Unión Feminista Argentina en los tempranos ‘70, y luego de otros espacios históricos para la militancia local, además de la asociación La Mujer y El Cine que contribuyó a la difusión de la obra de directoras nacionales e internacionales. Con convicción y premura, en poco más de una década rodó seis largometrajes con personajes femeninos díscolos, atípicos para la pantalla local, que no solo cuestionaron distintas maneras de opresión, sino que se atrevieron a soltar amarras saliéndose del destino férreamente asignado.

A las 19.30, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Gratis.

JUEVES 8

ARTE

Julio Grinblatt Este proyecto reúne las series Cast y Doble cero del artista, concluyendo su proyecto Usos de la fotografía, en un recorrido que dialoga con más de tres décadas de trabajo. La muestra estará acompañada con un texto de Iair Rosenkranz. Grinblatt se incorporó a Ruth Benzacar Galería de Arte en 2001 y presentó su primera muestra en 2003. Desde entonces, su práctica artística ha sido una presencia constante y significativa dentro del panorama de la fotografía contemporánea argentina e internacional. La muestra abre el programa de actividades de la cuarta edición de Nodo, Circuito de Galerías de Arte organizado por Meridiano.

De martes a sábado de 14 a 19, en galería Ruth Benzacar. Gratis.

ARTE

Tiempo de multitudes La historia política del siglo XX llega al Museo Histórico Nacional.La nueva exhibición está organizada en cuatro ejes temporales, en los que se presenta patrimonio destacado proveniente de todo el país. Se pueden ver bandas presidenciales, el primer bombo peronista, un uniforme del general José Uriburu, vestimenta de Eva Duarte y de Cecilia Grierson, los anteojos de Ricardo Balbín, un texto del primer premio Nobel argentino, el manuscrito de Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal, proyectiles usados el día del bombardeo a Plaza de Mayo en 1955, y muchos objetos más. También se exhiben afiches políticos, fotos de la época y retratos de figuras políticas centrales de la primera mitad del siglo, como Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, Agustión Justo, Eva Duarte y Juan Domingo Perón.

De miércoles a domingos y feriados de 11 a 19, en el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600. Gratis.

ETCÉTERA

Más que mil palabras Este es un ciclo de entrevistas a fotógrafxs de todo el mundo que se creó de manera autogestiva en el año 2006. Con un total de 132 capítulos y más de 200 entrevistas realizadas en Buenos Aires y Méxic,o el ciclo reúne artistas de largo recorrido como también nuevas miradas. La séptima temporada presenta entrevistas a Alejandra López, Alejandro Chaskielberg, Fabián Laghi, Jorge Mónaco y Sofía Lopéz Mañé. La realización general del ciclo es de Lizzie Jermoli y la producción de Mariana Redelico.

Disponible a través de masquemilpalabras.ar

El viaje interior Guillermo Giucci conversará con Fernando Krapp sobre su nuevo libro. Este ensayo recorre las vivencias de escritores, científicos y psiconautas que viajaron a México para experimentar los poderes del peyote, la psilocibina y otras plantas visionarias. Una crónica envolvente sobre el uso de los enteógenos en rituales indígenas, sus resignificaciones en la contracultura psicodélica y su potencia terapéutica en la actualidad.

A las 18.30, en la librería del Fondo de Cultura Económica, Costa Rica 4568. Gratis.

TEATRO

Paz Se estrena la nueva obra de Antonio Villa que cuenta con la actuación de la destacada intérprete Laura Paredes (miembro de Piel de Lava). Entre lo formal y lo sensorial, las obras de Antonio Villa, dramaturgo y artista visual, proponen una narrativa áspera y directa. En este espectáculo el artista trabaja sobre la relación entre el conflicto armado, la documentación y la vida cotidiana. Paredes interpreta a una reportera gráfica que cubre una guerra lejos de su país; saca fotos, registra sonidos, sigue los movimientos del conflicto, documenta los desplazamientos de la gente y el paisaje y, cuando el conflicto se agrava, regresa a casa e intenta retomar su vida cotidiana.

A las 20, en el Teatro José Verdi, Av. Alte. Brown 734. Entrada: $16500.

VIERNES 9

ETCÉTERA

Ezquiaga + Caamaño Se presenta la nueva publicación de la plataforma de cruce de experiencias en música, literatura y artes gráficas Esta Vida No Otra, que incluye una selección de canciones con acordes y tablaturas de Toco y canto, el último álbum de la ex Rosal, María Ezquiaga (foto), con ilustraciones del cordobés Santiago Guerrero (Tomates Asesinos). Habrá una conversación para luego dar paso a un show con artistas invitados: Pablo Dacal, Pol Nada, Alfonso Barbieri, Ricardo Cabral y más. Para completar la noche, el músico y escritor Martín Caamaño (también ex miembro de Rosal y guitarrista de Santiago Motorizado) presenta su primera obra solista, Sonámbulos.

A las 21, en Lalalá, Álvarez Thomas 1541. Entrada: $6000.

TEATRO

Golpes a mi puerta En una época donde las desigualdades sociales son una forma de violencia amparadas por el poder oficial, Golpes a mi puerta es una obra que tiene la singular capacidad de seguir cuestionando las leyes de los hombres cuando éstas se alejan de los principios fundamentales de lo humano. La acción se sitúa en un tiempo indeterminado, en una nación que ha sufrido la invasión por parte de un país vecino. En ese contexto, dos monjas dan asilo a un joven militante político perseguido por el ejército. Juan Carlos Gené propone un texto dramático y provocador, que desnuda la relación de la Iglesia con las fuerzas militares y políticas.

A las 21.30, Espacio Cultural La Fragua, Av. Rivadavia 4127. Entrada: $14000.

MÚSICA

Aguafuertes Un ensamble de más de veinte sesionistas argentinos abordan poesías y músicas sefaradí, árabe y cristiana de los siglos X al XII y logran un álbum actual y conmovedor, continuación de sus anteriores trabajos de investigación y experimentación musical Aguafuertes del Abasto, Aguafuertes fractales y Aguafuertes decimales, junto al cuarteto de cuerdas. La agrupación, dirigida por el músico y productor Francisco Huici, convocó importantes artistas de la comunidad judía y gitana de Buenos Aires, y con músicos y cantoras invitadas de corrientes migratorias recientes del Perú, Cuba y Venezuela. La palabra Oridjen, que da título al disco, es de raíz ladina y refiere al origen, a ese momento histórico de convivencia e intercambio que sentó las bases de nuestro idioma y cultura.

A las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entradas: desde $15000.

Canibal baby La banda de post-punk pop rockstar del modernismo líquido se presenta en vivo. Comandados por la performer Juana R, que frontea con el humor, la sensibilidad, el sweet, el glam, el grotesco, el kitsch y la sátira de su lírica, los Canibal Baby se sumergen en el ansia de lo trágico y logran convertirse en artífices del drama y el dolor contemporáneo.

A las 23.59, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $8000.

SÁBADO 10

MÚSICA

Fandermole + Silva El guitarrista, compositor y cantante Jorge Fandermole (foto) se presentará junto a Fernando Silva, en bajo y violoncello, presentando el espectáculo Tiempo y lugar. Dice Fandermole sobre el show: “Tiempo y lugar es el título del concierto y el de una canción inédita del repertorio diverso que presentaremos; es una referencia amplia a los espacios y momentos críticos de la historia que nos toca. Involucra ucronías y utopías como anhelos permanentes que nos mueven a la resistencia, a la acción, a la creación y a la lucha”.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $25000.

Dmitruk cuarteto El guitarrista y compositor Ernesto Dmitruk se presenta junto a Mariano Gusso en batería, Fernando Pugliese en piano y Carlos Madariaga en bajo. El cuarteto tocará sus nuevas composiciones más parte del material de sus discos Cuatro corazones y Por la noche. Con más de 25 años de trayectoria, la propuesta de Ernesto Dmitruk se encuadra dentro de lo que se denomina jazz y fusión, entendiendo por esto la utilización de sonoridades y elementos tímbricos contemporáneos, la armonía e improvisación del jazz, más la incorporación, en muchas de sus composiciones, de ritmos provenientes del folclore argentino.

A las 21, en Clásica y Moderna, Callao 892. Entrada $15000.

TEATRO

Cae la noche tropical Vuelve un clásico: la versión teatral de Santiago Loza y Pablo Messiez de la novela de Manuel Puig, protagonizada por Leonor Manso, Ingrid Pelicori y Eugenia Guerty, con dirección de Manso. Dos hermanas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven. Manso y Pelicori componen a estas dos hermanas entrañables que se niegan a darse por vencidas, y Guerty a la vecina, cuya historia las llena de vida. Una pieza en la que la vejez es vista como “la edad épica por excelencia” y el afecto como necesidad para paliar el absurdo del mundo.

A las 20, en el Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $15000.

No es de piedra Se reestrena la obra escrita y dirigida por Martín Marcou, e interpretada por Morena Yfrán, Facundo Tomás, y Cris Bernal Niño. Es un espectáculo, cuyo nombre completj es Mi corazón no es de piedra ni madera sobre encuentros transitorios con los demás, sobre la huella que nos dejan algunos que pasan por nuestra vida, es un homenaje a las mujeres trans que actualmente viven en la Patagonia. Gaby nació en un pueblo de la Patagonia y ha decidido pasar el resto de su vida ahí. Está distanciada de su madre, con la cual no se habla desde hace más de diez años. Sus días se debaten entre las peleas con su marido de ocasión, Luis Camacho, capataz de una empresa que está haciendo el asfalto en la zona, y la llegada de Jairo, un viajero que la encandila con su poesía y la tienta con la posibilidad de un futuro mejor.

A las 21, en Tole Tole Teatro, Pasteur 683. Entrada: $12000.

ETCÉTERA

Fiesta Bomba La Bomba del Tiempo cumple 19 años haciendo shows todos los lunes en el Konex. Y lo celebra con una fiesta de la que participan Dj Coneja China y Tambó Tambó. Esta banda nació en 2006 en el corazón de Buenos Aires y desde entonces es sinónimo de adrenalina, comunión y fiesta. Con más de 70 señas que permiten una improvisación perfecta entre sus integrantes, cada show es un viaje musical impredecible. La Bomba ha viajado a lo largo del mundo y además, ha compartido escenario con Coldplay, Calle 13, Wos, Julieta Venegas, Los Fabulosos Cadillacs y Duki, entre muchos otros.

A la medianoche en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $14000.

