El Eternauta, la serie protagonizada por Ricardo Darín, que fue lanzada en Netflix este miércoles 30 de abril, ya es tendencia a nivel nacional y global en la plataforma de streaming. Y ahora se confirmó que tendrá segunda temporada, “porque la historia lo requiere”, según anunció Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para América Latina.

En ese sentido, el propio Darín también se refirió a la secuela de la exitosa producción dirigida por Bruno Stagnaro y fue contundente: “Obviously que va a haber segunda temporada. No te podés bajar a la mitad del río. Vamos a contar toda la historia, de principio a fin. En el final de la primera temporada no concluye la historia”.

Además, el actor confirmó que la segunda parte todavía no fue grabada.



Por otra parte, el protagonista de Argentina, 1985, El secreto de sus ojos, Relatos salvajes y Nueve reinas, entre otros títulos, contó cómo llegó al proyecto de El Eternauta: “Me ofrecieron la posibilidad de hacer el largometraje hace más de 10 años y después quedó en el camino. A partir de ese ofrecimiento, me llamó la atención y me sumergí en la lectura para saber de qué se trataba”.

En cuanto al desafío de filmar ciencia ficción en Argentina, Darín destacó el nivel técnico y humano del equipo: “Hay un nivel técnico y artístico muy alto. Durante el rodaje, para donde miraras, te encontrabas con gente muy capacitada y muy enfocada”.