Según los datos de 2023, la Cuarta sección electoral cuenta con poco más de 540 mil electores. En aquel momento, Unión por la Patria ganó en doce de los diecinueve municipios que integran la región de pura cepa agropecuaria. El dato refleja un crecimiento, porque en 2021 sólo ganó en tres. Ahora, en 2025, busca mejorar aquella marca que obtuvo en medio de la pandemia y espera ampliar su representatividad en la cuna sojera de la provincia de Buenos Aires.

La Cuarta congrega a 278 concejales distribuidos en sus casi dos decenas de distritos. Este año se renueva la mitad, es decir, 139. De la totalidad de esas bancas, las legislativas de cuatro años atrás le otorgaron 74 al ex Juntos por el Cambio, 57 a Union por la Patria, 4 al vecinalismo, 2 a Avanza Libertad y otros 2 al Frente Vamos Con Vos de Florencio Randazzo.

Dos años después, en las presidenciales de 2023, todas las tribus políticas ampliaron o mantuvieron su representatividad, a excepción de Juntos. El peronismo trepó a 59 bancas ganadas, los libertarios a 15, el vecinalismo a 8 y el randazzismo retuvo sus dos lugares. Pero el trinomio PRO-UCR-CC pasó de 74 a 57.

La referencia a los libertarios es, precisamente, a La Libertad Avanza. Hubo crecimiento porque la Cuarta es de las pocas secciones donde Avanza Libertad, el ex armado de José Luis Espert, adquirió algo de representatividad. Si bien esta estructura estalló en la Legislatura y Espert fue candidato a senador por la lista de Horacio Rodriguez Larreta, hoy es el nombre que tiene todos los boletos comprados para encabezar la nómina de diputados nacionales por la provincia del partido de Javier Milei.

Con Avanza Libertad, Espert comenzó a juntar votos libertarios cuatro años atrás.

Dentro de la Cuarta, también hubo movimientos en la conducción de algunos municipios que demostraron un crecimiento del peronismo en la sección que congrega la mayor producción de soja de la provincia. Unión por la Patria le arrebató Bragado, Chacabuco y Rivadavia a Juntos. Aunque el ex frente opositor logró hacerse de Lincoln. De todas maneras, el ex Juntos que ganó en quince de los diecinueve municipios en 2021, en 2023 alcanzó victorias en sólo siete.

Además, está el caso de General Villegas, municipio que concentra la mayor cantidad de hectáreas se soja sembradas en la provincia y donde volvió a la intendencia Gilberto Alegre. El veterano dirigente alcanzó la victoria de la mano de una coalición referenciada con Miguel Ángel Pichetto. Pero en una de las últimas reuniones de Axel Kicillof con jefes comunales de cara a construir una estrategia electoral para septiembre de este año, Alegre asistió.

El gobernador encontró cobijo en el interior de la provincia y los números lo reflejan. Mientras en 2019 arribó a Calle 6 ganando en sólo en una de las cinco secciones que componen el territorio ajeno al conurbano. En 2023, la reelección de Kicillof estuvo acompañado de victorias en cuatro de las cinco, lo que mostró una revinculación con el agro tras más de una década de hostilidad a partir del recordado conflicto por la Resolución 125 en 2008.

En lo que respecta a la Legislatura, en esta ocasión la Cuarta renueva sus siete senadores, cuatro del ex Juntos y tres de Unión por la Patria. Para 2023, este reparto en Diputados incluyó a los libertarios, por lo que se espera un escenario tripartito de cara a septiembre.

El mapa de la Cuarta

Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen. Estos son los diecinueve municipios que integran la cuarta sección.

De allí, sólo dos están gobernados por el PRO. Se trata de la ciudad más relevante, Junín, y de Nueve de Julio. Otros cinco están en manos de la Unión Cívica Radical, con la referencia más importante en Trenque Lauquen, de donde proviene Miguel Fernández, el virtual ganador de la interna por la presidencia en el Comité Provincia.

Sólo Junín cuenta con un Concejo Deliberante de veinte integrantes. Luego, hay seis con 18, dos de 16, uno de 14 y siete de 12. El conteo lo cierran Hipólito Yrigoyen y Florentino Ameghino con sólo diez representantes en el Poder Legislativo.

Todos los datos analizados provienen de los escrutinios definitivos de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. Por ende, se observaron las listas que fueron originarias para cada concejal y no se contemplaron los saltos de vereda, cambios de bando o fracturas en los bloques.

Así las cosas, Alberti se prepara para renovar seis bancas en partes igual. Germán Lago, intendente peronista del ala kicillofista, pone en juego tres bancas y pretende mejorar los resultados de 2021 cuando cayó ante la oposición de Juntos.

En Bragado, municipio que el peronismo recuperó de la mano de Sergio Barenghi, son nueve las sillas que se ponen en juego. El peronismo tiene la posibilidad de mejorar cuantiosamente lo sucedido en 2021, cuando gobernaba el vecinalista Vicente Gatica, hoy funcionario de Patricia Bullrich. En aquel momento, el ex Juntos se quedó con cinco concejales, el ex Frente de Todos con tres y una quedó en manos de un vecinalismo que para 2023 no compitió.

Por el lado de Carlos Casares, Daniel Stadnik de Unión por la Patria apunta a revertir los números de hace cuatro años. En plena pandemia, la oposición obtuvo cuatro sillas y el oficialismo tres. Para 2023, Stadnik dio vuelta la ecuación y ganó cuatro bancas, por lo que espera repetir la senda del triunfo.

Misma premisa tiene María Celia Gianini en Carlos Tejedor. “Acá lo primero es la unidad y, a partir de esa unidad, ordenarse”, indicó en una reciente nota a Buenos Aires/12. La intendenta arriesga tres bancas, al igual que el ex Juntos, que ganó cuatro años atrás.

Por el lado de Chacabuco, el renovador Darío Golía viene de desbancar al radical Víctor Aiola. Ahora apela a consolidar su gestión y revertir el resultado de 2021, cuando su actual oposición se quedó con cinco de las nueve sillas en disputa.

En Chivilcoy, Guillermo Britos consiguió la reelección de la mano de su eterno vecinalismo que continúa coqueteando con La Libertad Avanza. En 2023 no acepto ser el candidato a gobernador del mileísmo, pero en los últimos días se volvió a reunir con Sebastián Pareja, presidente del partido de Milei en la provincia. Allí, Primero Chivilcoy espera repetir los números de 2021 y el randazzismo también apela a subsistir. UxP tiene la expectativa de llegar a tres bancas, como lo hizo en 2023, y agregar un concejal a sus filas.

En Ameghino, el radicalismo apunta a sostener la misma elección que las últimas dos, con tres concejales para la ellos y dos para el peronismo. Situación inversa se vive en Yrigoyen, el otro distrito donde se renuevan cinco bancas. La ecuación es al revés, y Unión por la Patria pretende emular lo hechor en 2021 y 2023, donde se quedó con tres sillas.

Dentro de los cuatro municipios con nombre de generales, la situación está repartida. En Arenales y Viamonte, la UCR retuvo los distritos en 2023 con leves mejorías del peronismo. En ambos, se ponen en juego tres concejales por lado. En Pinto, también hay un escenario de tres por lado, pero con dos victorias del peronismo en los últimos comicios.

Y, en Villegas, Alegre ganó con el sello del extinto Juntos por el Cambio y está en contacto con Kicillof, aunque en una de sus últimas entrevistas aseguró que, si el gobernador mantiene un acuerdo con La Cámpora, no formará parte de una construcción conjunta.

Por el lado de Junín, Pablo Petrecca vio disminuido su liderazgo con la aparición de La Libertad Avanza. Ahora tiene el desafío de renovar seis de las diez bancas en disputa. En Nueve de Julio se repite este mapa, donde la macrista María José Gentile tiene que sostener a seis de los nueve en juego.

En Lincoln, el peronismo espera recomponerse y mejorar los números de 2021 y 2023, cuando cayó contra la oposición, lo que derivó en perder el municipio hace dos años. Distinta es la situación de Alem, donde mejoró la performance en los últimos comicios y apunta a, como mínimo, sostener los tres ediles de los seis en juego que que consiguió en 2021.

Guillermo Britos, el intendente filolibertario de Chivilcoy y los amarillos Pablo Petrecca (Junin) y María José Gentile (Nueve de Julio).

Al sur de Lincoln, está Pehuajó. El intendente Pablo Zurro arriesga cuatro concejales, al igual que el ex Juntos. Y, hacia el oeste, en Rivadavia, “Juanci” Martínez pretende revalidar su reciente gestión. El dirigente del Frente Renovador espera hacerse de una silla más, ya que en 2021 el ex Juntos ganó cuatro de las seis concejalías en disputa. Para 2023, ya fueron tres y tres.

Finalmente, Trenque Lauquen no arroja grandes peligros para Francisco Recoulat, el intendente radical que sucedió a Fernández. De todas maneras, los libertarios alcanzaron dos representantes en el concejo. El peronismo tiene el desafío de retener sus tres sillas, luego de ganar solo dos en 2023.

La pelea para el Senado

Los más de 540 mil bonaerenses habilitados a elegir en la Cuarta, también definirán los siete senadores que los representarán en la cámara alta de la provincia. En 2021, ese número se repartió con cuatro para el ex Juntos y tres para el extinto Frente de Todos. Un resultado atravesado por la gestión de Alberto Fernández y los primeros pasos hacia la salida de la pandemia.

Como en varias secciones del interior, La Libertad Avanza empezó a tener representantes. En 2023, de los catorce diputados que se pusieron sobre la mesa, el mileísmo ganó cuatro. Si se compara con los resultados de 2019, la cuenta indica que se quedó don dos lugares que fueron de Juntos por el Cambio, uno de Frente de Todos y uno del vecinalismo.

Pero Juntos por el Cambio, o Juntos, ya no existe. Al menos por ahora. Una parte del PRO tiene intenciones claras de conformar una alianza con los libertarios, mientras Mauricio Macri pidió incluir al radicalismo. La cuestión no es menor, ya que de los cuatro senadores que el ex frente pone en juego, tres son del radicalismo y uno del PRO.

Por el lado del peronismo, de los tres lugares que arriesga, dos están en manos del PJ bonaerense y uno del Frente Renovador, a la espera de cómo se resuelva la conformación de las listas, para lo que ni siquiera hay fecha establecida.