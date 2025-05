El espeluznante hallazgo de dos cuerpos calcinados en el asiento trasero de un automóvil conmocionó a la comunidad jujeña. El hecho sucedió en Pampa Blanca, cerca del límite con la provincia de Salta. Los cuerpos aún no pudieron ser identificados, lo que se dicficulta por el estado en que fueron hallados.

El homicidio sucedió la noche del miércoles pasadas las 21.45 horas. El automóvil, tipo jeep, fue abandonado en un camino interno ubicado en la ruta provincial 43 a unos 5 kilómetros de la intersección con la ruta nacional N° 34.

Un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre la presencia de un vehículo que se incendiaba, por lo que una comisión de efectivos policiales de la Seccional 45° junto a bomberos de la Unidad Regional 6 se constituyó en el lugar.

El fiscal Regional Gonzalo Puig y la fiscal Especializada en Violencia de Género Emilia Curten Haquim brindaron una conferencia de prensa ayer para acercar detalles del hecho que se investiga. Por las características del hecho y para no entorpecer la investigación, hay reserva de información del caso.





Curten Haquim detalló que al tomar conocimiento del incendio llegaron al lugar la misma noche del 30 de abril. “Se dieron las medidas urgentes, tendientes a poder descubrir lo que ocurrió en el hecho, levantamiento de indicios, y se documentó lo relevante”, señalo la fiscal. En el lugar del hallazgo estuvo trabajando personal de Criminalística, de medicina legal, bomberos y la División Homicidios.

La fiscal relató que pudieron individualizar a la titular del vehículo, en tanto que los "cuerpos encontrados adentro están en un estado de carbonización que nos impide el reconocimiento". "Se está trabajando sobre distintas líneas investigativas “, deslizó. “No se puede determinar el sexo de las personas que estaban en el vehículo, como así tampoco las edades, pero si se estableció que eran dos personas", dijo.

“No sabemos si será posible establecer la causa del deceso por el estado de consumición de los cuerpos. Se ha hecho el levantamiento y se analiza si es viable realizar una autopsia”, explicó.

Si bien hay dos líneas investigativas, Curtem Haquim dijo que la más fuerte es “homicidio doloso por persona a establecer”. La otra línea es un posible caso de violencia de género, aunque no se descartan hipótesis alternativas.

Se confirmó que el vehículo siniestrado pertenecía a una mujer de 52 años, residente en la localidad de Perico, que dista poco más de 25 kilómetros de Pampa Blanca. Esta mujer, que se dedicaba al comercio, se encuentra desaparecida. "No conocemos su paradero, por lo que no podemos confirmar su identidad, aunque la línea de investigación va por ese lado”, señaló la fiscal, evitando dar más precisiones para no entorpecer la investigación.

Los funcionarios judiciales no dieron nombres, a pesar de que trascendió que buscan a una pareja oriunda Perico.

En cuanto al vehículo siniestrado, la fiscal reveló que los peritajes de Bomberos descartan una falla mecánica, y se confirmó que el incendio fue intencional.

La fiscal de violencia de género también informó que en horas tempranas mantuvieron una reunión en la Procuración del Ministerio Público de la Acusación a la que asistió el secretario de Seguridad de la provincia por la gravedad del caso.

Según las actuaciones de la Policía de Jujuy, en el lugar del hecho buscaron a una tercera persona, aunque no encontraron huellas.