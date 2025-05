Cuarto álbum de estudio y suena mejor que nunca: Melancolía y otros vicios modernos incita a escuchar de manera reincidente sus canciones. Y a partir de la melancolía que el título cifra, presente en las letras del nuevo disco de Muñecas. La presentación será en un espacio tan nuevo como acorde a la propuesta intimista que el grupo ha elegido. Muñecas presenta su nuevo trabajo este jueves a las 20 en El Murci, El Túnel del Teatro Astengo (Mitre 760).

Entre Muñecas (2017) y este último disco, han ocurrido años de despliegue formal para el grupo que lidera el cantante Fabricio Zero. Siguieron Festival de Sombras (2020) y Cuatro Pasos del Flechazo a la Derrota (2022), siempre con producción de Tuta Torres (Babasónicos). En Melancolía y otros vicios modernos, Muñecas dialoga con su propio sonido, revisa lo vivido y despega hacia otros horizontes. “Después de Festival de Sombras empezamos a hacer canciones nuevas. Estábamos planeando un viaje a México y nos metimos en un montón de cosas, que a pesar de la pandemia después se terminaron dando. En el medio sacamos un EP, Cuatro Pasos del Flechazo a la Derrota, pero luego tuvimos una crisis en la banda, hubo cambio de integrantes y fue como un cimbronazo”, comenta Fabricio Zero a Rosario/12.

“Cuando nos pasó esto, reformulamos todo. Cambiamos casi todas las canciones y empezamos a hacer otras. Particularmente, lo que me empezó a pegar un poco fue la necesidad de hacer una especie de repaso mental de la vida; o sea, la nostalgia del disco viene de un lugar real. En estos últimos años estuve haciendo mucha revisión de mi pasado, de lo que hice, y pensando a futuro. Cuestiones que aparecen cuando uno está medio en crisis, por el tiempo transcurrido y por la edad. En 2018 fui padre, y durante la época de Festival de Sombras, ya estaba con mi hijo chiquito y me agarró la pandemia. Hubo una serie de cuestiones personales que me llevaron a reflexionar sobre lo que venía siendo mi vida, y eso me llevó a escribir por este lado”, continúa el músico.

-Me parece bueno que sea ése el parámetro que defina la necesidad de un disco y sus características.

-Es un disco que está más que nada centrado en lo que se cuenta; lo que vino después, es decir, todo lo que tiene que ver con lo musical, fue secundario. Lo musical llegó para acompañar las sensaciones y lo que uno quería expresar y contar.

-Creo que eso se siente al escuchar las canciones.

-Es un disco genuino, al menos así lo creo; no hay una búsqueda artificial, si bien no tiene nada de malo la artificialidad, y a veces está bien. Pero en este disco, la música viene como consecuencia de lo que uno piensa. Fue como una necesidad. Justamente, casi todos los temas que se descartaron iban por otro lado; siempre tratamos de decir algo, no es que las letras no nos importen, pero los temas que se descartaron tenían que ver más que nada con un arranque distinto, donde lo musical venía primero y las letras después. Ya había una melodía, armonía, arreglos, y la letra surgía a partir de lo que evocaba la música. Bueno, esos quedaron afuera. Entonces, estuvimos acumulando canciones y haciendo una selección, de acuerdo a lo que mejor cuadraba con todo lo que veníamos haciendo.

-¿Qué incidencia tuvo, en este caso, Tuta Torres?

-En este disco solamente intervino en una sola canción, “El Toxi”, pero después, al disco lo produjimos nosotros, entre Lucas Tecce (tecladista) y yo; mano a mano en el estudio, durante un par de meses. Tengo la posibilidad de acceder a un estudio y de tenerlo un poco a nuestra disposición; armamos los arreglos, fuimos haciendo grabar a los chicos lo que íbamos componiendo, y terminando de hacer los procesos necesarios antes de mandar a mezclar.

-¿Cómo está hoy la escena nacional e internacional para Muñecas?

-Nos estamos concentrando en lo que tenemos por delante; ahora tenemos lo del Murci y yo voy a ser padre por segunda vez, así que voy a meter una pausa hasta agosto. Pero Lucas y Daniel (Menegozzi, baterista) van a hacer un viaje a México; de hecho, Dani ya estuvo el año pasado, con la idea de ver si el año que viene podemos hacer otra gira. Y venimos haciendo un ida y vuelta constante con Buenos Aires; pero no así en otros lugares, creo que a Córdoba fuimos solo dos veces. La idea es empezar a presentarnos un poquito más.

-Y poder sostener los encuentros con el público, que no debe ser fácil.

-Exactamente, pero empezamos a encontrar nuestra forma hace ya un tiempo, y es más que nada confiar en nosotros. En un momento, uno dice de tocar en Buenos Aires y pretende cierta cantidad de público, y tal vez contar con una banda principal, más o menos convocante; pero con el tiempo empezamos a descubrir que nuestras canciones llegan a la gente, a veces más, a veces menos. Empezamos a encarar lugares más chicos, donde la fecha dependiera de nosotros. Nos ha pasado muchas veces de ir a tocar a Buenos Aires y que fuera más gente a vernos a nosotros que a la banda principal. A diferencia de Rosario, allá las bandas tocan muchísimo, hay una gimnasia constante, cosa que a mí no me parece lo mejor, pero allá hay cinco veces más bandas que acá. Así que empezamos a construir un público leal, propio, que se armara desde ahí, desde la gente a la que realmente le gusta tu música.

-En esta ocasión, en un espacio nuevo como El Murci de Astengo.

-Inclusive hemos cerrado la presentación a pocas personas, porque queremos que sea algo íntimo y distinto; priorizamos a los que tienen ganas de ir de verdad, o sea, a los primeros que compren las entradas. Cuando lleguemos al tope que nos pusimos, vamos a cerrar la venta; la idea es que sea un recital de mucha cercanía. También planteamos una puesta distinta desde lo teatral, con una idea diferente en el armado y con la gente, para que participe; no para que se involucren en el show, sino a partir de un código de vestimenta que comunicaremos en las redes. Hacer una presentación por presentación, con la idea de convocar mucha gente, es algo que hemos hecho muchas veces; y al final, todo eso a veces va en detrimento de la apuesta. Queremos asegurarnos de que los que asistan realmente así lo quieran, y concentrarnos pura y exclusivamente en lo que vamos a hacer, para que la gente sienta que realmente valió la pena haber comprado la entrada.

Muñecas está integrado por el cantante Fabricio Zero, Lucas Tecce (sintetizadores y secuencias), Manuel Camarasa (bajo y sintetizadores), Daniel Menegozzi (batería y percusiones electrónicas) y Lorenzo Romero (guitarra eléctrica).