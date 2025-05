El japonés Hideo Kojami, un reconocido diseñador y director de videojuegos, terminó de ver la serie de El Eternauta y, a pocos días de su primera valoración en las redes sociales, determinó: "Es verdaderamente una obra poderosa de ciencia ficción argentina".

A través de sus redes sociales, el ex vice presidente de la poderosa empresa de entretenimiento Konami volvió a elogiar a la enorme producción argentina que se estrenó en Netflix hace poco menos de una semana.

El fin de semana pasado, el creador de sagas como Metal Gear y Death Stranding utilizó el término en inglés “binge watched” para señalar que había visto los primeros tres capítulos al hilo de la obra que protagoniza Ricardo Darín. En ese entonces, con tan solo tres episodios vistos, consideró que era "realmente buena” En pocas horas, el posteo tuvo 37 mil me gusta y miles de comentarios.

No obstante, este martes, Kojima anunció que concluyó la serie y amplió su valoración, con una crítica muy optimista. Asimismo, dio por derribadas las críticas de los usuarios libertarios, quienes absurdamente cuestionaron el sentido "político" de la ficción.

Hideo Kojima volvió a elogiar la serie El Eternauta.





"Acabo de terminar de ver la primera temporada de "El Eternauta". El drama, la actuación, la dirección, el diseño artístico (especialmente la representación de la nieve y la pared de coches) y los efectos visuales fueron excepcionales", afirmó el diseñador japonés.

Respecto de la trama de la serie, destacó que "los temas centrales son "un enemigo invisible" y "una fuerza inmensa y acechante detrás de todo". Estos tópicos están "muy en línea con los grandes clásicos de la ciencia ficción del siglo XX, surgidos de las inquietudes de la Guerra Fría. Piensen en Los ladrones de cuerpos de Jack Finney", explicó a sus casi 4 millones de seguidores en X.

En rigor, el japonés sostuvo que aunque no había leído la historieta original de Héctor Germán Oesterheld, comprende que El Eternauta fue creada en la década de los 50, por lo que apreció más la obra: "Es fácil imaginar cómo la inestabilidad política de la época influyó en esta historia".

"Esta es una obra maestra de la ciencia ficción argentina. Para el público actual, quizás cansado de los típicos apocalipsis zombis y plagas, esta serie ofrece una alternativa refrescante y cautivadora", agregó el especialista.

Hideo Kojima respondió los comentarios de los fanáticos argentinos de El Eternauta.





"El ritmo es lento y pausado, así que recomiendo verla sin prisas y, definitivamente, sin spoilers. ¡Qué ganas de ver la segunda temporada!", concluyó Kojima.

Los usuarios argentinos no tardaron en expresar su emoción y su agradecimiento por las críticas favorables del ídolo de los videojuegos, y en menos de una hora, el posteo ya contaba con varios comentarios y más de 20 mil "me gusta".

A su vez, Kojima reposteó y contestó una devolución de un usuario de X: "Qué bueno que te haya gustado, Hideo. Argentina tiene un gran potencial en la industria cinematográfica. ¡Viva Argentina!".

El éxito de El Eternauta tras su estreno

Según FlixPatrol desde su estreno este jueves 1 de mayo, El Eternauta es la tercera serie más vista de Netflix a nivel mundial, solo por detrás de Asterix & Obelix y You. En países como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela aparece primera. Además, se ubicó tercera en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Colombia, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Serbia y Suiza.

“Obviously que va a haber segunda temporada. No te podés bajar a la mitad del río. Vamos a contar toda la historia, de principio a fin. En el final de la primera temporada no concluye la historia”, aseguró Ricardo Darín, en una entrevista concedida a un canal de streaming.