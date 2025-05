Un trozo de tela con un mensaje intimidatorio pudo verse colgado anteanoche en el ingreso de la escuela Vigil, de Ayacucho al 2700, y generó preocupación. “Las escuelas aparecen como una vidriera que usan las bandas para visibilizar sus enfrentamientos y nos preocupa”, dijo Juan Pablo Casiello, de Amsafé Rosario. El hecho hizo rememorar sucesos similares de amenazas en escuelas, cometidos entre 2023 y principios de 2024. Ayer, la primaria estuvo abierta, pero algunas familias fueron a retirar a los alumnos. "Muchos se enteraron a media mañana por los medios y expresaron malestar", dijo el delegado gremial. Piden a las autoridades educativas que haya información "de primera mano" hacia la comunidad.

Según describió Casiello, “una compañera pasó anoche (por el martes) a las 12, vio la bandera, sacó una foto y la compartió”. De esa manera, advirtieron lo ocurrido en la escuela Vigil Nº 1.235, y se dio aviso desde la institución de zona sur al ministerio de Educación. Luego, personal del Comando Radioeléctrico y la Policía de Investigaciones intervino y retiró el cartel.



Se trató de un trapo blanco escrito con aerosol rojo donde se podía leer un mensaje de tipo intimidante, relacionado -según se indicó para no difundir el contenido- a disputas entre bandas. La tela fue atada con un alambre a una reja del ingreso a la institución. “Estamos tratando de ver cómo sigue la cuestión. Es imposible hablar de una situación de normalidad cuando esto nos lleva a la época en que las bandas se mandaban mensajes a través de la escuela. También puede tener que ver con la situación de lo de la cúpula policial”, señaló temprano, en medios radiales, sobre la intervención de la Unidad Regional II. Y a esa hora agregó: "Más allá del discurso y las políticas de gobierno, las bandas narcos no se desarman así nomás”.

Más tarde, planteó que “es una situación que genera preocupación. Ya nos pasó, no es contra la escuela pero la situación se da en la escuela. No nos sumamos a esta idea de que grupos narco nos usen como vidriera. No queremos minimizar ni sobredimensionar el tema, y ¿cómo se resuelve esto? Con respuestas claras de las autoridades, que den garantías y tranquilidad".

Como recordó el gremialista, no es la primera vez que ocurre una situación de estas características en establecimientos educativos. Entre 2023 y comienzo de 2024, ya hubo hechos similares, con notas y ataques a edificios escolares. Esta vez, se dio en una escuela que a principios de año fue blanco de varios robos y hechos de vandalismo, por los que se hicieron, incluso, abrazos solidarios.

Ayer, la institución tuvo clases, pero algunos padres fueron a retirar a sus hijos, cuando se fueron enterando "por los medios" de lo que había ocurrido. "Nos parece que hace falta también que desde la autoridad educativa se informe a la comunidad de primera mano, porque se enteran por los medios", planteó Casiello.

Desde el Ministerio Público de la Acusación señalaron que intervino la Fiscalía de Flagrancia y se ordenaron las primeras tareas investigativas, tales como relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona, levantamiento de rastros y toma de testimonios. "Los resultados serán puestos en conocimiento de los diferentes fiscales que tienen investigación que estén posiblemente vinculadas al texto del mensaje que se mantiene en reserva", se indicó.